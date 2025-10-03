كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بـ "قلب الهرم" في نموذج أعمال القطاع المصرفي: مؤتمر Sibos 2025

استشهد Ramamurthy بدراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، بعنوان التوقعات العالمية للخدمات المصرفية والأسواق المالية لعام 2025، والتي سلطت الضوء على واقع العائد على حقوق الملكية (RoE) في الصناعة المصرفية اليوم. وأضاف قائلاً: “لا تحقق البنوك في المجمل على المستوى العالمي تكلفة رأس مالها”. وبعبارة أخرى ، فإن العائد على حقوق الملكية للبنك النموذجي أقل من معدل العائد المطلوب لتغطية مخاطر الاستثمار.

أوضح قائلاً: Ramamurthy إن هذه الفجوة عادةً ما تُعالج في القطاع المصرفي من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وبناءً عليه، أوضح قائلاً: “يمكننا أن نصرح بثقة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سنشهد الكثير من نشاط الاندماج والاستحواذ. ففي الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة، كان الاندماج هو السائد بالفعل، وسنشهد تسارعًا في هذا الاتجاه”.

أوضح قائلاً: ثمة موضوع رئيسي آخر في عالم المصارف هو إعادة التفكير في التكلفة والكفاءة. وأضاف أن نسب التكلفة إلى الدخل—وهي نسبة تكاليف التشغيل إلى دخل التشغيل—“ظلت راكدة بعناد، على الرغم من قيام البنوك بالكثير من العمل لمعالجتها”. واستشهد ببيانات من The %94 Core Banking Problem، وهي دراسة استقصائية جديدة أجرتها شركة IBM لمديري تكنولوجيا المعلومات (CIOs): في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تصل نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 62%؛ وفي أوروبا تبلغ حوالي 54%، بينما تنخفض النسبة في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. وأوضح قائلاً: “هناك الكثير من الفرص في الأسواق الناضجة”.