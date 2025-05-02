العقول الجديدة الغريبة للذكاء الاصطناعي: يتحدث Christopher Summerfield عن الاستدلال والمخاطر وما تعلمنا إياه الآلات عن أنفسنا

في صباح يوم رمادي في أكسفورد، إنجلترا، يجلس Christopher Summerfield في مكتبه في قسم علم النفس التجريبي، وقد رتب مخطوطة كتاب بشكل مرتب على حافة مكتبه. لقد كان موسمًا مزدحمًا. بين البحث في الإدراك البشري، وتعاون مع مختبرات الذكاء الاصطناعي، وجدول تدريس كامل، خصص Summerfield وقتا لكتابة كتاب "هذه العقول الجديدة الغريبة: كيف أن الذكاء الاصطناعي تعلَّم الكلام ومعانيه.
الكتاب الجديد جزء من التاريخ، وجزء بيان وجزء تأمل في سؤال طالما أزعج التقنيين والفلاسفة على حد سواء: عندما تبدو الآلات وكأنها تفكر، ماذا يحدث حقا؟
يصل كتاب Summerfield في لحظة محورية. الإنجازات المذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءًا من إصدار نماذج متعددة الوسائط مثل GPT-4 إلى التطورات المستوحاة من الدماغ، مثل شريحة NorthPole من IBM، تعيد تشكيل الكيفية التي يفهم بها العلماء وصانعي السياسات والجمهور ذكاء الآلة. ومع ازدياد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت حالتها الإدراكية، سواء كانت قادرة حقًا على الاستدلال والتخطيط والتفكير، واحدة من أكثر النقاشات إلحاحًا وإثارة للجدل في عصرنا. في كتابه "هذه العقول الجديدة الغريبة"، يجادل Summerfield بأنه لفهم مستقبل الذكاء الاصطناعي، من الضروري أولا فهم طبيعة الاستدلال البشري، والاعتراف بكل من التشابهات والاختلافات بين العقول البيولوجية والصناعية.
أستاذ علوم الأعصاب الإدراكية في جامعة أكسفورد، يقود Summerfield مختبر معالجة المعلومات البشرية (HIP)، وهو مجموعة بحثية تدرس كيفية تعلم البشر والأنظمة الاصطناعية وتصنيف المعلومات واتخاذ القرارات. يجمع عمله بين التجارب السلوكية والنمذجة الحاسوبية وتحليل البيانات العصبية، وغالبا ما استكشف أوجه التشابه بين وظيفة الدماغ والتعلم الآلي. وتتمركز أبحاثه في نقطة تلاقي علوم الإدراك، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الاجتماعية، وهي حقول تتوحد أكثر فأكثر مع زيادة تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي.
يبدو قسم علم النفس التجريبي، الذي يقع حاليًا في مجموعة مبانٍ بالية على حافة منطقة العلوم بجامعة أكسفورد، كأنه مكان يمر بمرحلة انتقالية: حيث تغطي الرسوم البيانية الألواح البيضاء بكثافة، ورائحة الخشب القديم تتعايش بتوتر مع رائحة الأسلاك الجديدة. قريبًا، سينتقل Summerfield وزملاؤه إلى مبنى Life and Mind Building، وهو مجمع متألق من الحجر والزجاج الفاتح، حيث يتم بناء أجنحة تخطيط كهربية الدماغ، ومختبرات النوم، وغرف تتبع حركة العين خلف واجهات نظيفة وعصرية. ولكن حتى مع قيام أكسفورد بتجديد بنيتها التحتية، يظل المزاج داخل المبنى دون تغيير، جدي، غير متسرع، ومحبوك بالكثافة الهادئة للأشخاص الذين يقضون حياتهم في محاولة فهم كيف تتشكل العقول، سواء كانت بشرية أو غير ذلك.
