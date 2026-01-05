أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل

وفقًا لما قاله Seamans، هناك ثلاث قدرات ستكون الأكثر أهمية في السنوات القادمة: "القدرة على الارتقاء بالمهارات الذاتية، من دون أن يُطلب منك ذلك؛ والتعطش للمعرفة؛ والرغبة في مساعدة الآخرين، خاصةً أولئك الذين في فريقك". لا يُعد أي من هذه مهارة فنية. وقال Seamans إنهم جميعًا يحتاجون إلى موقف محدد تجاه العمل والزملاء بدلاً من ذلك.

ظهر التركيز على المهارات الشخصية مرارًا وتكرارًا في المقابلات. نصح Puri قائلاً: "عليك اكتساب مهارات حل المشكلات ومهارات التواصل". "من المحتمل أن تكون أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن هذه الآلات يمكنها القيام بالعديد من المهام الميكانيكية المحتملة". وأكد أن ما يبقى مميزًا للإنسان هو الذكاء العاطفي. "لا يزال الذكاء العاطفي سمة بشرية بامتياز. فالتعاطف صفة إنسانية".

استنادًا إلى خبرتها في التعليم القانوني، شددت Lester على أهمية التفكير النقدي والإبداع، والقدرة على التعامل مع المشكلات من زوايا غير متوقعة، ودمج المعلومات بطرق مبتكرة، واتباع الحدس إلى جانب التحليل.

وقالت: "جزء كبير مما نُدرّسه هو ما يمكن أن يقدمه لك الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى المعرفة الواقعية. "الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يخبرك بعدد الكواكب التي تدور حول الشمس. لكن جزءًا كبيرًا مما نقوم به هو تعليم الناس كيفية حل المشكلات. نحن نعلم الناس كيف يفكرون بطريقة إبداعية، ربما من خلال اتباع مسارات مختلفة عن المعتاد—مهارات التفكير النقدي. نحن نُدرِّس أيضًا المجالات التي قد يكون فيها الحدس بنفس أهمية الأساليب المعتمدة".

لطالما شكلت هذه المهارات أساس التعليم، لكنها أصبحت أكثر أهمية مع إمكانية إسناد الوظائف المعلوماتية للتعلم إلى الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الآن في جعل الأجزاء غير القابلة للتحويل—الحكم والإبداع والطلاقة الشخصية—محور التطوير المهني. قالت Lester: "أعتقد أن معرفة كيفية تعليم الناس تلك المهارات والاستمرار في تعليمها هو أحد التحديات الكبرى في التعليم العالي".

يتغير شيء ما عند استبدال الإشراف البشري بالمراقبة الخوارزمية. يمكن للمراقبة بالذكاء الاصطناعي في مكان العمل قياس ضغطات المفاتيح، وتحليل تعابير الوجه، وتتبع نبرة الصوت، ومتابعة الحركات الجسدية بدقة لا يستطيع أي مدير بشري الحفاظ عليها. قالت Lester: "لطالما كان لدينا رؤساء". "في بعض الأحيان يكون مديرًا دقيقًا، وأحيانًا رئيس عمال متوحشًا في المتجر، وأحيانًا مشرفًا من ذوي الياقات البيضاء". وقالت إن الجديد في الأمر هو أن الذكاء الاصطناعي يمكنه "تضخيم تلك الأضرار وتنظيمها"، ما يحول الإشراف العادي إلى شيء أكثر تجريدًا وانتشارًا ويصعب في التصدي لها.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الإشراف بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيل العنصر البشري من علاقات العمل—وهي علاقات يمكن أن تكون قمعية، نعم، ولكنها يمكن أن تكون داعمة أيضًا. قالت Lester: "هناك جانب مجهول الهوية في الأمر". "في السراء والضراء، كان علينا العمل مع هؤلاء المشرفين أو الموجهين، وبعض هذه العلاقات هي علاقات إيجابية للغاية".

