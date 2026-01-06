هل يمكن أن تصبح باريس ملاذًا جديدًا للشركات الناشئة أحادية القرن؟ تعتقد Station F، أكبر حاضنة للمشروعات في أوروبا، ذلك.

باريس — تجسد حاضنة الشركات الناشئة الباريسية Station F طموح الرئيس Emmanuel Macron المعلن بأن تعزز البلاد الابتكار وتلهم فئة مهمشة من قادة الأعمال: رواد الأعمال.
"ريادة الأعمال أصبحت وجه فرنسا الجديد، وهي تبدأ هنا معكم"، هذا ما صرحه الرئيس الفرنسي في كلمته الشهيرة عند افتتاح Station F.
تقع Station F في محطة قطار سابقة في الدائرة الثالث عشر، في ساحة سميت على اسم عالم الحاسوب المؤثر Alan Turing، واستقبلت أول شركة ناشئة أحادية قرن لها على منصة Hugging Face، وهي منصة تعاونية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات بارزة أخرى.
قد تكون Hugging Face هي الشركة الوحيدة في محفظتها التي حققت هذا الإنجاز حتى الآن، لكن النظام البنائي الأوسع لحاضنة Station F ينمو ويزدهر بوضوح. تستضيف Station F حاليًا أكثر من 1000 شركة ناشئة و600 صندوق استثماري، وقد جمعت الشركات في محفظتها أكثر من مليار يورو سنويًا منذ عام 2021.
تأسست Station F في عام 2017 على يد الملياردير التقني الفرنسي وقطب الإعلام Xavier Niel، وقد سبقت طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن اليوم، 70% من الشركات الناشئة فيها تركز على الذكاء الاصطناعي. وقالت Hafssa Maldji، مديرة الاتصالات في Station F، خلال مقابلة مع IBM Think في مقر الشركة في باريس: "إن الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان". "إنه أقوى من Web3، ولم يعد مجرد قطاع."
أثناء التجول في هذا المبنى الأنيق والمثير للإعجاب، من الصعب ألا تلاحظ شعارات عمالقة التكنولوجيا الكبار: Apple، وGoogle، وAWS، وMicrosoft، وMeta. وقد حجزت جميع هذه الشركات أماكن وتستضيف "ساعات عمل" هناك، إلى جانب شركة Snowflake، وهي شركة منصة البيانات التي تأسست في كاليفورنيا. كما تواجدت شركتا LVMH وL'Oréal—مع مختبر لتكنولوجيا التجميل خاص بشركة L'Oréal—إلى جانب الجامعات الفرنسية وحتى ممثلين من دول أخرى مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان.
تقول Maldji: "هنا، يمكنك أن تكون رائد أعمال صغير وتجلس بجوار كبار السوق، مع إمكانية الوصول إلى موارد لا حصر لها. "إنها حقًا واحدة من الأماكن الوحيدة التي يكون فيها المجتمع والتعاون محوريين."
تعتز فرنسا بترسيخ مكانتها كمركز رائد للذكاء الاصطناعي في أوروبا. تضم الدولة شركة Mistral AI، التي ارتفعت قيمتها مؤخرًا إلى 14 مليار دولار أمريكي بعد مرحلة من سلسلة التمويل C بقيادة شركة أشباه الموصلات الهولندية ASML، بالإضافة إلى شركات ناشئة أخرى مثل H Company—التي أسسها مهندسو DeepMind السابقون—وDataiku. كما أعلن Yann LeCun مؤخرًا أن المدينة ستكون مقرًا لمشروعه التالي، وهو شركة Advanced Machine Intelligence.
قام رائدو الأعمال Julien Hébrard و Marvin Amuzu بتأسيس شركتهما الناشئة، Abstrakt News، في Station F. وفي مقابلة مع IBM Think، اعترفوا بأن النظام البنائي المحلي لا يزال بعيدًا جدًا عن وادي السيليكون من حيث الحجم. لكنهم قالوا إن الفرص أصبحت ملموسة أكثر الآن لرواد الأعمال. قال Amuzu، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) والشريك المؤسس: إن التنافس مع الشركات الأمريكية يمثل "تحديًا واضحًا". "أوروبا ليس لديها نفس القدرة التمويلية. كما أن لدينا مرونة أقل عندما يتعلق الأمر بالتوظيف ".
وأوضح أن تعيين الموظفين وتقليص عددهم أكثر صعوبة في فرنسا. وفي الوقت نفسه، فإن سجل فرنسا الطويل في حماية حقوق العمال له مزاياه: حيث يحصل العديد من مؤسسي Station F على إعانات البطالة في أثناء احتضانة شركاتهم الناشئة. قال Hébrard: "كثيرًا ما نمزح بأن المستثمر الأول هو الحكومة الفرنسية، وذلك بفضل حقوق البطالة".
ومع ذلك، فإن Station F لديها طموحات كبيرة. وتقول حاضنة Station F إنه نظرًا لارتباطها بالعديد من الشركات الفرنسية الكبرى، فإن الأمور تميل إلى أن تكون أسرع بكثير داخل الحاضنة مقارنة بالخارج.
كانت تلك هي تجربة Joel Belafa، المدير السابق لقسم الهندسة في شركة Dataiku، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في فرنسا. في يناير 2024، شارك Belafa والمدير التنفيذي السابق في مجال التكنولوجيا الطبية Nathan Chen في تأسيس شركة Biolevate، وهي منصة معرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى توحيد مهام سير العمل العلمية المعقدة—بفريق عمل مكون من شخصين فقط. ومنذ ذلك الحين، زاد عدد موظفي Biolevate إلى أكثر من 50 موظفًا. وفازت الشركة بواحدة من أكبر مناقصات Sanofi—ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى Station F.
"يقول Joel Belafa، الرئيس التنفيذي لشركة Biolevate: "هذا هو نوع الفرص التي توفرها Station F. "وهذا ما يحدد نجاح الشركات الناشئة أو فشلها. هنا، لدينا نظام البنائي مشابه للنظام الذي نجحت كاليفورنيا في بنائه في الماضي. الشركات الناشئة هنا تعمل معًا، لا ضد بعضها البعض."
Bruno Aziza، نائب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية التحليلات في IBM، هو مغترب فرنسي بنى مسيرته المهنية في الولايات المتحدة. بالنسبة إليه، يمكن أن يكون لحاضنة Station F تأثير كبير في مساعدة فرنسا على الاحتفاظ بمواهبها.
قال في مقابلة مع IBM Think: "ما يجب أن تتذكره هو أن فرنسا أرض خصبة للابتكار، وحاضنة Station F توفر التنظيم لكل هذه الشركات."
تعد فرنسا موطنًا لبعض من أفضل كليات الهندسة في العالم. ولكن لفترة طويلة، اختار العديد من المهنيين الفرنسيين مغادرة الدولة وتطوير حياتهم المهنية في الخارج. قال Aziza إن Station F تساعد فرنسا على الاحتفاظ بالمواهب. ويظهر النجاح الأخير لشركة Mistral AI أن صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية لديها طموحات كبيرة.
من جانبه، يعتقد Belafa أن شركة Biolevate لديها القدرة على تحويل الاكتشافات العلمية وأن تصبح واحدة من الشركات الناشئة أحادية القرن القادمة في فرنسا. وقال: "ولسنا الوحيدين، بل على العكس تمامًا". "فقط انتظر وسترى ما سيحدث خلال السنوات العشر القادمة."
