كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بـ "قلب الهرم" في نموذج أعمال القطاع المصرفي: مؤتمر Sibos 2025

صرح Shanker Ramamurthy، الشريك الإداري العالمي للخدمات المصرفية والأسواق المالية في شركة IBM، متحدثًا من قاعة Messe Frankfurt في مؤتمر Sibos هذا الأسبوع قائلاً: "إن الذكاء الاصطناعي سيؤثر في كل جوانب العمل المصرفي كما نعرفها".
في حديثه عن "توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المصرفية"، استكشف Ramamurthy كيف تنتقل المؤسسات المالية المتقدمة من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ. وقد ركز بشكل خاص على "الأشياء الثلاثة التي تُؤرّق الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين ليلاً": النمو والأداء، والتكلفة والكفاءة، ووضع الامتثال التنظيمي وتخفيف المخاطر. مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي سيكون محورًا أساسيًا لمعالجتها جميعًا.
استشهد Ramamurthy بدراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، بعنوان التوقعات العالمية للخدمات المصرفية والأسواق المالية لعام 2025، والتي سلطت الضوء على واقع العائد على حقوق الملكية (RoE) في الصناعة المصرفية اليوم. وأضاف قائلاً: “لا تحقق البنوك في المجمل على المستوى العالمي تكلفة رأس مالها”. وبعبارة أخرى ، فإن العائد على حقوق الملكية للبنك النموذجي أقل من معدل العائد المطلوب لتغطية مخاطر الاستثمار.
أوضح قائلاً: Ramamurthy إن هذه الفجوة عادةً ما تُعالج في القطاع المصرفي من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وبناءً عليه، أوضح قائلاً: “يمكننا أن نصرح بثقة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سنشهد الكثير من نشاط الاندماج والاستحواذ. ففي الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة، كان الاندماج هو السائد بالفعل، وسنشهد تسارعًا في هذا الاتجاه”.
أوضح قائلاً: ثمة موضوع رئيسي آخر في عالم المصارف هو إعادة التفكير في التكلفة والكفاءة. وأضاف أن نسب التكلفة إلى الدخل—وهي نسبة تكاليف التشغيل إلى دخل التشغيل—“ظلت راكدة بعناد، على الرغم من قيام البنوك بالكثير من العمل لمعالجتها”. واستشهد ببيانات من The %94 Core Banking Problem، وهي دراسة استقصائية جديدة أجرتها شركة IBM لمديري تكنولوجيا المعلومات (CIOs): في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تصل نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 62%؛ وفي أوروبا تبلغ حوالي 54%، بينما تنخفض النسبة في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. وأوضح قائلاً: “هناك الكثير من الفرص في الأسواق الناضجة”.
أوضح Ramamurthy قائلاً: "تُعد قضايا تخفيف المخاطر والامتثال مجالاً تستثمر فيه البنوك بشكل غير متناسب". وأوضح أن السبب واضح: وهو زيادة اللوائح التنظيمية على المستوى العالمي. وأوضح قائلاً: "قد يتعين على بنك عالمي متعدد الولايات القضائية الامتثال لـ 12,000 لائحة منفصلة حول العالم".
علاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتيح إنشاء المزيد من البرمجيات، ما يؤدي إلى توسيع نطاق الهجمات السيبرانية، كما صرخ Ramamurthy.
ناهيك عن أن الحوسبة الكمومية واسعة النطاق والمقاومة للأخطاء أصبحت قريبة جدًا، كما أشار، لافتًا إلى توقعات Arvind Krishna الرئيس التنفيذي لشركة IBM، بأنها ستكون متاحة بحلول عام 2029. أحد العيوب المحتملة لهذه القفزة الكبيرة، كما ذكر Ramamurthy، هو أنها قد تضاعف المخاطر. "يسعى المفسدون لسرقة البيانات المشفرة—كأرقام الضمان الاجتماعي على سبيل المثال—والاحتفاظ بها، بانتظار توفر الحوسبة الكمومية. من ناحية أخرى، تتيح الحوسبة الكمومية حل المشكلات التي لا تستطيع الحواسيب التقليدية معالجتها بشكل فعال أو في الوقت المناسب، بما في ذلك تحسين الأسعار، ومحاكاة الحدود الفعالة، وإدارة المخاطر في الوقت الحقيقي وغيرها—ما يمثل فرصًا هائلة في السنوات المقبلة.
على مدى العقود الخمسة الماضية، أوضح Ramamurthy قائلاً: "تم تركيز حوالي ثلثي إلى ثلاثة أرباع الاستثمارات في التكنولوجيا المصرفية والأفراد والعمليات على المكاتب الوسطى والخلفية"، مع تركيز المتبقي على المكتب الأمامي: "العملاء، والقنوات، والأنظمة البيئية، والمنصات والشراكات". كما أوضح قائلاً: إن هذا الأمر لم يعد مستدامًا، لأنه أدى إلى "تقنيات وعمليات معقدة وغير مرنة ومكلفة، مدعومة بأنظمة متجانسة تجعل التغيير صعبًا للغاية".
