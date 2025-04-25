النتائج الرئيسية من تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025 من Stanford

المعايير، وتكاليف الاستدلال، والابتكار: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مجتمعنا؟ هذا العام، أضاف تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025 من Stanford مجالات جديدة لتغطية دور الذكاء الاصطناعي المتنامي في جميع جوانب حياتنا.
استعرض IBM Think بعض التوجهات الرئيسية في التقرير مع Vanessa Parli، مديرة برامج البحث في معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، وAsh Minhas، مدير المحتوى التقني في IBM.
إذا كان هناك موضوع يستحق الاهتمام، فقد أصبحت المعايير المرجعية في صلب النقاش الآن بعد أن أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة تفوق الأدوات المخصصة لقياسها.
تقول Vanessa Parli، إحدى مؤلفات التقرير، في مقابلة مع IBM Think: "كل عام نتابع أداء هذه الخوارزميات وفقًا للمعايير المرجعية، ويبدو كل عام أنها تتفوق على تلك المعايير. وبالمثل، هذا العام يحدث ذلك حتى مع المعايير المرجعية الأحدث".
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، قدَّم الباحثون معايير مرجعية جديدة -MMMU وGPQA وSWE-bench- لاختبار حدود أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وبعد مرور عام واحد فقط، ارتفع الأداء بشكل حاد: فقد ارتفعت الدرجات بنسبة 18.8 و48.9 و67.3 نقطة مئوية على مؤشر MMMU وGPQA وSWE-bench على التوالي، وفقًا للتقرير.
ويثير هذا الأمر غموضًا داخل المجتمع البحثي بشأن المعنى الحقيقي - وقيمة- معيار النماذج اللغوية الكبيرة. طرحت Parli أسئلة مهمة للنقاش: هل نقيس الشيء الصحيح؟ هل تم اختراق هذه المعايير؟ وكيف يجب على الأوساط العلمية تقييم النماذج؟"
عند التفكير في المستقبل، يتساءل Ash Minhas أيضًا عن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القياس والتحليل المعياري. ويتساءل في مقابلة مع IBM Think: "أين سيتوقف ذلك؟ هل سيضطر اختبار تورينج لأن يكون دائمًا هدفًا متحركًا؟ هل يكون الاختبار الأخير للبشرية حقًا هو الاختبار الأخير؟"
في الوقت نفسه، يحذِّر الخبراء من خطر الإفراط في التخصيص، وهو ظاهرة يحدث فيها أن نموذج الذكاء الاصطناعي يتقن أداء الاختبارات المرجعية المحددة بشكل استثنائي، لكنه قد يفشل في التعميم على بيانات جديدة وغير مألوفة في التطبيقات الواقعية. ويضيف: "هل نحن بصدد تدريب النموذج فقط لتجاوز المعايير المرجعية؟. يُعَد MMMU معيارًا جيدًا، لكن هل السبب أن النموذج يعرف كيفية الاستجابة للمعيار فقط؟"
كما يحذِّر Minhas من أن الحماس وزخم التقدم قد يأخذان الأولوية على الاهتمام بالأخلاقيات والعدالة والتحيّز.
مع منح جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء العام الماضي للباحثين العاملين على الشبكات العصبية الاصطناعية وتصميم البروتينات وتوقعها، يصبح من الصعب تجاهل أهمية الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. يُشير التقرير إلى أن عدد الأجهزة الطبية المعتمدة من FDA والمدعومة بالذكاء الاصطناعي قد نما بشكل كبير: ففي 2023، تمت الموافقة على 223 جهازًا، مقارنةً بستة فقط في 2015.
تقول Parli: هذا المجال من الذكاء الاصطناعي الذي يعزز الاكتشافات العلمية يمكن أن يكون له تأثير كبير في مجتمعنا.
وبحسب Minhas، يُظهر هذا النمو سرعة الابتكار، لكنه يطرح أيضًا تساؤلات: هل لدينا الخبراء والمهارات المناسبة لاختبار هذه الأجهزة والمنتجات الجديدة؟
كان الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية وراء الاستثمارات الكبرى في عام 2024. وجد التقرير أن عدد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي التي حصلت على تمويل جديد قد تضاعف تقريبًا ثلاث مرات، وبعد سنوات من التبنّي البطيء، شهدت المؤسسات تسريعًا ملحوظًا لاعتماد هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في 2024.