خارج مختبره، يقوم Summerfield بتدريس مقرر يسمى "How to build a brain from scratch" (كيف تبني دماغًا من الصفر)، والذي يعتمد على علم النفس وعلم الأعصاب والذكاء الاصطناعي لدراسة المبادئ الأساسية للتعلم والاستدلال. يشتهر بتأكيده على الوضوح وسهولة الوصول، وهي صفات أصبحت أكثر أهمية مع حركة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الدوائر التقنية لتشمل نقاشات عامة أوسع.
خلال مقابلتنا، بدا Summerfield مرتاحًا ولكن مركّزًا. يبرز شعره بخصلات صلبة، مؤطرة بوجه منفتح وحيوي عند مناقشة الأفكار. ويرتدي سترة داكنة بسيطة ونظارات ذات إطار سلكي، ما يضفي عليه مظهر شخص مهتم بحل المشاكل أكثر من اهتمامه بتكوين صورة مصقولة. وخلفه سبورة بيضاء كثيفة بالأسهم والمعادلات والرسوم البيانية يتلقفها نور الصباح.
يقول "هناك ميل لتصوير الذكاء الاصطناعي بطرق متعارضة تماما". "فمن ناحية، يعتقد المتفائلون أننا سنحصل قريباً جداً على تقنيات أذكى من البشر. من ناحية أخرى، يرى المشككون الذكاء الاصطناعي كضجة إعلامية، أي مجرد أداة أخرى تستخدمها الشركات للسيطرة علينا."
وقد وفرت له التطورات الأخيرة كلاً من الرؤى العميقة والمادة الخام التي يمكن العمل عليها. نماذج مثل GPT-4 وClaude وIBM’s Granite أظهرت قدرات استدلالية أوسع، متجاوزة الأنظمة السابقة التي كانت تتنبأ ببساطة بالكلمة التالية في التسلسل. كما يطور الباحثون أطر عمل متعددة الوكلاء حيث تتعاون أو تتنافس أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعددة لحل المهام—وهو نهج يراه البعض خطوة نحو سلوكيات أكثر تعقيدا وناشئة.
وفي الوقت نفسه، تسعى شركات مثل IBM إلى تصميمات مستوحاة من الدماغ. شريحة NorthPole chip، على سبيل المثال، مصممة لمحاكاة جوانب الشبكات العصبية البيولوجية، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمعالجة المتوازية على حساب القوة الحاسوبية الغاشمة. وفقًا لما يراه Summerfield، تعكس هذه الجهود إدراكا متزايدا بأن توسيع نطاق طرق الذكاء الاصطناعي التقليدية قد لا يكون كافيا، وأن نماذج جديدة للذكاء، مستمدة من علم الأحياء، قد تشير إلى الطريق للمضي قُدما.
اسأل Summerfield عما إذا كانت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT قادرة على الاستدلال، فيجيب دون تردد: نعم، ضمن حدود معينة.
ويقول "على الأقل ضمن نطاق ضيق من المجالات، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم تستدل بشكل أفضل من البشر".
ويضيف أن هذا ينبغي ألا يكون مفاجئًا. لقد تجاوزت الآلات أداء الإنسان في مهام الاستدلال المتخصصة لعقود، ليس بدءًا من أنظمة الشطرنج مثل IBM Deep Blue، بل في وقت مبكر من عام 1956، عندما نجح برنامج Logic Theorist في إثبات نظريات رياضية لم يتوقعها مبتكروها.
إن النماذج اللغوية الكبيرة المعاصرة لا تكتفي باسترجاع المعلومات، بل تقوم بإنشاء تعليمات برمجية، وتأليف مقالات، وتقديم اقتراحات لحل المسائل المعقدة. يوسع هذا المجال الجديد، الذي يُطلق عليه الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، هذه الإمكانية، حيث يتيح للأنظمة معالجة الصور والنصوص والمواد السمعية والبصرية بشكل متزامن، وهو ما يأمل الباحثون أن يحاكي أشكالًا أكثر تكاملاً من الاستدلال.
