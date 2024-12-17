هل تعرض أحدكم للدفع بالمرفق أثناء محاولته الحصول على اللعبة الرائجة” في المركز التجاري يوم الجمعة السوداء؟ ولا نحن كذلك.

يقول Rich Berkman، الشريك الأول في IBM Consulting المتخصصة التجارة الرقيمة: “لقد ماتت فكرة الصفقات المذهلة”. وبدلاً من ذلك، بدأت الخصومات في فترة العطلات في الظهور بعد عيد الهالوين بوقت قصير. وقد يكون النجم الأكبر في موسم التسوق لعطلة 2024 هو مساعدو التسوق المدعومون بالذكاء الاصطناعي.

قامت روبوتات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بزيادة حركة المرور إلى مواقع البيع بالتجزئة في يوم الاثنين الإلكتروني بنسبة 1.950% مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لـ Adobe Analytics، مما ساعد في رفع مبيعات البيع بالتجزئة إلى 13.3 مليار دولار في ذلك اليوم، بزيادة قدرها 7.3% عن العام الماضي.

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Rufus من Amazon أو مساعد التسوق الشخصي في Walmart، وكلاهما تم تقديمهما في منتصف 2024، المتسوقين في العثور على أفضل العروض لمنتجات محددة، والبحث عن معلومات المنتجات، ومقارنة المنتجات المختلفة.



يقول Berkman: “المستهلكون الآن يأتون إلى مواقع تجار التجزئة وتطبيقات الأجهزة المحمولة متوقعين إجراء محادثة تشبه المحادثة البشرية”. “فإنهم لم يعودوا راضين عن قائمة النتائج البحث”.

سيجذب تجار التجزئة الذين يقوم مساعدو التسوق لديهم بتخصيص تجربة التسوق ويقدمون خيارات دفع سهلة ومرنة المتسوقين الذين يقومون بشكل متزايد بالتسوق أثناء التنقل، مثل “عندما ينتظرون في المطار، ويتصفحون هواتفهم”، كما تقول Jane Cheung، قائدة البحث العالمية لصناعات المستهلك في معهد Institute for Business Value (IBV).

في يوم الإثنين الإلكتروني، جاءت 57% من المبيعات عبر الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة، بزيادة 13.3% عن العام الماضي، وفقًا لموقع Adobe Analytics.