بعد سبعة أيام من الإطلاق، يواصل الوكيل الشامل الجديد Manus AI جذب الانتباه واحتلال العناوين الرئيسية. الشركة، التي طورتها الشركة الصينية الناشئة Butterfly Effect، تدَّعي أن مليونَي شخص على قائمة الانتظار للحصول على وكيلها متعدد الاستخدامات. وزيادة على الضجة، لا يزال Manus متاحًا فقط بالدعوة، رغم أنه يمكن شراء رموز الدعوة في سوق إعادة البيع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بمبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.
وربما تكون طموحات Manus أكبر من مجرد إثارة الضجة والمقارنات مع نموذج صيني آخر، DeepSeek، الذي أحدث صدمة في عالم التكنولوجيا والمال في وقت سابق من هذا العام. قبل يومين، أعلن Manus AI عن شراكة استراتيجية مع فريق Qwen التابع لشركة Alibaba، وهي خطوة قد تساعد الشركة الناشئة على التعامل مع زيادة حركة المرور وتوسيع قاعدة مستخدميها، خاصةً في الصين.
لكن ما زال مجهولًا إذا كان Manus سيصبح أكثر من مجرد نموذج تجريبي مذهل جذب الانتباه وانتشر سريعًا. تقول Vyoma Gajjar، مهندسة حلول تقنية للذكاء الاصطناعي في IBM، خلال حلقة حديثة من Mixture of Experts: "إن حالة الاستخدام أو العرض التجريبي أو إثبات المفهوم يختلف تمامًا عمَّا يمكنك دمجه في بنية مؤسسية، أليس كذلك؟"
تقول Maryam Ashoori، مديرة إدارة منتجات watsonx.ai في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "لتوسيع نطاق التطبيقات الواقعية، نحتاج إلى وكلاء متخصصين وموفرين للتكاليف، ومصممين خصيصًا للاستخدام المؤسسي".
أذهل Manus العديد من المستخدمين بقدرته على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام المعقدة بسرعة، بدءًا من تحليل الأسهم وحتى تنظيم الرحلات وتقييم التأمين، كل ذلك دون أي تدخل بشري سوى الإدخال الأوَّلي.
يوضِّح Chris Hay، مهندس متميز في IBM، في مقابلة مع Think: "يُعَد Manus تجربة أتمتة رائعة، حيث يمكنك التحدث مع النموذج، والنموذج لديه وصول إلى 29 أداة، وينسِّق طلباتك ويقدِّم لك تعليقات متدرجة ومفصَّلة حول كيفية أدائه لتلك المهمة".
شهدت الأشهر الأخيرة إطلاق العديد من أدوات وميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ما يعكس تزايد الطلب على وكلاء يدعمون المستخدمين في مختلف المهام (مثل Operator من OpenAI، أو ميزات Deep Research التي أُضيفت مؤخرًا إلى العديد من النماذج اللغوية الكبيرة).
يقول Hay: "يُعَد Manus مزيجًا رائعًا من البحث العميق والتصفح. كما أن لديه إمكانية الوصول إلى أدوات أخرى".
قد يكون الابتكار الحقيقي في Manus هو جمع العديد من الأدوات المثيرة للاهتمام (مثل المحرر، والمتصفح، ومحطة الأوامر) في تجربة سهلة الاستخدام، وهو ما يعتقد Hay أنه يعكس الإصدار العام الأول لنموذج ChatGPT قبل أكثر من عامين. في ذلك الوقت -وللمرة الأولى- أصبح التفاعل مع الذكاء الاصطناعي متاحًا لأي شخص يمتلك اتصالًا بالإنترنت، دون الحاجة إلى شهادة في علوم الكمبيوتر.
يستخدم Manus عدة نماذج ذكاء اصطناعي، أبرزها Claude من Anthropic، Qwen، وبرمجيات Browser Use التي تساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى المواقع الإلكترونية. يحظى برنامج Browser Use بتأثير النجاح الناتج عن أسبوع الشهرة الكبير لنموذج Manus، حيث أصبح هو نفسه ينتشر بسرعة.