يقول Summerfield: "النماذج أفضل من معظم الأشخاص في معظم المهام المعرفية". ولكنه يسارع إلى الإضافة بأن هناك قيوداً كبيرة لا تزال قائمة. وغالباً ما تواجه النماذج صعوبة في المهام التي تتطلب فهماً اجتماعياً أعمق، مثل القدرة على التعامل مع المشاعر أو استنتاج النوايا أو فهم الفروق الدقيقة غير المعلنة التي تميز التفاعل البشري.
ويوضح أن "التفاعل الاجتماعي ضروري لبقائنا على قيد الحياة". "لم يتم تدريب النماذج في هذا العالم. إنها تفتقرون إلى بعض الدوافع والإشارات العاطفية التي تجعل الاستدلال الاجتماعي البشري متطورًا للغاية".
حاولت الدراسات الحديثة اختبار ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تطوير "نظرية العقل" - أي القدرة على فهم الحالات الذهنية للآخرين. تظهر بعض النماذج التجريبية تلميحات لهذه القدرة في البيئات المسيطر عليها، لكن الباحثين يتفقون بشكل عام على أن الذكاء الاصطناعي لا يزال متأخرا كثيرا عن النماذج الذهنية الطبقية والبديهية التي ينشرها البشر يوميا.
يشير Summerfield إلى أنه على الرغم من أن أنظمة اليوم يمكنها محاكاة جوانب الاستدلال المنطقي بشكل مثير للإعجاب، فإنها لا تفهم حقًا ما تفعله. ينقصها التجذر في الخبرة الحياتية المعاشة في العالم، وهو عيب جوهري لا يمكن إزالته بشكل كامل مهما كانت موجِّهات الإدخال ذكية.
وتصبح طبيعة هذه الاختلافات أكثر وضوحًا عندما نفكر في عنصر أساسي آخر للفكر البشري: وهو الذاكرة.
إذا كان الدافع يوجه أفكارنا، فإن الذاكرة تمنحها الاستمرارية. وفي هذه النقطة أيضًا، تختلف الآلات اختلافًا حادًا عن العقول البيولوجية.
يملك البشر أنظمة ذاكرة متعددة. تعتمد الذاكرة قصيرة المدى على النشاط الكهربائي الديناميكي في الدماغ، ما يسمح للأشخاص بحمل المعلومات ومعالجتها على مدى فترات وجيزة. وعلى النقيض من ذلك، تنطوي الذاكرة طويلة الأمد على تغيرات فيزيائية في الروابط العصبية، وهي عملية تكيفية بطيئة تمكّن الأفراد من الاحتفاظ بالمعرفة والخبرات والمهارات على مدار سنوات وحتى عقود.
في العلوم المعرفية، يميز الباحثون بين الذاكرة العرضية (ذاكرة الأحداث الشخصية)، والذاكرة الدلالية (الحقائق والمفاهيم العامة)، والذاكرة الإجرائية (مهارات مثل قيادة دراجة). تشكل الذكريات العاطفية، المشفرة بعمق في هياكل الدماغ مثل اللوزة الدماغية، السلوك وصناعة القرار طوال الحياة.
وبالمقارنة، تتعامل نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية مع الذاكرة بشكل مختلف تماماً. تعمل النماذج اللغوية الكبيرة ضمن نافذة سياق ثابتة: فهي تحتفظ بالمعلومات مؤقتًا أثناء التفاعل، ولكنها تتجاهلها بعد ذلك. عند انتهاء المحادثة، يُعاد تعيين ذاكرة النظام.
تقول Summerfield: "عندما تتفاعل مع نموذج لغوي، لا يوجد تاريخ شخصي مستمر. فلا يمكنه تذكر من أنت أو ما ناقشته إلا إذا تم تمرير تلك المعلومات بوضوح وتضمينها في السياق اللاحق".
