الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يُحدث تحولًا في الابتكار في قطاع التقنية.

وفي الوقت الذي تضخّ فيه شركات التقنية مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، تكتسب إستراتيجية غير بديهية زخمًا متزايدًا: إتاحة التعليمات البرمجية مجانًا. يعكس التوجّه نحو نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تصاعد الضغوط للتحكّم في تكاليف التطوير، مع تسريع وتيرة الإنجازات في مجال تُعتبَر فيه المواهب والقدرة الحوسبية موردين مرتفعي التكلفة.
يشهد مشهد الذكاء الاصطناعي تحوّلًا واضحًا مع تبنّي شركات مثل IBM وMeta وMistral AI نهج التطوير مفتوح المصدر، مما يجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة متاحة مجانًا للمطوّرين والباحثين. ورغم أن هذا النهج يمكن أن يوسّع نطاق الوصول إلى التقنيات ويُسهم في تسريع الاختراقات من خلال التعاون، يحذّر المنتقدون من أنه قد يتيح لجهات خبيثة إساءة استخدام هذه التقنيات أو تعديلها لأغراض ضارّة.
ويرى المؤيّدون أن تطوير حلول الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر يتيح للباحثين والمطوّرين حول العالم مراجعة هذه التقنيات وتحليلها وتعديلها وتحسينها. وقد أسفر هذا الأسلوب التعاوني بالفعل عن تحقيق تقدّم ملموس في كفاءة النماذج. فمثلًا، تحقق نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة IBM Granite 3.0 أداءً يضاهي أداء الأنظمة الأكبر حجمًا، مع احتياجها إلى جزء بسيط فقط من الموارد الحوسبية.
وتطرح IBM نماذج Granite 3.0 كبرمجيات مفتوحة المصدر بموجب ترخيص Apache 2.0، في نهج يختلف بوضوح عن نهج المطوّرين الذين يُبقون أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم مغلقة. وقد اعتمدت الشركة في بناء هذه النماذج على مجموعات بيانات عامة مثل GitHub Code Clean وStarCoder، مما ساعدها على تجنّب إشكالات حقوق النشر التي أدّت إلى دعاوى قضائية ضد شركات ذكاء اصطناعي درّبت نماذجها على محتوى محمي، مثل الدعوى الحالية التي رفعتها News Corp ضد Perplexity.
ويتضمّن الإصدار نماذج لغوية بحجمي 8B و2B تركّز على مهام مؤسسية مثل التوليد المعزز بالاسترجاع والتصنيف، إلى جانب نُسخ متخصّصة للضبط بالتعليمات ولمراقبة الأمان. وتدعم هذه النماذج 116 لغة برمجة، وقد جرى تدريبها على ما بين 3 و4 تيرابايت من الرموز المميزة، وهي متاحة عبر منصات متعدّدة، من بينها Hugging Face وGitHub وIBM watsonx.ai. تتراوح أحجام هذه النماذج بين 3 و34 مليار مَعْلمة، ويمكن استخدامها في الأغراض البحثية والتطبيقات التجارية دون قيود، ضمن إصدارات تُقدَّم على أنها "مفتوحة المصدر".
تقول Kate Soule، مديرة برنامج Data and Model Factory في IBM Research:"إن وجود هذا التنوع في الأفكار والمشاركة في هذا النظام البنائي المفتوح أكثر جاذبية بكثير من إبقاء نماذجنا مغلقة داخل صندوق." "نريد لمجتمع المطوّرين أن يستخدم هذه النماذج ويستفيد منها."
وقد اكتسبت حركة المصدر المفتوح زخمًا متزايدًا في أوروبا، حيث برزت شركة Mistral AI بوصفها أحد الروّاد في هذا المجال. فقد طرحت هذه الشركة الناشئة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، نماذج تزداد قوةً مع كل إصدار، ويمكن للمطوّرين تنزيلها وتعديلها بحرية.