بينما يتركز الكثير من النقاش حول الذكاء الاصطناعي والعمل على الكفاءة والسيطرة، كانت Lester مهتمة أكثر بتأثيره في الأجواء البشرية في مكان العمل. قالت: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثيرات عميقة على العلاقات الشخصية في مكان العمل، بما في ذلك تلك التي تشمل النمو، والنمو المهني، والتعلم، والتقدم من خلال التعلم والإرشاد والتوجيه بين الزملاء بالإضافة إلى الإدارة. وأعتقد أن هذا سيكون ممتعًا حقًا. سيتعين علينا معرفة كيفية تحقيق التوازن بين قيمة وفائدة هذه الأدوات مقابل التنشئة الاجتماعية بين الأشخاص".

تتمثل إحدى نتائج التحول الجاري في أنه لم يعد من الممكن التعامل مع التعلم على أنه حدث يحصل مرة واحدة. قال Puri: "إن التعلم والتعليم ليسا مجرد عملية الحصول على الشهادة، ولا ينتهي التعلم والتعليم عند هذا الحد". "فالأمور تتغير باستمرار".

إنه يدعو إلى تمكين الجميع من مهارات الذكاء الاصطناعي، وهو محو الأمية الأساسي الذي يسمح للعاملين في أي مجال بالتفاعل مع التقنية التي تعيد تشكيل الصناعات الخاصة بهم. وقال إن الأدوات نفسها تجعل هذا الأمر أسهل من أي وقت مضى، لأن الموظفين يمكنهم التواصل مع الذكاء الاصطناعي بلغة طبيعية.

ومع ذلك، فإن جيلًا من الطلاب يجد نفسه الآن في "نمط الانتظار"، على حد تعبير Lester. وأقرت Lester بأن الشباب الذين اتبعوا القواعد وصقلوا المهارات المتوقعة يجدون الآن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة إنتاج تلك المهارات في ثوانٍ معدودة، حتى في الصحافة. "يمكن للناس الحصول على الأخبار بنقرة زر واحدة، ويعطيك الذكاء الاصطناعي ملخصًا لما حدث للتو. الناس يريدون العمل. إنهم في مرحلة محورية في حياتهم. إنهم يريدون اتخاذ القرارات، ويريدون اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها، وأحيانًا لا يعرفون حتى ما هي الإجابة الصحيحة".

لقد ظهر انقسام بين الأجيال في المواقف تجاه الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه ليس الانقسام الذي قد تتوقعه. يستخدمه الشباب ببساطة طوال الوقت. قالت Lester: "أنا من مواليد عام 1964، ولا ألجأ إليها تلقائيًا، في حين أن أطفالي الذين هم في سن الجامعة يرون أنها أداة عمل يومية يستخدمونها طوال الوقت".

وكانت نصيحة Lester لابنها، الذي يعمل في شركة IBM، هي الجمع بين المهارات التكنولوجية والاستثمار في العلاقات الشخصية. قالت: "لا يمكنك أن تدفن رأسك في الرمال". "أنت بحاجة إلى فهم مجموعة الأدوات الأساسية". لكنها تنصحه أيضاً بمراقبة الموجهين، ليتعلم كيفية بناء الفرق، وليطور حكمًا يتجاوز "السحر الحاسوبي الذكاء الاصطناعي". وتطلب من أبنائهم التركيز على "سبب براعتهم في ما يفعلونه، وسبب براعتهم في بناء فرق العمل والتفكير التكتيكي أو الإستراتيجي في بناء المشروعات".

وكانت نصيحة Puri لشاب افتراضي يبلغ من العمر 20 عامًا يدخل سوق العمل مشابهة. قال: "لا تخف أبدًا من التقنية؛ بل تقبلها". "أعلم أن هذه أوقات غير مسبوقة. قد يبدو الأمر غير مريح للغاية. ولكن بما أنني أعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة جدًا، يمكنني أن أؤكد لك أن الأشخاص الذين يتبنون هذه التكنولوجيا هم من سيحددون المستقبل".