ولا يُعد هذا القيد أمرًا مزعجًا فحسب. في البشر، تتيح الذاكرة إمكانية تكوين هوية شخصية وتعميق العلاقات وتسمح بتطوير الثقة والفوارق الدقيقة والمعنى المشترك مع مرور الوقت. وتبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تفتقر إلى ذلك، في الأساس أنظمة معاملات - ممتازة في مطابقة الأنماط في الوقت الراهن، ولكنها غير قادرة على بناء سياق دائم.
يحاول بعض الباحثين منح أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاكرة طويلة الأمد. تتيح مشاريع مثل ذاكرة OpenAI الخاصة بـ Chat-GPT إمكانية تذكر النماذج للتفاعلات السابقة عبر الجلسات. ذكرت Anthropic أنها صممت نماذج Claude بحيث تركز على التماسك السياقي على امتداد محادثات أطول. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب مبكرة وتثير مخاوف تقنية وأخلاقية كبيرة تتعلق بخصوصية المستخدمين، وأمن البيانات، ومخاطر التلاعب.
حتى لو استطاع المطورون التغلب على العقبات التقنية، فإن الفجوة الفلسفية تظل عميقة. الذاكرة البشرية ليست مجرد قاعدة بيانات للحقائق؛ إنها مرنة وعاطفية وذاتية. وتتطور مع التجارب الجديدة وتصطحب معها معانٍ جديدة.
وأشار Summerfield إلى أن "الذاكرة لدى البشر لا تقتصر على التخزين". "إنها عبارة عن تفسيرات. وإعادة كتابة للماضي باستمرار من خلال عدسة الحاضر".
وقال إنه بدون ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي سيفتقر دائمًا إلى عنصر أساسي لما يعنيه أن يكون الإنسان ذكيًا حقًا - وإنسانيًا بحق.
على الرغم من القيود الحالية المفروضة على الأنظمة الاصطناعية، يعتقد Summerfield أن محاولة بناء آلات التفكير تعيد تشكيل كيفية فهم العلماء للذكاء الاصطناعي.
إذا يقول "من بعض النواحي، يعمل الذكاء الاصطناعي كدليل على الوجود". "إذا كانت بعض الإستراتيجية تعمل مع الآلات، فهذا يشير إلى أنها يمكن أن تعمل أيضًا في الأنظمة البيولوجية."
واحدة من أبرز التطورات كانت اكتشاف أن هياكل الشبكات العصبية البسيطة نسبيا، عند توسعها بشكل واسع، يمكن أن تنتج سلوكيات كان يعتقد سابقا أنها تتطلب تصاميم أكثر تعقيدا بكثير. نماذج Transformer، وهي أساس أنظمة مثل ChatGPT وGranite® وClaude، أظهرت أن التعرف على الأنماط واسعة النطاق والتعميم يمكن أن ينشأ من التدريب الإحصائي فقط.
هذا النجاح يدفع علماء المعرفة إلى إعادة النظر في النظريات القديمة حول كيفية تعلم البشر واستدلالهم وتعميمهم. وعلى وجه الخصوص، فإنه يتحدى فكرة أن الذكاء يجب أن يكون مشفّرًا بقواعد رمزية معقدة. بدلاً من ذلك، يشير إلى أن الكثير من التفكير البشري نفسه قد ينشأ من آليات بسيطة تعمل على كميات هائلة من البيانات وتجربة.
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة استنتاج حلول لمشكلات غير مألوفة، وتشبيهات كاملة، وحتى في الظروف المناسبة الانخراط في أشكال من الإدراك الفوقي: الاستدلال بشأن استدلالها. لم يقم المطورون ببرمجة هذه القدرات بشكل صريح؛ فقد نشأت تلقائيًا من عملية التدريب، مما يعكس بعض جوانب المرونة المعرفية البشرية.