وتُنشئ استراتيجية المصدر المفتوح تبادلًا ذا اتجاهين: إذ تتيح الشركات نماذج ذكاء اصطناعي لا تستطيع سوى الجهات ذات الموارد الضخمة بناؤها، وفي المقابل تستفيد من الأفكار والرؤى التي يقدّمها آلاف المطوّرين وهم يبتكرون طرقًا جديدة لاستخدام هذه التقنيات. ويرى كثيرون اليوم أن تقييد الوصول إلى هذه النماذج يعني التفريط في هذا الابتكار الجماعي.
يقول Dave Bergmann، وهو كاتب رئيسي في IBM Think: "تخيّل أن هناك تعديلًا بسيطًا وجديدًا في بنية النموذج لديك، يمكنه — حتى مع بقاء كل شيء آخر كما هو — أن يحسّن الأداء الكلي بدرجة كبيرة." "إذا طرحت نموذجك كأوزان مفتوحة فقط، وامتنعت عن إتاحة المعلومات والتعليمات البرمجية الخاصة ببنيته، فقد لا تكتشف هذه الفرصة مطلقًا. لكن عندما يطّلع 20,000 على تعليماتك البرمجية ويجرّبون العمل عليها، فهناك دائمًا احتمال كبير أن يلاحظ أحدهم هذا الاحتمال ويطوِّره."
وكان طرح Meta لنماذج Llama مفتوحة المصدر بمثابة نقطة تحوّل مهمّة في هذا المسار. فهذا الطرح أتاح للباحثين والمؤسسات الأصغر حجمًا الوصول إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متقدّمة ما كانوا ليتمكّنوا من تطويرها ذاتيًا بسبب تكلفتها العالية.
يقول Amit Sangani، المدير الأول لهندسة شركاء الذكاء الاصطناعي في Meta، خلال فعالية حديثة لـ AI Alliance: "نحن على يقين أن الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر مفيد للجميع، بدايةً بالمطوّرين الذين يمكنهم أخذ هذه النماذج، وضبطها دقيقًا، وتدريبها، وتقطيرها، ثم استخدامها أينما شاؤوا." كلما كان الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر أكثر، ازداد قدرًا من الشفافية والأمان. ويخضع عندها لتدقيق واسع النطاق، وهذا أمر إيجابي—لأنه متى ما ظهرت مشكلات، يتولّى المختصون، بما في ذلك فريق Meta، معالجتها.
وعلى الرغم من هذه المزايا، فإن إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر قد تنطوي على مخاطر. ويشير بعض المراقبين إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر يمكن تعديلها بسهولة أكبر لاستخدامها في أغراض ضارّة، مثل توليد المعلومات المضلِّلة أو إنشاء البرمجيات الضارّة. ونتيجة لغياب جهة مركزية تتحكّم في الاستخدام، قد لا تلتزم الإصدارات المعدَّلة من النماذج بالمعايير الأخلاقية نفسها التي يلتزم بها المطوّرون الأصليون.
ومع ذلك، تشير مكاسب الكفاءة التي أظهرتها نماذج مثل Granite 3.0 إلى مستقبل محتمل تصبح فيه قدرات الذكاء الاصطناعي في متناول عدد أكبر من المؤسسات ذات الموارد المحدودة. فالشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمّل كلفة تشغيل نماذج لغوية ضخمة يمكنها الاعتماد على بدائل مفتوحة المصدر أصغر حجمًا وأكثر كفاءة، ومصمَّمة بما يلائم احتياجاتها الخاصة.
يقول Dave Nielsen، مدير مجتمع AI Alliance: "سيسمح المصدر المفتوح بظهور مزيد من الابتكار، وفي عدد أكبر من الأماكن". "وسيسهم ذلك في زيادة حماس روّاد الأعمال والعملاء، وفي نهاية المطاف في تحقيق مزيد من الإيرادات."
يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئ الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.