دماغ السمكة الصغير الذي يمكن أن يعلم الذكاء الاصطناعي أن يفكر

يرتفع المبنى الرئيسي لمختبر HHMI Janelia عند حافة الغابات المطلة على نهر بوتوماك، وكأنه هيكل زجاجي وفولاذي، بينما تخفف التلال الخضراء المحيطة والبرك العاكسة من حدة زواياه. وفي الداخل، يغمر الضوء الطبيعي المساحات المفتوحة المخصصة للتعاون. وتربط الممرات المنحنية أجنحة المجهر المتخصصة، وتتجمع مجموعات من الباحثين عند جدران مزينة برسومات على السبورات البيضاء ومسح دماغي عالي الدقة.
في واحدة من هذه المجموعات، الواقعة في أشبورن بولاية فرجينيا، تضيء الشاشة بعرض حجمي لدماغ يرقات الزرد. فكل خلية عصبية تنبض كنقطة من الضوء —مجرة في صورة مصغرة — تم التقاطها في منتصف إطلاق النيران بتقنية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة. بالنسبة للعين غير المدربة، يبدو الأمر وكأنه همهمة من اليراعات في قبة بلورية. ولكن بالنسبة إل Jan-Matthis Lueckmann، عالم البحث في Google Research، ومعاونيه، فهي خريطة عمل للإدراك، مشفرة في ومضات. لقد كان الأمر لغزًا. ويمكن أن يؤدي حله إلى إعادة تشكيل فهمنا لكل من الدماغ والذكاء الاصطناعي.
"يقول Lueckmann في مقابلة مع IBM Think: "بالإضافة إلى مشاكل مثل تصحيح التشوهات المرنة داخل هذا الفيديو الحجمي، كان التحدي الكبير هو تحديد مواقع هذه الخلايا العصبية بشكل موثوق. "لمعالجة ذلك، تعاونا عن كثب مع فريق من المتخصصين في HHMI Janelia. وقدّموا تعليقات توضيحية دقيقة لما يقرب من 2000 خلية عصبية باستخدام بروتوكول تعليقات توضيحية مصمم خصيصًا".
ومع تزايد قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبح الباحثون ينظرون بشكل متزايد إلى علم الأحياء للحصول على الإلهام، لا سيما الدماغ، أكثر أجهزة الحوسبة كفاءة في التطور. يُعد مشروع ZAPBench أحد أكثر الأمثلة طموحًا حتى الآن: وهو مجموعة بيانات شاملة لدماغ سمكة الزِبرا، صُممت لدراسة طبيعة عمل الخلايا العصبية وقدرتها على معالجة المعلومات والتنبؤ.
لكن القصة لا تتوقف عند علم الأحياء. في IBM Research أدى إلهام مماثل إلى ظهور رقاقات مستوحاة من الدماغ مثل NorthPole، والتي تتحدى البنى التقليدية من خلال محاكاة الطريقة التي تحسب بها الخلايا العصبية. ومع جهود مثل ZAPBench التي تكشف مبادئ وظائف الدماغ، فقد يعتمد عليها تطوير الجيل التالي من أجهزة الذكاء الاصطناعي.
إن مجموعة بيانات ZAPBench، وهي محور هذه القصة التي تتكشف، ليست مسحًا عاديًا للدماغ. إنه مقطع فيديو ضخم يلتقط ساعتين متواصلتين من نشاط الدماغ بالكامل في سمكة الزرد الحية، ويتم تقديمه بتفاصيل رائعة. وتحمل كل ثانية إطارًا ثلاثي الأبعاد يتتبع التوهج في الوقت الفعلي لحوالي 70000 خلية عصبية، تضيء كل منها لحظيًا، مما يشير إلى موجة من التفكير.
