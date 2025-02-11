البحث العميق من OpenAI يهدف إلى التفوق على المحللين

دفع السعي إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي العلمية إلى اندلاع سباق محتدم بين عمالقة التكنولوجيا، كلٌ يسعى إلى استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي كقوة رائدة في البحث العلمي. يقوم البحث العميق بتقسيم الاستفسارات المعقدة إلى خطوات أصغر، ويبحث على الويب، ويحلل المستندات عبر عدة مراحل، ثم يجمع المعلومات في تقارير شاملة. بخلاف استجابات الذكاء الاصطناعي التقليدية، تتصفح أداة البحث العميق المصادر عبر الإنترنت بشكل نشط، وتتحقق من مراجع متعددة، وتبني إجاباتها تدريجيًا مع عرض خطوات التفكير من خلال سلسلة الأفكار الظاهرة.

تجمع هذه الأداة بين تصفح الويب وتحليل المستندات والوظائف المتخصصة لمعالجة المهام المعقدة. عند تلقي سؤال، تبحث بشكل واسع عبر المصادر المتاحة، وتتحقق من المعلومات عبر مراجع متعددة، ويمكنها التعامل مع مهام تتراوح بين البحث الأكاديمي، وتحليل السوق، إلى الوثائق التقنية.

تؤكِّد OpenAI أن البحث العميق فعَّال بشكل خاص في استخراج التفاصيل الدقيقة من المستندات الكبيرة، ومقارنة المعلومات عبر المصادر المختلفة، وتقديم استنتاجات موثقة جيدًا. النظام متاح حاليًا لمستخدمي Pro مع حد أقصى يبلغ 100 استعلام شهريًا، نظرًا لطبيعة العمليات الحسابية المكثفة، مع إعلان الشركة أنها ستوسِّع الوصول تدريجيًا إلى فئات الاشتراك الأخرى.

يقول Timothy DeStefano، أستاذ مشارك للبحث في كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورجتاون: "يمكن لأداة البحث العميق تحديد المعلومات وتقييمها وإعادة تقييمها وتجميعها لمهام كثيفة المعرفة في غضون دقائق، وهي وظائف عادةً ما تستغرق من البشر عدة ساعات لإتمامها. ويمثِّل هذا تعزيزًا كبيرًا محتملًا للإنتاجية للمستخدمين، ما قد يعزز الابتكار في الشركات".

ويُشير إلى أن أداة البحث العميق قد تواجه صعوبة في الإجابة عن الأسئلة التي تتطلب بيانات ملكية خاصة، ما يجعل فعاليتها مرتبطة بنوع البيانات المطلوبة لتطبيقه.

وأضاف: "بينما يُعَد سعر 200 دولار شهريًا مناسبًا للعديد من المهنيين في الشركات الأمريكية، قد يكون مرتفعًا لبعض الأفراد أو الشركات، ما قد يؤدي إلى تفاوت في الإنتاجية". وأضاف: "نظرًا للطابع الموجَّه نحو المهارات للأداة، فقد تسهم في تفاوت الأجور، بما يعكس الأنماط التي تمت ملاحظتها خلال الثورة الرقمية الأخيرة".

بينما توسِّع OpenAI مبادرة البحث العميق، تتبنّى IBM نهجًا مختلفًا لتطوير أنظمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من خلال عائلة نماذج Granite. في الوقت نفسه، قام Gan وباحثون آخرون بتطوير Satori، إطار عمل مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي يعزز الاستدلال من خلال التأمل الذاتي.

مثل التعلّم المعزز باستخدام التعليقات البشرية (RLHF) من OpenAI، الذي كان أساسيًا في تدريب ChatGPT، يقوم Satori بتحسين قدراته على الاستدلال عبر مرحلتين. أولًا، يضبط بدقة إطار العمل على نطاق أصغر. ثم يستخدم التعلم المعزز لتحسين تفكيره عبر مجموعات بيانات أكبر.

يوضِّح Gan: "تم تصميم Satori لتعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي على إجراء الاكتشافات العلمية وحل المشكلات. الأمر لا يتعلق فقط بالأتمتة، بل بتحسين قدرة الذكاء الاصطناعي على تطبيق المعرفة المكتسبة في مجالات جديدة".

يقول Gan: "إن ظهور البحث العميق وSatori يسلِّط الضوء على التركيز المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث والتطبيقات التجارية. في المجال المالي، تعمل أدوات التداول الكمّي المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل على فحص مجموعات بيانات ضخمة لاكتشاف الأنماط بشكل أسرع من المحللين البشريين. وبالمثل، يُعيد مساعدو الذكاء الاصطناعي تشكيل البحث القانوني من خلال تلخيص السوابق القضائية، وصياغة الحجج القانونية، والتنبؤ بنتائج القضايا.

يُعَد قطاع الأدوية أحد أكبر أسواق البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أدوية جديدة محتملة. شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرون في الأسهم الخاصة يدرسون أيضًا استخدام أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات التدقيق المالي. بدلًا من قضاء أسابيع في تحليل التقارير المالية وتقارير السوق والبيئات التنافسية، يمكن للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد تحليلات تُبرز المخاطر والفرص الرئيسية.

يأتي دخول OpenAI إلى هذا المجال بعد Copilot for Finance من Microsoft ومساعد بلومبرغ المالي المدعوم بتقنية GPT، اللذين يستطيعان أتمتة المهام البحثية المعقدة. في الوقت نفسه، تتَّبع شركة DeepSeek الصينية نهجًا مختلفًا مع DeepSeek-R1، وهو نموذج مفتوح المصدر مصمم للاستدلال العميق في مجالات الرياضيات والبرمجة واللغة. على عكس منافسيه ذوي المصدر المغلق، يتوفر DeepSeek-R1 مجانًا بموجب رخصة MIT، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا للباحثين والشركات. مع تصاعد استخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يدفع هؤلاء المنافسون حدود الاستدلال الآلي ويغيّرون الطريقة التي يتم بها تحليل المعلومات.