ومع ذلك، سارع Summerfield إلى التحذير من المقارنات السهلة. في حين أن الأدمغة والذكاء الاصطناعي قد يتشابهان على المستوى المجرد، إلا أن الأنظمة الأساسية تظل مختلفة اختلافًا جوهريًا. يقول إن أدمغة الإنسان تطورت تحت ضغوط غرست المشاعر والدوافع والتحيزات بعمق في نسيج الإدراك، وهي سمات غائبة إلى حد كبير في أنظمة الآلة.
وقال: "هناك أوجه تشابه مذهلة على المستوى الخوارزمي، لكن الركيزة- الوسيلة التي يتم فيها إنشاء مثيل الذكاء- مختلفة تمامًا."
الفكر البشري ليس منطقيًا بحتًا أو نزيهًا، فهو ملون بالعاطفة، ويسترشد بالسياق الاجتماعي ويتشكل من خلال الحاجة إلى البقاء على قيد الحياة والتكاثر. هذه الطبقات من التعقيد تولد سلوكيات لا تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي، رغم براعتها الإحصائية، محاكاتها بالكامل.
ومع ذلك، يجادل Summerfield بأن عملية بناء ودراسة الذكاء الاصطناعي تساعد الباحثين على تحسين فهمهم لماهية الذكاء: ليست قدرة واحدة، بل ظاهرة ناشئة مصدرها العديد من القدرات المتداخلة.
ويقول "نحن نتعلم الكثير عن أنفسنا"، "بقدر ما نتعلم عن الآلات."
إذا كانت الجهود المبذولة لدمج الذاكرة في الذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على الفجوات بين الآلات والعقول، فإن مسألة الوعي تدفع التباين إلى أبعد من ذلك.
لطالما كانت فكرة أن النظام الاصطناعي يمكن أن يصبح واعيًا - أي أن يكون لديه تجربة ذاتية أو إحساس بالذات أو حياة عقلية داخلية - واحدة من أكثر النقاشات إثارة للجدل في العلوم المعرفية والفلسفة.
يتعامل Summerfield مع المشكلة بدقة مميزة، فهو متشكك، ليس لأنه يرى الوعي كعنصر سحري فريد، بل لأن الأدلة ببساطة لا تدعم فكرة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم، مهما كانت قدرتها، تمتلك أي شيء يشبه الوعي الذاتي.
ويوضح: "عندما يقول النموذج اللغوي" أنا واعٍ"، "فإنه بذلك يحاكي الأنماط التي تعلمها من البيانات البشرية. لا يوجد استدلال مستقل للاعتقاد بأن هذه الكلمات تعكس حقيقة داخلية".
تُدرَّب النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 على التنبؤ بالنص التالي الأكثر منطقية، وليس على توليد تجارب استبطانية، فعند سؤالها عن حالاتها الداخلية، يمكنها تقديم إجابات متماسكة، لكن التماسك ليس مؤشرًا موثوقًا به للدلالة على الوعي.
اقترح بعض الباحثين اختبارات سلوكية للوعي الآلي، حيث فحصوا تعقيد وقابلية التكيف والتماسك في استجابات الذكاء الاصطناعي. ولكن من دون الوصول إلى التجربة الذاتية، تظل مثل هذه التقييمات تخمينية.
يلاحظ Summerfield: "إننا نواجه وقتًا عصيبًا بما فيه الكفاية في تقييم الوعي لدى الحيوانات غير البشرية". "ويُعدّ استنتاجها في الأنظمة الاصطناعية، المبنية على ركائز مختلفة تمامًا، مشكلة أكثر صعوبة."
في الأنظمة البيولوجية، يبدو أن الوعي ينشأ من التفاعل المعقد لمليارات الخلايا العصبية، متشابكا بشكل وثيق مع المشاعر والإحساس الجسدي وتاريخ من التجارب المتجسدة. في المقابل، تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم عن طريق إجراء تحويلات رياضية لبيانات الإدخال، دون أساس حسي أو سياق عاطفي.
