التحضير للدفاع عن المملكة

في ضوء الصراعات الحالية، تواجه المملكة المتحدة الآن قرارات عسكرية على أرض الواقع، من شأنها أن تؤثر في مستقبلنا القريب. يؤكد Ed Gillett وCol Chambers أن الصناعة والحكومة يجب أن تتحولا إلى عقلية الاستعداد قبل أن ينهار السلام الأوروبي بعد الحرب.

"رؤيتي للجيش البريطاني هي تشكيل قوات برية من الجيل الخامس تجهز تلك القوة المشتركة لـ 'المواجهة غير العادلة'." تستغل قوات الجيل الخامس في هذا السياق تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة لدمج البيانات من جميع المجالات لتحقيق تأثير دقيق في ساحة المعركة. وستكون هذه القوات في قلب حلف NATO، وتضم أفضل الجنود في العالم، مدعومة بموظفين مدنيين ملتزمين للغاية وشركاء صناعيين رائدين، والأمة نفسها، وتقدم قيمة في كل منعطف، اجتماعياً وسياسياً ودولياً واقتصادياً، بالإضافة إلى الجانب العسكري فحسب.

– الجنرال السير Roly Walker، الحاصل على وساميّ KCB DSO، رئيس هيئة الأركان العامة.