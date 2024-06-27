من السهل التركيز على ما يحدث "بعد الهجوم" في مجال الأمن السيبراني: كيفية إيقاف الهجوم بعد أن يبدأ وكيفية التعافي عند انتهائه. ورغم أن الاستجابة التفاعلية كانت مجدية إلى حد ما في السابق، فإنها لم تعد كافية في عالم اليوم.

لم تَعُد الهجمات أشدّ عنفًا وأكثر تدميرًا من أي وقت مضى فحسب، بل إن المجرمين الإلكترونيين باتوا يستخدمون أيضًا مجموعة واسعة من أساليب الهجوم المختلفة. يبيّن تقرير Zscaler ThreatLabz 2024 Phishing أن هجمات التصيّد الاحتيالي ارتفعت بنسبة 58% في عام 2023، بينما يشير تقرير Veeam Data Protection Trends 2024 إلى أن ثلاث مؤسسات من كل أربع تعرّضت لهجوم فدية واحد على الأقل خلال العام نفسه. وإلى جانب ذلك، يزداد توجه المجرمون الإلكترونيون إلى استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل من السهل كثيرًا اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها.

لذلك بدأت مؤسسات كثيرة تعيد صياغة استراتيجيتها في مجال الأمن السيبراني. فبدل انتظار ظهور التهديد ثم التحرك، تعمل المؤسسات اليوم على تبنّي استراتيجية أمن سيبراني استباقية تُطبّق قبل وقوع الهجمات. ويعني الأمن السيبراني الاستباقي وضع سياسات وإجراءات مسبقة تقلل الثغرات واحتمال التعرّض للهجمات قبل أن تقع. ويساعد هذا النهج كذلك على اكتشاف الهجوم عند بدايته أو حتى قبيل وقوعه.