تعرض مجال المطاعم لعدد متزايد من الهجمات الإلكترونية في العامين الماضيين، وكانت سلاسل المطاعم الكبرى للوجبات السريعة هي المستهدفة الرئيسية. إليكم ملخصا لأنواع الهجمات التي ضربت هذه الصناعة وما حدث بعد ذلك.

اختراقات أمن البيانات كانت مشكلة كبيرة، حيث تعرضت عدة سلاسل مطاعم كبيرة لحوادث أثرت على المعلومات الحساسة لكل من الموظفين والعملاء. في حالة بارزة، أثر اختراق على 183,000 شخص، وكشف عن أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام رخص القيادة والمعلومات الطبية وبيانات الاعتماد ومعلومات التأمين الصحي وبيانات مالية أخرى. هجوم آخر اخترق بيانات الموظفين، بما في ذلك الأسماء وأرقام رخص القيادة، رغم أنه لم يؤثر على العمليات أو بيانات العملاء.

كما أصبحت هجمات برمجيات الفدية الخبيثة شائعة بشكل متزايد، لا سيما في قطاعي الأغذية والزراعة. وقد أدت إحدى الحوادث الهامة إلى إغلاق ما يقرب من 300 مطعم في المملكة المتحدة بشكل مؤقت لمدة يوم واحد. غالبا ما تستهدف هذه الهجمات الصناعات التي تحتوي على ثغرات أمنية قابلة للاكتشاف.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت بعض الاختراقات الوصول غير المصرح به إلى حسابات البريد الإلكتروني للموظفين. على سبيل المثال، أدى اختراق أمن إلى الوصول إلى حسابيّ بريد إلكتروني لاثنين من الموظفين، مما أثر على عدد قليل من الأشخاص.