تأملاتنا الجديدة: حول كتاب "These Strange New Minds" (هذه العقول الجديدة والغريبة) للكاتب Christopher Summerfield

في لحظات، تتخذ الكتابة منظورًا تاريخيًا شاملًا. وفي معرض التأمل في صعود الذكاء الاصطناعي كحارس للمعرفة البشرية، يلاحظ Summerfield ما يلي:

بحلول القرن الخامس عشر، كانت المطبعة قد ظهرت إلى الوجود وأصبحت موجودة، مما أدى إلى بدء النشر على نطاق واسع للأفكار. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، جعل الإنترنت جزءًا كبيرًا من كل المعرفة البشرية قابلاً للاكتشاف، مما أتاح لأي شخص يمتلك من الصبر ما يكفي أن ينقر على مجموعة هائلة من أنصاف الحقائق والنقد اللاذع وغير القابل للفهم. في ذلك العالم البسيط الذي كان سائدًا في الماضي، تطور الفهم البشري عندما كان الناس يقرأون ويستمعون ويلاحظون - وينقلون أفكارهم إلى الآخرين باللسان أو القلم أو لوحة المفاتيح. وفي هذا العالم الأكثر براءة، كان البشر الوصيين الوحيدين على كل ما هو معروف. ولكن بشكل لا يُصدق، فإن هذا العالم يمضي إلى ذاكرة التاريخ في هذه اللحظة بالذات.

من وجهة نظر Summerfield، نحن نغوص في مستقبل لا تدير فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاكرة الجماعية للبشرية فحسب، بل تفكر فيها، مولدة رؤى ونظريات ومخرجات إبداعية جديدة — كلها قدرات كانت في السابق حكرا على البشر. ويجادل بأن الثورة التكنولوجية ليست مجرد ثورة كمية؛ بل نوعية أيضًا.

النثر نفسه واضح، وأحيانًا يرتقي إلى شيء شبه غنائي عندما يصف Summerfield تعقيدات العقل. فهو يتمتع بموهبة عالية في جعل الفروق التقنية — على سبيل المثال، بين الذاكرة الإجرائية والذاكرة العرضية، أو بين الاستدلال الرمزي والإحصائي — تبدو أساسية أكثر منها متحذلقة. ومع ذلك، لا يفقد أبدا التركيز على المخاطر: ما نختار أن نؤمن به حول الذكاء الاصطناعي سيشكل ليس فقط تقنياتنا، بل أيضا تصوراتنا الذاتية كفصيل بشري.

الأقسام الأكثر إثارة للجدل تتناول كيف يغير الذكاء الاصطناعي طريقة تفكر العلماء حول العقل. يقترح Summerfield أنه من خلال بناء آلات يمكنها حل المشكلات دون اتباع قواعد رمزية واضحة، قد نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية عمل التفكير البشري أيضًا. لعقود من الزمن، افترضنا أن الذكاء يتطلب منطقًا تدريجيًّا. لكن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة تنجح من خلال التدريب على كميات هائلة من البيانات وأنماط التعلم. وهذا يشير إلى أن تفكيرنا قد يعمل مثل تفكيرهم أكثر مما كنا نعتقد.

وهذه فكرة مثيرة ومقلقة في آن واحد: فهي مثيرة لأنها تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليه أكثر مما كنا نعتقد في السابق، ومقلقًا لأنه يلمح إلى أن عقولنا أيضًا قد تكون أقل خصوصية وغموضًا مما نفضله.

ومع ذلك، إذا كان لدى Summerfield جانب حزن، فإنه دائمًا ما يخفف من حدته بالبراغماتية. يجادل بأن الوعي لا يزال بعيد المنال—ليس فقط بالنسبة للذكاء الاصطناعي، بل أيضاً لعلم الإدراك. يذكرنا، بروح الدعابة الجافة كعالم، أننا ما زلنا نكافح لتقييم الوعي في الأخطبوطات، ناهيك عن الشبكات العصبية. من الأفضل، في الوقت الحالي، ترك الميتافيزيقيا جانبًا والتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا: الحوكمة، والشفافية، والمساءلة.

هذا هو جدول الأعمال الآخر الأكثر هدوءًا لكتاب "These Strange New Minds" (هذه العقول الجديدة والغريبة). يدرك Summerfield تمامًا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد فضول فلسفي؛ إنه قوة تجارية ضخمة، تسابق إلى الأمام دون أي مكابح. إن دعواته لتعزيز الرقابة العامة والمشاركة الديمقراطية في مسار الذكاء الاصطناعي ليست تعليمية على الإطلاق. وبدلًا من ذلك، تم نسجها في نسيج الكتاب، وهي الموسيقى الخلفية لكل نقاش حول البراعة الخوارزمية.

رؤية Summerfield للمستقبل ليست مثالية ولا هي رؤية بائسة. إنه شيء نادر في الخطاب الحالي: رصين، طارئ، مفتوح النهاية. يبدو أنه يشير إلى الذكاء الاصطناعي ليس كقوة غريبة، بل مرآة مشوهة للعالم — مرآة تعكس عبقريتنا وعمانا معاً. إذا نظرنا بعناية، وتصرفنا بحكمة، فقد نكون قد شكّلنا هذا التفكير إلى شيء يستحق المتابعة.

الحُكم: في كتاب "These Strange New Minds" (هذه العقول الجديدة والغريبة)، يقدم Christopher Summerfield استكشافًا واضحًا ومدروسًا وإنسانيًا بعمق للخطوط الفاصلة بين الذكاء البشري والآلي — وما تكشفه تلك الحدود عن عقولنا. إنها قراءة ضرورية لأي شخص يريد أن يفهم ليس فقط إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي، ولكن ما الذي يظهره لنا عن أنفسنا.