أشار Ramamurthy إلى أن هذا هو نموذج الأمس، مضيفًا أن النموذج المصرفي للغد "سيُعاد تصوره جذريًا" و"سيقلب الهرم رأسًا على عقب". سيُبسّط الذكاء الاصطناعي التوليدي، والسحابة الهجينة، وفي النهاية الحوسبة الكمومية عمليات المكاتب الوسطى والخلفية، ما يفرغ البنوك للتركيز على العميل. وأوضح قائلاً: "إن هذا الانتقال من نموذج أعمال الأمس إلى نموذج أعمال الغد ليس اختياريًا".
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
إحدى الخصائص الغربية لتقنية الذكاء الاصطناعي، كما صرح Ramamurthy، هي أنها تمثل “المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي أرى فيها صناعات أخرى تتبنى تقنية ما بشكل أوسع وأسرع بكثير على نطاق المؤسسات مقارنة بقطاع البنوك”. وصرح إن هذا الأمر منطقي، نظرًا للمخاطر الفريدة والرقابة التنظيمية التي يتعين على المؤسسات المالية إدارتها. ورغم ذلك، فإن التغيير قادم وبسرعة. وفقًا لتقرير The %94 Core Banking Problem، يخطط أكثر من 90% لدمج الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028.
أوضح قائلاً: “هذا وقت مثير للاهتمام بشكل استثنائي بالنسبة إلى القطاع المصرفي ككل”. “لا يقتصر الأمر فقط على قيادة الأعمال للتكنولوجيا... بل أصبحت القدرة التكنولوجية في الواقع هي التي توجه استراتيجية الأعمال”.
أوضح Ramamurthy قائلاً: إن أكبر فائدة تحصل عليها المؤسسات المالية من الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، هي في دورة حياة تطوير البرمجيات [SDLC]، حيث قد تتحسن الإنتاجية بنسبة 20%. ولقد استشهد بمثال واقعي مذهل: يستخدم Bradesco، وهو بنك كبير في أمريكا اللاتينية والبرازيل، الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعامل مع 283,000 استفسار شهري من العملاء، ما يقلل أوقات الانتظار من 10 دقائق إلى بضع ثوانٍ.
ربما تكون أفضل دراسة حالة لشركة IBM هي شركة IBM نفسها. وكما صرح Ramamurthy: "نحن نأكل من طبخنا". وأوضح أن IBM، من خلال تقديم نفسها كـ "العميل رقم صفر"، تختبر قدرات الذكاء الاصطناعي داخليًا قبل طرحها للعملاء. النتائج مبهرة: أكثر من 86% من مشكلات تكنولوجيا المعلومات التي يثيرها موظفو IBM يتم التعامل معها من خلال أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي "Ask IT"؛ وفي الوقت نفسه، يتم التعامل مع 94% من استفسارات الموارد البشرية بواسطة "Ask HR". وبشكل عام، صرح: "هذا يترجم إلى مكاسب كفاءة تبلغ حوالي 4.5 مليارات دولار أمريكي على أساس سنوي".
أوضح قائلاً: إن هذه الكفاءات قد سمحت لموظفي شركة IBM "بالعمل بمستوى وظيفي أعلى بدرجتين" عما كان عليه في السابق، "ما أدى إلى رفع مهارات الموظفين، وجعل وظائفهم أكثر متعة وإنتاجية وقيمة".
تتنافس شركات التكنولوجيا المالية مع البنوك منذ سنوات. أوضح Ramamurthy قائلاً: إن التهديد الأكثر رعبًا هو ما يسمى "techfin—وهي شركات التكنولوجيا التي تدخل مجال الخدمات المالية، على عكس الشركات الناشئة، مثل Stripe، التي نشأت كشركات مالية.
تعد شركات Apple وGoogle وAlibaba جميعها أمثلة لشركات techfin. وأوضح Ramamurthy قائلاً: "من الآن فصاعدًا، ستسعى كل من شركات fintechs وtechfins وراء بعض أكثر الأجزاء ربحية في القطاع المصرفي". ولكن عندما يتعلق الأمر بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي، فإن البنوك تمتلك كنزًا مخفيًا على مرأى من الجميع لا يستطيع هؤلاء المنافسون تكراره. وأوضح قائلاً: "في هذا العالم الجديد، الميزة الطبيعية والعادلة للبنك هي البيانات".
بينما قامت معظم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل بجمع جميع البيانات المتاحة للجمهور تقريبًا، إلا أن البنوك تمتلك بيانات مملوكة ذات قيمة عالية: وهي البيانات الضخمة المتعلقة بمعاملات العملاء. أوضح Ramamurthy قائلاً: "ضمن المؤسسات المالية، أجرؤ على القول إن 95% أو أكثر من البيانات لم تُتقن بعد في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي".
لكي تظل الصناعة المصرفية تنافسية في نظام بيئي للذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، أكد Ramamurthy أن اغتنام اللحظة أمر بالغ الأهمية. وأوضح قائلاً: "الفرصة متاحة هنا والآن للمؤسسات المالية للتسريع نحو نموذج العمل المحدد".
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).