هذه الصياغة الرائعة بالكاد توحي بالتعقيد الهندسي. الفيديو عبارة عن مشهد في حالة تغير مستمر. وتؤدي التشوهات المرنة، والتحولات المجهرية في النسج، إلى حدوث تشوهات تؤدي إلى تشوه البيانات. تتعثر الخوارزميات. وفي غياب خرائط دقيقة، تصبح أبسط مهمة شاقة: أين توجد كل خلية عصبية بالضبط؟
وللإجابة على ذلك، لجأ Lueckmann وفريقه إلى الأيدي البشرية. ومن خلال العمل مع مجموعة متخصصة في Janelia، قاموا بوضع تعليقات توضيحية على ما يقرب من 2.000 خلية عصبية يدويًا. ولم يقتصر ذلك على وضع علامات على الخلايا فحسب، بل شمل تحسين كل علامة في عملية ذهابًا وإيابًا، وهو نوع من الحوار التكراري بين العالم والآلة. وقال: "تضمنت هذه العملية عدة جولات من التعليقات والتحسين بين فرقنا، مما أدى في النهاية إلى توفير بيانات التدريب لخوارزميتنا المخصصة."
مع إرساء هذا الأساس، قامت الخوارزمية بالباقي: تعيين 70000 آخرين. لم تكن هذه مجرد قوة غاشمة. كان هذا هو الأساس اللازم لبدء بناء نماذج تعلم آلي يمكنها التنبؤ بالحركة التالية للدماغ.
ولم يكن سمكة الزرد المستخدمة في الدراسة مستلقية في خزان المياه فحسب. وتعرضت لسلسلة من المحفزات الافتراضية، والتيارات المحاكاة، والضوء الوامض، والظلال المتحركة، كل منها مصمم لتقليد الإشارات البيئية الطبيعية. بينما تم تسجيل نشاط عضلات ذيل السمكة عبر الأقطاب الكهربائية، تم تصوير دماغها في الوقت الفعلي باستخدام مجهر من الصفائح الضوئية. وكانت السمكة، المُثبتة في مادة هلامية شفافة، قد تم تعديلها وراثيًا للتعبير عن مؤشرات الكالسيوم، التي تتوهج عندما تنطلق الخلايا العصبية. قدم هذا الإعداد للباحثين محفزات بصرية واستجابات عصبية عبر دماغ الفقاريات بأكمله.
لا يتضمن ZAPBench بيانات النشاط فحسب، بل يتضمن أيضًا الشبكة العصبية القادمة للسمكة نفسها، وصولاً إلى مستوى المشبك العصبي. ويتيح ذلك مستوى من النمذجة لم يكن ممكنًا من قبل في أنواع الفقاريات: النشاط والبنية، جنبًا إلى جنب. باستخدام هذه المجموعة، يمكن للنماذج البدء في عمل أكثر من مجرد التنبؤ؛ يمكنهم البدء في الشرح.
هناك جهدان آخران يعكسان طموحات مماثلة. يجمع برنامج MICrONS التابع لمعهد Allen Institute بين التصوير الهيكلي والوظيفي للدماغ في الفئران، حيث يقدم خرائط ربط كثيفة إلى جانب أنماط النشاط العصبي لفهم كيفية معالجة المعلومات المرئية. ولقد حفزت مجموعة البيانات البحث حول علاقات البنية والوظيفة في أدمغة الثدييات، وخاصة في القشرة البصرية.
وفي الوقت نفسه، أصدر مرصد الدماغ في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، بيانات واسعة النطاق من مجسات Neuropixel التي تسجل آلاف الخلايا العصبية في الفئران أثناء سلوكها الطبيعي. وعلى الرغم من أن هذا المشروع ليس شاملاً مكانيًا مثل ZAPBench، إلا أنه قدّم بيانات زمنية قيمة مرتبطة بالسلوك، مما ساهم في التقدم في النمذجة التنبؤية لديناميكيات القشرة الدماغية.
السؤال الحقيقي الذي يثيره ZAPBench لا يتعلق بالخلايا العصبية، في حد ذاتها. يتعلق الأمر بكيفية نمذجتها.
لعقود من الزمان، اعتمدت نمذجة الدماغ بشكل كبير على بيانات السلاسل الزمنية. ويعني ذلك تحويل البنية ثلاثية الأبعاد المعقدة للدماغ إلى مستويات نشاط رقمية على مدى الزمن. فإنه أبسط، ويستهلك موارد حوسبة أقل، وأسهل في التحليل.