ولكن هل سيتحدث أحد عن Manus الشهر المقبل؟ يتوقع Hay قائلًا: "خلال أسبوع، سيعيد أحدهم إنشاء Manus باستخدام المصادر المفتوحة فقط، وأعتقد أن هذا أمر رائع. ستستجيب OpenAI، وسيحصل الجميع على تجربة مماثلة من نفس النوع".
بينما جذب Manus اهتمام المستهلكين، قد يكون تبنّي المؤسسات لهذا النوع من الوكلاء العام المستقل طريقًا أطول، إذا كان ذلك منطقيًا على الإطلاق. النماذج اللغوية الكبيرة التي تشغِّل الوكلاء الذين جذبوا الكثير من الاهتمام خلال الـ 12 شهرًا الماضية، تم تدريبها في الغالب على بيانات متاحة للعامة. في المقابل، يتم استخدام 1% فقط من بيانات المؤسسات حاليًا في النماذج اللغوية الكبيرة.
تمثل نسبة 99% من البيانات غير الملتقطة منجمًا ذهبيًا للشركات التي تسعى إلى استخدام النماذج اللغوية الكبيرة والوكلاء لاستخراج القيمة من تلك البيانات. ومع ذلك، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي المؤسسيين يتم استخدامهم بشكل مختلف عادةً عن وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين. على سبيل المثال، قد يستخدم الأفراد وكيلًا طوَّرته شركة مثل Manus AI أو OpenAI لحجز رحلة طيران أو لمراجعة سيرتهم الذاتية.
تسعى المؤسسات، مع ذلك، غالبًا إلى نظام وكلاء تم بناؤه باستخدام أدوات مغلقة أو مفتوحة المصدر ومُخصص لتلبية احتياجات أعمالها الخاصة ليكون فعَّالًا من حيث التكلفة (مثل Agentforce من Salesforce أو watsonx Orchestrate من IBM). تمتلك الشركات أيضًا كمية هائلة من البيانات التي لا ترغب في نقلها خارج مقراتها لأسباب أمنية. عادةً ما يعتمد وكلاء المؤسسات هؤلاء على نماذج لغوية أصغر مصممة لغرض محدد، مثل سلسلة Granite من IBM، والتي تحتفظ بالبيانات الضرورية في الموقع.
لا يزال من غير الواضح إذا ما كان Manus يطمح لدخول مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، لكن شريكه المعلن حديثًا، Alibaba، يمتلك بالتأكيد تلك الطموحات. في يناير، أعلنت Alibaba عن مساعد جديد، Qwen 2.5 Max، الذي يعمل على بنية Mixture of Experts (MoE)، وهي طريقة فعَّالة غالبًا ما تجذب المؤسسات.
باستخدام بنية MoE، يقوم النموذج بتفعيل الشبكات الفرعية المطلوبة فقط لكل مهمة معينة، بدلًا من تفعيل الشبكة العصبية بأكملها. ونتيجةً لذلك، تقلِّل بنية MoE بشكل كبير تكاليف الحوسبة أثناء مرحلة ما قبل التدريب، وتحقق أداءً أسرع أثناء زمن الاستدلال.
يبقى السؤال إذا ما كان سيتم تحقيق الاستقلالية الحقيقية للذكاء الاصطناعي من خلال وكيل ذكاء اصطناعي شخصي أو وكيل ذكاء اصطناعي مؤسسي. وفي الوقت نفسه، يواصل Manus إثارة الجدل.
تقول Kaoutar El Maghraoui، عالمة أبحاث أولى ومديرة في IBM، في حلقة حديثة من Mixture of Experts: ""من المؤكد أن Manus يُحدث بعض التغيير هنا. لكن هناك أيضًا الكثير من المتشككين في مجتمع الذكاء الاصطناعي.السؤال الكبير هنا هو: هل يستطيع Manus فعلًا إعادة تعريف استقلالية الذكاء الاصطناعي؟ أم أنه مجرد خطوة أخرى في سباق الذكاء الاصطناعي المستمر بين الشرق والغرب؟".