انتقل الذكاء الاصطناعي من الهامش ليصبح محركًا رئيسيًا لقيمة الأعمال. بلغ إجمالي الاستثمار المؤسسي في الذكاء الاصطناعي 252.3 مليار دولار أمريكي في 2024، مع قفزة بنسبة 44.5% في الاستثمارات الخاصة وارتفاع بنسبة 12.1% في عمليات الدمج والاستحواذ مقارنةً بالعام السابق. وهذا يعزز بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في الولايات المتحدة، حيث بلغ الاستثمار الخاص في الذكاء الاصطناعي 109.1 مليارات دولار أمريكي في 2024.
في بيئة العمل، يمثِّل الذكاء الاصطناعي أيضًا لاعبًا رئيسيًا، ويتوقع الكثيرون تأثير الذكاء الاصطناعي الوكيل في مهام سير عمل المؤسسات.
ومع ذلك، تتحرك الشركات بوتيرة مختلفة عن وتيرة الابتكار. يقول Minhas: التكنولوجيا تتقدم بسرعة، لكن تغيير الأشخاص والعمليات يستغرق وقتًا.
ويُشير إلى أنه لا يزال تأثير الذكاء الاصطناعي في العائد على الاستثمار موضوعًا قابلًا للنقاش. يقول Minhas: "لا يوجد فهم جيد للفائدة الاقتصادية بعد. لا أحد يتفق على ما هو العائد على الاستثمار، ولا أحد يعرفه حقًا".
أشار التقرير إلى أن الدول حول العالم تزيد أيضًا من استثماراتها في البنية التحتية، وبالطبع فإن إطلاق نماذج قوية من الصين يوضِّح أن التقدم الأمريكي لا يجب اعتباره أمرًا مسلَّمًا به.
تقول Parli: "لا أعتقد أننا يمكن أن نفترض أن الولايات المتحدة ستكون دائمًا في صدارة هذه المؤشرات، وعلينا الاستمرار في التفكير في عناصر الذكاء الاصطناعي هذه: الحوسبة والمواهب والبيانات. يجب أن نستمر في الاستثمار إذا أردنا الحفاظ على ريادة الابتكار التي حققناها في الماضي، والتأكد من أن لدينا العناصر المناسبة لتحقيق ذلك".
ومع ذلك، يسلِّط التقرير الضوء على اتجاه آخر جاذب للاهتمام، وإن بدا متناقضًا: الدول التي تستثمر أكثر في الذكاء الاصطناعي، مثل الولايات المتحدة، تُظهر قدرًا أكبر من الشك تجاه منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالدول ذات الميزانية المحدودة لهذه التكنولوجيا.
وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، يعتقد 80% من المشاركين في الاستطلاع في إندونيسيا أن منتجات الذكاء الاصطناعي مفيدة أكثر مما هي ضارة، مقارنةً بنحو 39% فقط في الولايات المتحدة.
تشرح Parli: "في العديد من الدول، يُتيح الذكاء الاصطناعي الوصول إلى بعض الموارد، مثل الرعاية الصحية على سبيل المثال، وأعتقد أننا سنكون على الأرجح أكثر تفاؤلًا بشأن الذكاء الاصطناعي والاختلافات الثقافية. هناك أيضًا اختلافات ثقافية حول مسائل مثل الخصوصية، والأمن، وحماية البيانات".
أخيرًا، سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر حضورًا في العالم المادي.
أظهر التقرير أنه من 2013 إلى 2023، تضاعف تقريبًا عدد الروبوتات الصناعية المثبتة عالميًا، حيث تم تركيب 541,000 روبوت في 2023.
تقول Parli: "مع بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك التحدث إلى الروبوت بلغة طبيعية، يمكنك أيضًا استخدام الحركة. يمكنك العمل بشكل أقرب مع الروبوتات، وسيكون التعاون معها أسهل. أرى أن الرعاية الصحية هي مجال ستتقدم فيه الروبوتات أكثر".