ولكن هناك مقابل لذلك.
يوضح Lueckmann: "يتطلب الحصول على بيانات السلاسل الزمنية خطوة تجزئة، والتي، على الرغم من الجهود التي نبذلها، تحتفظ حتمًا بدرجة معينة من الخطأ على هذا النطاق". إن التجزئة، وهي عملية عزل الخلايا العصبية وتصنيفها، عرضة للخطأ بطبيعتها. يمكن أن يحدث خطأ بسيط في البداية من خلال النموذج بأكمله.
وتوفر البيانات الحجمية مسارًا مختلفًا. وبدلاً من تقليل الصورة ثلاثية الأبعاد إلى إشارات أحادية الأبعاد، تهدف النماذج الحجمية إلى التنبؤ بالنشاط مباشرةً من الفيديو. إنه شامل. وفوضوي، لكنه أنيق.
"يقول Lueckmann في لقائه مع IBM Think: "إن التنبؤ بالبيانات الحجمية يتجاوز مباشرةً الحاجة إلى التجزئة. "إنه يوفر نهجاً أكثر شمولاً، وهي خاصية غالباً ما تكون مفيدة في تطبيقات التعلم الآلي."
في الاختبارات، وجد الفريق أن نماذج الفيديو الحجمي تفوقت في الأداء على نماذج السلاسل الزمنية عندما يُعطى سياق قصير فقط للنشاط الماضي. لماذا؟ ما زالوا يحاولون معرفة ذلك. لكن أحد الاحتمالات هو التحيز الاستقرائي: فالنماذج المصورة بطبيعتها تحافظ بشكل أفضل على العلاقات المكانية بين الخلايا العصبية.
يقول Lueckmann: "نحن نحقق حاليًا في الأسباب الأساسية". "تتمثل فرضيتنا الحالية في أن التحيزات الاستقرائية المتأصلة في نماذج الفيديو تسهل عليها تفسير العلاقات بين الخلايا العصبية."
النتيجة؟ النماذج الحجمية تعتمد على العمليات الحسابية الثقيلة. تحميل البيانات وحده يُعد إنجازًا هندسيًا.
ويضيف Lueckmann: "على الرغم من أن تحميل البيانات شكّل تحديًا هندسيًا كبيرًا لنماذج الفيديوهات لدينا، إلا أنه مصدر قلق ضئيل بالنسبة لنماذج السلاسل الزمنية، وهو ما يسمح بإجراء تجريبي أسرع بكثير".
من الناحية العملية، لا يوجد خلاف بين النوعين من أنواع النمذجة. إنها تمثل مقايضات في هدف مشترك: فهم كيفية فكر الدماغ من خلال التنبؤ بما سيفعله بعد ذلك.
هذا التقارب بين الدماغ والآلة ليس مجرد تقارب نظري. في IBM Research، قام Dharmendra Modha وفريقه ببناء NorthPole، وهو نوع جديد من الرقائق الاصطناعية الذكية المصممة للاستدلال. وعلى عكس الرقاقات التقليدية التي تعاني من اختناق فون نيومان، حيث تقوم بنقل البيانات باستمرار بين الذاكرة والمعالج، فإن NorthPole تدمج الاثنين معاً. إنه انعكاس رقمي للدماغ، حيث تتشابك الذاكرة والحوسبة.
تحقق الشريحة ذلك من خلال تضمين الذاكرة مباشرة جنبًا إلى جنب مع نوى الحوسبة. صُمم NorthPole باستخدام 22 مليار ترانزستور وصُنع باستخدام عملية عقدة تحتوي على 12 نانومتر، ويوفر أداءً استدلالياً يفوق كفاءة الطاقة في وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات الرائدة بمقدار 25 مرة على معايير قياسية مثل ResNet-50. تتيح هذه البنية ليس فقط كفاءة الطاقة، بل أيضاً تقليل كبير في زمن الاستجابة ومساحة التخزين.