هناك سؤال يكمن وراء كل هذا حول ما إذا كانت بعض أنواع العمل يجب إدارتها بشريًا بطبيعتها. عندما طُرح السؤال على Lester، توقفت لفترة طويلة قبل أن تجيب.

وقالت في النهاية: "يحتاج الأطفال إلى أن يرعاهم البشر". "إنهم بحاجة إلى التفاعل الجسدي. إنهم بحاجة إلى التواصل البصري، واللمس، والانضباط الحنون الذي يفهم الطبيعة الإنسانية". قد ينطبق المبدأ نفسه على التدريس، وعلى أنواع معينة من الرعاية الصحية، وعلى المجالات التي تنطوي على مفاوضات بين الأطراف لمنع النزاعات. هذه هي المجالات التي قد تأتي فيها مكاسب الكفاءة على حساب التواصل البشري وهو أمر لا يستحق هذه المقايضة—حيث، كما قالت Lester، "نحتاج إلى أن نتصرف بوعي بينما نمضي قدمًا، في تحديد بعض مجالات المساعي البشرية وحمايتها".

إن شبح الدخل الأساسي الشامل الذي يحل محل العمل الهادف يثير قلق Puri. وقال: "الناس يعملون لأن ذلك يمنحهم هدفًا". "الأمر لا يتعلق بالمال فقط". أعلم أن المال مهم للغاية، لكن هدفك في الحياة لا يقل أهمية". وصفت Lester سيناريو يتلقى فيه العمال المستبدلون 20000 دولار أمريكي سنويًا، ومن ثم يمكنهم بدء أعمالهم التجارية الخاصة".

لكنها ظلت متشككة في أن الدخل المضمون أو الإعانات وحدها يمكن أن تحل محل المعنى الذي يأتي من النشاط الإنتاجي. وقالت: "أشك أن هذا يكفي لمنح الناس المعنى والغرض والتفاعلات الشخصية التي لا يمكن تسعيرها حقًا".

ومع ذلك، لا يزال التفاؤل قائمًا، على الأقل بين أولئك الذين ينشئون هذه الأنظمة. يعتقد Puri أن التقنية الجديدة ستوفر فرصًا أكثر مما تدمر. وستحل مشكلات "لم نتخيل أبدًا أنه يمكن حلها". في نظر الخبراء مثل Puri، المستقبل في وجود الذكاء الاصطناعي هو مستقبل يبعث على الأمل. وقال: "من المحتمل أن نجد علاجات لأمراض لم نعتقد أبدًا أننا سنجدها". "سوف نكتشف المواد المستدامة. وهذا سيمكننا من تحفيز ابتكار غير مسبوق في المجتمع".

لكنه يدرك أيضًا بوضوح ما لا يمكن أتمتته. قال: "الكثير من العمل الذي نقوم به بأيدينا، لا يمكن إعادة تصوره". "هناك تسريب في منزلي. أحتاج إلى شخص يعرف كيفية إصلاح هذا التسريب. جهازي معطل. أحتاج إلى شخص يصلح ذلك أيضًا. أحتاج إلى شخص ما لإعادة تصور كيفية تصميم هذه الأشياء، وكيفية بنائها، وكيفية صيانتها، وكيفية إصلاحها".

السؤال هو ما إذا كان العمال سيخافون من المستقبل، أم سيختارون تقبله. التقنية موجودة بالفعل. إنها تعيد تطوير البرمجيات، وخدمة العملاء، والبحث القانوني، والعديد من المجالات الأخرى، ومن المرجح أن تعيد تشكيل مجالات تبدو بعيدة المنال اليوم. لكنها في النهاية أداة—أداة فائقة الإمكانات، ولكنها مع ذلك أداة.

قال Puri: "سواء كنت مؤلفًا إنجليزيًا، أو كنت تعمل في مجال الترفيه، أو كنت تقنيًا، أو كنت متخصصًا في مجال الطب، فعليك أن تتبنى هذه التقنية لأنها فائقة الإمكانات".