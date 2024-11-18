بحث يكشف عن ارتفاع بنسبة 56% في عدد مجموعات برامج الفدية النشطة

أي أخبار جيدة مرحب بها عند تقييم اتجاهات الجرائم الإلكترونية على أساس سنوي. على مدار العامين الماضيين، وفرت تقارير مؤشر التهديدات من IBM قدرًا بسيطًا من الطمأنينة في هذا المجال من خلال إظهار انخفاض تدريجي في انتشار هجمات برامج الفدية — التي تمثل الآن 17% فقط من كل حوادث الأمن السيبراني مقارنة بـ 21% في عام 2021.

لسوء الحظ، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر. يُظهر تقرير صدر مؤخرًا عن Searchlight Cyber أن هناك زيادة بنسبة 56% في مجموعات برامج الفدية النشطة في النصف الأول من عام 2024، ما يقدم دليلاً مقنعًا على أن المعركة ضد برامج الفدية لم تنته بعد.