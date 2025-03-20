ما الذي يكشفه مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA عن مستقبل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات؟

يعد مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات (GTC) من NVIDIA أحد أكثر الأحداث التقنية المنتظرة في العام. ولم يكن "سوبر بول الذكاء الاصطناعي" لهذا العام، كما يطلق عليه غالبًا في وسائل الإعلام، استثناءً: فخلال الأسبوع الذي بدأ بخطاب رئيس NVIDIA التنفيذي، Jensen Huang، الذي استمر ساعتين، كشفت شركة الرقائق العملاقة عن العديد من الابتكارات الرئيسية التي يجب متابعتها في الأشهر المقبلة.
من نماذج الأساس مفتوحة المصدر إلى الشراكات مع Microsoft وGM وIBM، تشير كل الأدلة إلى موضوع مشترك: لم تعد NVIDIA مجرد شركة تصنيع رقائق. يقول المهندس Kunal Sawarkar المتميز في IBM في مقابلة مع IBM Think: "بعد أن كانت شركة أجهزة، أصبحت الآن [أيضًا] تريد أن تصبح شركة برمجيات ذكاء اصطناعي. تدخل NVIDIA مجالات لم تكن الشركات الأخرى ينظرون إليها فيها كمنافس من قبل".
وفقًا لـ Huang، فإن صناعة الذكاء الاصطناعي تمر بمرحلة تحول حاسمة بقيمة تريليون دولار أمريكي مع ظهور الذكاء الاصطناعي الاستدلالي والوكيل الذي يقود الطلب على الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.
فيما يلي بعض التطورات التي يقول خبراء IBM إنهم سيتابعونها عن كثب في الأشهر المقبلة.
استحوذ روبوتان — أحدهما روبوت لطيف والآخر روبوت شبيه بالإنسان وبحجمه ومخيف بعض الشيء — على الأضواء في خطاب Huang. ولكن القصة الحقيقية كانت عن الابتكارات التي تدعم هذه الروبوتات، وفقًا لما ذكرته Kaoutar El Maghraoui، عالمة الأبحاث الرئيسية في IBM ، وNathalie Baracaldo، المخترعة الرئيسية في IBM، في حلقة حديثة من برنامج Mixture of Experts.
ومن أبرز هذه الابتكارات: GR00T N1، أول نموذج أساس مفتوح المصدر مصمم خصوصًا للروبوتات، ومخطط Isaac GR00T، وهو إطار عمل يجعل من السهل للغاية إنشاء بيانات حركة اصطناعية لتدريب الروبوتات قبل إطلاقها في العالم الحقيقي.
في حين أن الضجة حول الروبوتات ليست جديدة، تقول El Maghraoui إن فتح مصدر هذه التقنيات الجديدة لديه القدرة على "إضفاء طابع ديمقراطي على الذكاء الاصطناعي [الروبوتات]"، ما يؤدي إلى تسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر بشكل كبير.
لطالما أعاق نقص البيانات اللازمة لعمليات المحاكاة ابتكار الروبوتات. لكن مخطط Isaac GR00T، على حد قول Baracaldo، "يتيح لنا بشكل أساسي إنشاء بيئة ضخمة يمكننا فيها اختبار [هذه الروبوتات] وجعل دورة التطوير بأكملها أسرع وأكثر أمانًا".
تقدم NVIDIA أداة الذكاء الاصطناعي الثالثة الجديدة لإنشاء عمليات محاكاة في الوقت الفعلي للروبوتات: محرك الفيزياء Newton الذي طُور بالشراكة مع Google DeepMind وDisney Research. تقول El Maghraoui إنه من خلال "استقطاب الشركاء المناسبين، تجعل [NVIDIA] من الصعب جدًا على الآخرين اللحاق بها".
وأخيرًا، مع احتساب أصغر كمبيوتر ذكاء اصطناعي في العالم — DGX Spark الجديد من NVIDIA الذي أطلقته الشركة أيضًا في مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات — أصبح الآن بإمكان علماء البيانات والهواة على حد سواء استخدام GR00T N1 ومخطط Isaac GR00T "لضبط هذه الروبوتات ونشرها" من المنزل، وفقًا لما تقوله El Maghraoui.
