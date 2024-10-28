الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يُحدث تحولًا في الابتكار في قطاع التقنية.

وتطرح IBM نماذج Granite 3.0 كبرمجيات مفتوحة المصدر بموجب ترخيص Apache 2.0، في نهج يختلف بوضوح عن نهج المطوّرين الذين يُبقون أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم مغلقة. وقد اعتمدت الشركة في بناء هذه النماذج على مجموعات بيانات عامة مثل GitHub Code Clean وStarCoder، مما ساعدها على تجنّب إشكالات حقوق النشر التي أدّت إلى دعاوى قضائية ضد شركات ذكاء اصطناعي درّبت نماذجها على محتوى محمي، مثل الدعوى الحالية التي رفعتها News Corp ضد Perplexity.

ويتضمّن الإصدار نماذج لغوية بحجمي 8B و2B تركّز على مهام مؤسسية مثل التوليد المعزز بالاسترجاع والتصنيف، إلى جانب نُسخ متخصّصة للضبط بالتعليمات ولمراقبة الأمان. وتدعم هذه النماذج 116 لغة برمجة، وقد جرى تدريبها على ما بين 3 و4 تيرابايت من الرموز المميزة، وهي متاحة عبر منصات متعدّدة، من بينها Hugging Face وGitHub وIBM watsonx.ai. تتراوح أحجام هذه النماذج بين 3 و34 مليار مَعْلمة، ويمكن استخدامها في الأغراض البحثية والتطبيقات التجارية دون قيود، ضمن إصدارات تُقدَّم على أنها "مفتوحة المصدر".

تقول Kate Soule، مديرة برنامج Data and Model Factory في IBM Research:"إن وجود هذا التنوع في الأفكار والمشاركة في هذا النظام البنائي المفتوح أكثر جاذبية بكثير من إبقاء نماذجنا مغلقة داخل صندوق." "نريد لمجتمع المطوّرين أن يستخدم هذه النماذج ويستفيد منها."

وقد اكتسبت حركة المصدر المفتوح زخمًا متزايدًا في أوروبا، حيث برزت شركة Mistral AI بوصفها أحد الروّاد في هذا المجال. فقد طرحت هذه الشركة الناشئة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، نماذج تزداد قوةً مع كل إصدار، ويمكن للمطوّرين تنزيلها وتعديلها بحرية.

وتُنشئ استراتيجية المصدر المفتوح تبادلًا ذا اتجاهين: إذ تتيح الشركات نماذج ذكاء اصطناعي لا تستطيع سوى الجهات ذات الموارد الضخمة بناؤها، وفي المقابل تستفيد من الأفكار والرؤى التي يقدّمها آلاف المطوّرين وهم يبتكرون طرقًا جديدة لاستخدام هذه التقنيات. ويرى كثيرون اليوم أن تقييد الوصول إلى هذه النماذج يعني التفريط في هذا الابتكار الجماعي.

يقول Dave Bergmann، وهو كاتب رئيسي في IBM Think: "تخيّل أن هناك تعديلًا بسيطًا وجديدًا في بنية النموذج لديك، يمكنه — حتى مع بقاء كل شيء آخر كما هو — أن يحسّن الأداء الكلي بدرجة كبيرة." "إذا طرحت نموذجك كأوزان مفتوحة فقط، وامتنعت عن إتاحة المعلومات والتعليمات البرمجية الخاصة ببنيته، فقد لا تكتشف هذه الفرصة مطلقًا. لكن عندما يطّلع 20,000 على تعليماتك البرمجية ويجرّبون العمل عليها، فهناك دائمًا احتمال كبير أن يلاحظ أحدهم هذا الاحتمال ويطوِّره."