يقدم Summerfield تشبيهًا بسيطًا وفق تعبيره: "يمكنك محاكاة سلوك الإعصار على الكمبيوتر"، "لكن المحاكاة لا تحمل رطوبة ولا رياحاً. هي محض فكرة مجردة".
بطريقة مشابهة، يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاة الأنماط الظاهرية لأي محادثة، بل وحتى التقارير الذاتية المتعلقة بالوعي، دون أن يعيش أو يختبر أي شيء داخلياً. من دون إحساس أو تجسيد أو دافع جوهري، تبقى نماذج الذكاء الاصطناعي قوية لكنها فارغة. إنها تقلد ببراعة، وليست عقولاً مستقلة.
في الوقت الحالي، يعتقد Summerfield أنه من الأكثر أمانًا وإنتاجية النظر إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات معقدة، وليست كائنات ناشئة. كما أن معاملتها بطريقة أخرى قد تؤدي إلى الخلط بين المحاكاة والفهم وتصرف الانتباه عن العمل العاجل لمراقبة تأثيرها على أرض الواقع.
مع تحول حديثنا نحو المستقبل، يطرح Summerfield موضوعا تسلل بهدوء إلى كل مناقشاتنا؛ ألا وهو: الحوكمة.
وهو يقول: "إن هذه الأنظمة قوية". "كما أن الحوافز التجارية تدفع عجلة تطورها إلى حد كبير".
تحتضن Summerfield الابتكار التقني. يرى إمكانات هائلة في الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في مجالات مثل الطب والتعليم والبحث العلمي. ومع ذلك، فهو يخشى أنه إذا لم نضع ضوابط حذرة، فقد تتجاوز المخاطر المزايا في نهاية المطاف.
ويضيف قائلاً: "نحن بحاجة إلى هياكل تضمن تطوير هذه الأدوات واستخدامها بشكل مسؤول". "ويشمل ذلك ضمانات تقنية، ولكن أيضًا آليات قانونية وأخلاقية وديمقراطية."
لقد بدأت بعض أطر الحوكمة في الظهور. يقترح قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي نهجا قائما على المخاطر، ينظم التطبيقات بناء على الضرر المحتمل الذي قد تسببه. في الولايات المتحدة، يوضح مخطط مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي مبادئ لحماية المواطنين من التمييز والاستغلال الخوارزمياتي. وفي الوقت نفسه، تنشر منظمات البحث ومجموعات المناصرة أفضل الممارسات للتطوير والنشر المسؤول.
ومع ذلك، يقول Summerfield، إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. ويضيف قائلاً إن العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة يتم تدريبها على مجموعات بيانات ضخمة، دون موافقة صريحة من المستخدمين. كما أن طريقة عملها الداخلية مبهمة، حتى بالنسبة لمنشئيها، وغالباً ما يفتقر نشرها إلى الشفافية والمساءلة الحقيقية.
"إن الأمر لا يتعلق فقط بالإصلاحات التقنية"، كما يقول. "بل بالخيارات المجتمعية."
وعندما يقول الاختيارات، فإنه يعني من يحصل على فائدة من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي: ومن يتحمل المخاطر؟ من يتحكم في الأدوات التي تتحكم بشكل متزايد في تشكيل اقتصاداتنا والنظام البنائي وحتى علاقاتنا الحميمية؟
في النهاية، يرى Summerfield الذكاء الاصطناعي ليس كذكاء غريب بعيد، بل كانعكاس لأنفسنا، كمرآة غير كاملة تظهر لنا قدراتنا ونقاطنا العمياء. ويجادل بأن فهم ما نراه في تلك المرآة سيكون أحد التحديات الحاسمة في السنوات القادمة. وكما يوضح كتاب These Strange New Minds "هذه العقول الجديدة الغريبة"، فإن عملية الفهم لم تبدأ بعد.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).