يمكن للنماذج التي تم إنشاؤها من بيانات ZapBench أن تخبرك بما سيحدث بعد ذلك، أي الخلايا العصبية التي من المحتمل أن تطلقها، ومتى وحتى كيف يمكن أن ينتشر هذا النمط عبر مناطق الدماغ. لكن يبقى السؤال الأعمق: هل تعني هذه التنبؤات أننا نفهم النظام الذي أنتجها؟ ماذا يحدث عندما تتمكن من التنبؤ بنشاط الدماغ؟ هل هذا يعني أنك تفهمه؟ وفقًا لما Lueckmann، ليس تمامًا.
يقول Lueckmann: "يركز ZAPBench حاليًا على تعظيم الأداء التنبؤي، دون فرض قيود على أنواع النماذج المستخدمة".
يلوح هدف أكثر طموحًا في الأفق: الانتقال من التنبؤ إلى التفسير. وهذا لا يتطلب مجرد معرفة ما تطلقه الخلايا العصبية فحسب، بل السبب أيضًا.
وهنا تصبح الأمور أكثر طموحًا. وإلى جانب بيانات النشاط، يقوم المتعاونون مع Lueckmann بتجميع مجموعة بيانات هيكلية لدماغ السمكة نفسها. والأمر هنا لا يتعلق بما تفعله الخلايا العصبية، بل بكيفية توصيلها.
ويقول: "لقد حصل متعاونونا على مجموعة بيانات هيكلية بدقة على مستوى المشابك العصبية لنفس السمكة." "تخضع هذه البيانات الهيكلية الآن لمعالجة تهدف إلى إعادة بناء الشكل التشريحي لكل خلية عصبية على حدة في الدماغ، وهو جهد يُدعمه تدقيق بشري واسع النطاق."
وهذا يعني مخططًا شبكيًا حرفيًا لدماغ حي. إذا كان من الممكن إثراء النماذج التنبؤية بتلك البنية، على سبيل المثال، باستخدامها كقيد أو سابقة في عملية النمذجة، فقد تكون النتيجة أكثر قابلية للتفسير. الخريطة التي لا تذكر فقط ما سيحدث بعد ذلك، بل تشير إلى السبب.
يقول Lueckmann: "نأمل أن يؤدي إثراء النماذج التنبؤية بهذه المعلومات الهيكلية، على سبيل المثال، من خلال دمج مخطط التوصيل المادي كقيد للنموذج، إلى الحصول على نماذج ليست أكثر دقة فحسب، بل أكثر قابلية للتفسير أيضًا".
إن قابلية التفسير مهمة. إذا تمكن الذكاء الاصطناعي من مساعدتنا في فك شفرة الدماغ، فهذا ليس مجرد انتصار لعلم الأعصاب. قد يعود إلى الذكاء الاصطناعي نفسه، مقدماً مخططات من علم الأحياء لم نتخيلها من قبل.
وهو يقول: "ستكون القفزة الكبيرة حقًا هي الانتقال من التنبؤ إلى الفهم الآلي الحقيقي". "ومع ذلك، في الوقت الحالي، أرى هذا في المقام الأول كمحاولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الفهم العلمي، وليس كمحاولة لتطوير الذكاء الاصطناعي نفسه بشكل مباشر."
ومع ذلك، فإن حلقة التعليقات ممكنة. وقد تفتح أساليب الذكاء الاصطناعي الجديدة أبوابًا في علم الأعصاب. وقد تساهم الرؤى الجديدة في علم الأعصاب في إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي.
يقول Lueckmann: "إن أفضل نتيجة يمكن تصورها لمعيار ZAPBench هي أن يكون بمثابة نقطة انطلاق نحو اكتشاف المبادئ غير المعروفة حاليًا لوظائف الدماغ الفقارية." "إذا حدث ذلك، فمن الممكن أن تكون مثل هذه الرؤى مصدر إلهام وتوجيهات جديدة في الذكاء الاصطناعي."
قد ينشأ ZAPBench من سمكة صغيرة ، لكن تداعياته تمتد إلى ما هو أبعد من حجمه. تفتح مجموعة البيانات هذه نافذة غير مسبوقة على العلاقة بين بنية الدماغ والنشاط، مما يمكّن الباحثين من سبر أسس الإدراك والحوسبة بطرق لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا.
