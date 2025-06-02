دماغ السمكة الصغير الذي يمكن أن يعلم الذكاء الاصطناعي أن يفكر

هذا التقارب بين الدماغ والآلة ليس مجرد تقارب نظري. في IBM Research، قام Dharmendra Modha وفريقه ببناء NorthPole، وهو نوع جديد من الرقائق الاصطناعية الذكية المصممة للاستدلال. وعلى عكس الرقاقات التقليدية التي تعاني من اختناق فون نيومان، حيث تقوم بنقل البيانات باستمرار بين الذاكرة والمعالج، فإن NorthPole تدمج الاثنين معاً. إنه انعكاس رقمي للدماغ، حيث تتشابك الذاكرة والحوسبة.

تحقق الشريحة ذلك من خلال تضمين الذاكرة مباشرة جنبًا إلى جنب مع نوى الحوسبة. صُمم NorthPole باستخدام 22 مليار ترانزستور وصُنع باستخدام عملية عقدة تحتوي على 12 نانومتر، ويوفر أداءً استدلالياً يفوق كفاءة الطاقة في وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات الرائدة بمقدار 25 مرة على معايير قياسية مثل ResNet-50. تتيح هذه البنية ليس فقط كفاءة الطاقة، بل أيضاً تقليل كبير في زمن الاستجابة ومساحة التخزين.

يمكن للنماذج التي تم إنشاؤها من بيانات ZapBench أن تخبرك بما سيحدث بعد ذلك، أي الخلايا العصبية التي من المحتمل أن تطلقها، ومتى وحتى كيف يمكن أن ينتشر هذا النمط عبر مناطق الدماغ. لكن يبقى السؤال الأعمق: هل تعني هذه التنبؤات أننا نفهم النظام الذي أنتجها؟ ماذا يحدث عندما تتمكن من التنبؤ بنشاط الدماغ؟ هل هذا يعني أنك تفهمه؟ وفقًا لما Lueckmann، ليس تمامًا.

يقول Lueckmann: "يركز ZAPBench حاليًا على تعظيم الأداء التنبؤي، دون فرض قيود على أنواع النماذج المستخدمة".

يلوح هدف أكثر طموحًا في الأفق: الانتقال من التنبؤ إلى التفسير. وهذا لا يتطلب مجرد معرفة ما تطلقه الخلايا العصبية فحسب، بل السبب أيضًا.

وهنا تصبح الأمور أكثر طموحًا. وإلى جانب بيانات النشاط، يقوم المتعاونون مع Lueckmann بتجميع مجموعة بيانات هيكلية لدماغ السمكة نفسها. والأمر هنا لا يتعلق بما تفعله الخلايا العصبية، بل بكيفية توصيلها.

ويقول: "لقد حصل متعاونونا على مجموعة بيانات هيكلية بدقة على مستوى المشابك العصبية لنفس السمكة." "تخضع هذه البيانات الهيكلية الآن لمعالجة تهدف إلى إعادة بناء الشكل التشريحي لكل خلية عصبية على حدة في الدماغ، وهو جهد يُدعمه تدقيق بشري واسع النطاق."

وهذا يعني مخططًا شبكيًا حرفيًا لدماغ حي. إذا كان من الممكن إثراء النماذج التنبؤية بتلك البنية، على سبيل المثال، باستخدامها كقيد أو سابقة في عملية النمذجة، فقد تكون النتيجة أكثر قابلية للتفسير. الخريطة التي لا تذكر فقط ما سيحدث بعد ذلك، بل تشير إلى السبب.

يقول Lueckmann: "نأمل أن يؤدي إثراء النماذج التنبؤية بهذه المعلومات الهيكلية، على سبيل المثال، من خلال دمج مخطط التوصيل المادي كقيد للنموذج، إلى الحصول على نماذج ليست أكثر دقة فحسب، بل أكثر قابلية للتفسير أيضًا".

إن قابلية التفسير مهمة. إذا تمكن الذكاء الاصطناعي من مساعدتنا في فك شفرة الدماغ، فهذا ليس مجرد انتصار لعلم الأعصاب. قد يعود إلى الذكاء الاصطناعي نفسه، مقدماً مخططات من علم الأحياء لم نتخيلها من قبل.

وهو يقول: "ستكون القفزة الكبيرة حقًا هي الانتقال من التنبؤ إلى الفهم الآلي الحقيقي". "ومع ذلك، في الوقت الحالي، أرى هذا في المقام الأول كمحاولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الفهم العلمي، وليس كمحاولة لتطوير الذكاء الاصطناعي نفسه بشكل مباشر."

ومع ذلك، فإن حلقة التعليقات ممكنة. وقد تفتح أساليب الذكاء الاصطناعي الجديدة أبوابًا في علم الأعصاب. وقد تساهم الرؤى الجديدة في علم الأعصاب في إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي.

يقول Lueckmann: "إن أفضل نتيجة يمكن تصورها لمعيار ZAPBench هي أن يكون بمثابة نقطة انطلاق نحو اكتشاف المبادئ غير المعروفة حاليًا لوظائف الدماغ الفقارية." "إذا حدث ذلك، فمن الممكن أن تكون مثل هذه الرؤى مصدر إلهام وتوجيهات جديدة في الذكاء الاصطناعي."

قد ينشأ ZAPBench من سمكة صغيرة ، لكن تداعياته تمتد إلى ما هو أبعد من حجمه. تفتح مجموعة البيانات هذه نافذة غير مسبوقة على العلاقة بين بنية الدماغ والنشاط، مما يمكّن الباحثين من سبر أسس الإدراك والحوسبة بطرق لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا.