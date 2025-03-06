الرجل الذي علم الذكاء الاصطناعي كيفية التعلم يعتقد أن الذكاء بالمستوى البشري أقرب مما تظن

لطالما كانت فكرة الذكاء الاصطناعي العام (AGI)—وهو نظام ذكاء اصطناعي يتمكن من التفكير والاستدلال والتعلم عبر مجموعة واسعة من المهام بمستوى الإنسان—من المواضيع المثيرة للجدل. يزعم بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي العام لا يزال أمامه سنوات عديدة للتطوير، في حين يرى آخرون أن هذا قد يكون مستحيلاً. في الجهة المقابلة، يؤكد بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي العام ليس الهدف الصحيح الذي يجب إعطاؤه الأولوية. قالت Marina Danilevsky، عالمة أبحاث كبيرة في IBM، في حلقة من بودكاست Mixture of Experts : "يجب ألا نغفل عن إمكانات هذه النماذج في مجالات أخرى غير اللغوية". "إذا تمكنا حقًا من توسيع نطاق استخدام هذه التقنية... فيمكننا أن ندخل مجالات أكثر إثارة للاهتمام، وأكثر واقعية، وأكثر عملية... [بدلاً من] التركيز مع الذكاء الاصطناعي العام."

يقف Sutton في موقف الحياد. ففي تقديره، توجد فرصة أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى الذكاء البشري بنسبة 25% في غضون خمس سنوات وفرصة أن يصل إلى ذلك بنسبة 50% في غضون 15 عامًا. وهذا توقع متفائل جدًا مقارنة بالعديد من أقرانه، الذين غالبًا ما يتوقعون أن تطوير الذكاء الاصطناعي العام يحتاج إلى عدة عقود.

وأقرّ بأنه "لا تزال هناك حاجة إلى تحقيق تطورات فارقة. ولكننا نحرز تقدمًا هائلاً. أهم ما ينقصنا هو كيفية جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم من التجربة بطريقة أكثر طبيعية، بدلاً من تلقينها مجموعات بيانات مصنفة."

وكما يوضح Sutton، أحد أكبر التحديات هو تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية فهم التخطيط طويل الأمد والتجريد،—أي إمكانية تقسيم المشكلات المعقدة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها، كما يفعل البشر.

"إذا طلبت منك أن تعبر الشارع، فأنت لا تفكر في كل حركة عضلية صغيرة. بل تفكر في الهدف: عبور الشارع. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى التعلم بهذه الطريقة، على مستوى أعلى من التجريد."، حسب قول Sutton.

ومن أهم إسهاماته في التعلم المعزز مفهوم التجريد الزمني، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بالتعلم على مراحل بدلاً من الانغماس في الإدارة التفصيلية. قد يكون هذا أمرًا مهمًا بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى الاستدلال عبر فترات زمنية طويلة—وهو أمر تعاني منه النماذج الحالية.

على سبيل المثال، قد يتمكن مساعد الذكاء الاصطناعي من توليد إجابة عن سؤال واحد بشكل جيد، ولكنه قد يواجه صعوبة في المتابعة في محادثة منطقية على مدى تفاعلات متعددة أو في التخطيط لمهمة معقدة تستغرق فترة من الزمن—مثل حجز عطلة يتطلب تنسيق الرحلات الجوية والفنادق والأنشطة. يعتقد Sutton أن التعلم المعزز وخوارزميات الاستدلال الأفضل على المدى الطويل سيكونون مفتاح التغلب على هذا القصور.