إحداث ثورة في تجربة مشجعي UFC مع IBM watsonx

إنه تقليد أيقوني في منافسات الرياضات القتالية عندما يدخل المقاتل إلى القفص مصحوبًا عادةً بأغنية–وبالتأكيد لأكثر من 700 مليون من محبي UFC في جميع أنحاء العالم—بعض الإحصاءات الرئيسية عن المقاتل. في بطولة UFC 322 التي أقيمت في ماديسون سكوير جاردن في 15 نوفمبر، اشتعلت الطاقة المنبعثة من القفص عندما تفوقت Valentina Shevchenko على Zhang Weili في الحدث الرئيسي المشترك، محتفظة بلقب وزن الذبابة للسيدات في UFC ومحققة رقماً قياسيًا جديدًا في عمليات الإطاحة.
في أكتوبر 2024، تعاونت UFC مع IBM لزيادة تفاعل المشجعين في الوقت الحقيقي من خلال الرؤى وسرد القصص. معًا، عملت IBM و UFC على بناء محرك UFC Insights Engine، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُنشئ رؤى مؤتمتة حول النزالات والمقاتلين. يعمل فريق إنتاج إحصائيات UFC من خلال لوحة المعلومات المخصصة التي تجمع البيانات الرئيسية والقصص المثيرة من محرك UFC Insights Engine. وضمن لوحة المعلومات، يستخدمون وكيل الذكاء الاصطناعي المدعوم من IBM watsonx Orchestrate للحصول على الإحصائيات ذات الصلة بسرعة. بعد ذلك، يعمل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Granite من IBM على إنشاء نسخة مسودة باللغة الطبيعية، ما يساعد فريق إنتاج الإحصائيات على تشكيل وجهات نظر سردية بسرعة في الوقت الحقيقي.
هذا العام، عملت IBM و UFC على توسيع تجربة رؤى محرك UFC Insights Engine لتشمل رؤى داخل النزال. كانت أول نظرة على هذه الميزة الجديدة في بطولة UFC 322 في ماديسون سكوير جاردن في الجولة الأولى، عندما أصبحت Shevchenko أول امرأة في تاريخ UFC تحقق 60 عملية إطاحة في مسيرتها المهنية. شاهد المشاهدون ذلك مباشرة من خلال صورة معروضة على يسار الشاشة مع أول إحصائية لرؤى القتال. ستكون هذه الميزة مرئية في أحداث القتال القادمة الأخرى أيضًا.
قال Jonathan Collins، المدير الرئيسي لشركة Americas Build Engineering في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "حتى الآن كنا نعرض رؤى ما قبل القتال فقط، لذا فإن إنشاء الرؤى الحية هو تغيير كبير بالنسبة لنا."
سيوفر مسار الرؤى الجديد للجماهير نقاط بيانات مثيرة للاهتمام في أثناء البث، مثل تحديثات الأرقام القياسية التاريخية أو الإحصائيات المهمة. تخيل أن أحد المقاتلين على وشك تحطيم رقم قياسي في تاريخ الضربات القاضية. باستخدام محرك Insights Engine الجديد، سيكون فريق إنتاج إحصائيات UFC قد وضع بالفعل رؤى ذات صلة في قائمة الانتظار في حال كسر الرقم القياسي في الوقت الفعلي. يتم بعد ذلك تقديم هذه الرؤية لفريق المحتوى والبث في UFC لمشاركتها علنًا في البث.
قال Alon Cohen، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار في TKO: "محرك UFC Insights Engine المصمم بالتعاون مع IBM watsonx هو حزمة الذكاء الاصطناعي المعقدة التي تتعمق في اكتشاف رؤى جديدة في الوقت الفعلي للجماهير في ثوانٍ". "أي شخص يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي يعرف أنها عادة ما تكون قادرة على التعمق في التفاصيل أو الإنجاز السرعة، ولكن ليس كليهما. ومع ذلك، من خلال التعاون مع IBM في هذه الإحصائيات الجديدة للقتال، عملنا على تحسين محرك Insights Engine لتحقيق كلا الأمرين، وهو ما شكّل فرقًا هائلاً".
"يتمتع مشجعو UFC بمعرفة كبيرة وشغف بهذه الرياضة. قال Anand Das، مهندس حلول الذكاء الاصطناعي في IBM، خلال مقابلة مع IBM Think: "لقد كان ذلك مفيدًا لنا لأن العديد من الرؤى المنشورة موجهة للجماهير، والكثير منهم ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي." "يخبرنا المعجبون بأنواع الرؤى التي يفضلونها، ونجري التحسينات بناءً على ذلك."
إن محرك Insights Engine مدعوم بمنتجات الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء محفظة IBM. تعمل جميع منتجات IBM معًا؛ حيث يعمل watsonx.data على تبسيط بيانات UFC غير المنسقة، ثم يعمل watsonx.ai على استخراج الرؤى من البيانات غير المنسقة، وأخيرًا، بمساعدة watsonx.governance، يقدمها بطريقة شفافة وقابلة للتفسير.
تعد رؤى القتال جزءًا من هدف UFC لتعزيز تجربة UFC لكل الأطراف المعنية. أفادت فرق المحتوى والبث في UFC بأنها رأت مدى نجاح حل IBM، حيث حقق زيادة ثلاثة أضعاف في حجم الرؤى، ومنذ إطلاق المنصة، قلل من وقت توليد الرؤى بنسبة 40%، ما أتاح لهم القيام بمهام أكثر إبداعًا.
قال Collins: "نحن نتحسن دائمًا، حتى من وجهة نظر ما قبل النزال". "لدينا عدد من المسارات، ونتطلع دائمًا إلى الابتكار وتحسين البث وتجربة المشجعين". أنشئ UFC Insights Engine باستخدام التقنيات على watsonx Orchestrate، بما في ذلك واجهة محادثة موحدة حيث يمكن لباحثي UFC طرح أسئلة معقدة وتحليل الاتجاهات التي تتحول إلى رؤى مخصصة للمشجعين. يدمج هذا التنسيق الأدوات المتقدمة، مثل مسارات النص إلى SQL المدعومة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الرائدة مفتوحة المصدر، بما في ذلك IBM Granite وLlama، المدربة على بيانات UFC التاريخية الغنية.
حصل المشجعون في جميع أنحاء العالم الذين حضروا أو تابعوا UFC 322 في ماديسون سكوير جاردن على أول نظرة على أحدث ميزات الرؤى. مع وجود أكثر من 40 حدثًا مباشرًا سنويًا، تُبث إلى أكثر من 950 مليون منزل، فمن المحتمل أن يتمكن مشجعو UFC من رؤية الحل قيد التنفيذ قريبًا جدًا.