تطلق شركة الرقائق العملاقة أيضًا مجموعة جديدة من نماذج الاستدلال المصممة لتوفير أساس قوي للذكاء الاصطناعي الوكيل في الأعمال. تستند نماذج Llama Nemotron إلى نماذج Llama، وتأتي مزودة بقدرات استدلالية تتيح إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين مصممين خصوصًا لتلبية احتياجات المؤسسات. وتتوفر النماذج بأحجام مختلفة ويمكن تحسينها لتناسب مختلف تطبيقات الأعمال.
قال Huang: "توفر نماذج الاستدلال والبرامج والأدوات المفتوحة المصدر من NVIDIA للمطورين والمؤسسات في كل مكان اللبنات الأساسية لإنشاء قوى عاملة معززة من الذكاء الاصطناعي الوكيل".
يضيف Sawarkar قائلاً لمجلة Think: "ستثير نماذج الاستدلال هذه، إلى جانب البنية التحتية، اهتمامًا كبيرًا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لأن الذكاء الاصطناعي الوكيل سيكون محور اهتمام الجميع في عام 2025".
مع إثارة DeepSeek ضجة كبيرة في وقت سابق من هذا العام بوعدها بتوفير نماذج استدلال رخيصة ومفتوحة المصدر، تعمل NVIDIA على مضاعفة جهودها في هذا المجال. ووفقًا للشركة، تتفوق نماذجها على معايير الاستدلال القياسية والوكيلة. ولتعزيز مكانتها في قائمة المتصدرين، تعمل NVIDIA بالفعل مع كبرى الشركات التقنية — Microsoft وAccenture وBox وSAP — لدمج هذه النماذج في تطبيقات واقعية.
التخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليس مبهرًا، ولكنه يؤدي دورًا متزايد الأهمية في تسريع معالجة البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي. IBM Storage Scale هو تخزين مدعوم بالبرمجيات يمكّن المؤسسات من إدارة البيانات غير المنظمة بشكل أفضل عبر بيئات التخزين الموزعة مثل السحابة ومراكز البيانات وحتى الأجهزة على الحافة.
يقول Vincent Hsu، نائب الرئيس والمدير التقني لشركة IBM Storage: "الكثير من بيانات المؤسسات غير منظمة — محجوزة داخل رسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF والعروض التقديمية وملفات الصوت والفيديو وغيرها من التنسيقات غير الشفافة — [و]يصعب تفسيرها".
يشير Ric Lewis، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية في IBM، في مقابلة مع Think إلى أن "إدارة النمو الهائل للبيانات يمثل تحديًا مستمرًا، ولا يوجد سوى 1% من بيانات المؤسسات في النماذج اللغوية الكبيرة حاليًا. يساعد التخزين المراعي للمحتوى على إتاحة المزيد من بيانات المؤسسات لنماذج الذكاء الاصطناعي الحالية بطريقة لا تزال خاضعة للرقابة والحماية من نسخها. ويمكن أن يساعد ذلك على جعل النماذج أكثر أهمية للمؤسسة وإتاحة رؤى جديدة للبيانات يمكن أن تميزها عن غيرها. وتستند هذه القدرات الجديدة إلى العمل الذي أنجزته كل من IBM Research وNVIDIA".
يرى Hsu العديد من حالات الاستخدام للتخزين المراعي للمحتوى، مثل المساعدة على ضمان حصول المساعدين العاملين بالذكاء الاصطناعي على أحدث المعلومات السياقية، ما يساعد على تحسين الدقة ومعالجة الهلوسات. وفي النهاية، مع دمج التخزين المراعي للمحتوى من IBM مع منصة بيانات الذكاء الاصطناعي الجديدة من NVIDIA للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات، يمكن للشركات استخراج قيمة أكبر من بيانات المؤسسة غير المنظمة، وهو أحد الأمثلة على العديد من الشراكات بين NVIDIA وIBM التي أُعلن عنها في أسبوع حافل.
استكشف أساسيات أمن البيانات وتعرَّف على كيفية حماية أكثر أصول مؤسستك قيمة؛ البيانات. تعرَّف على أنواع الأدوات والاستراتيجيات المختلفة التي ستساعد على حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
سترشدك هذه الندوة عبر الإنترنت عند الطلب إلى أفضل الممارسات لزيادة الأمان، وتحسين الكفاءة، وضمان استعادة البيانات باستخدام حل متكامل مصمم لتقليل المخاطر وفترات التعطل. لا تفوِّت المعارف المستمدة من خبراء الصناعات.
تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
يُعدّ IBM Storage DS8000 نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لأنظمة IBM zSystems وخوادم IBM Power.
IBM Storage هي مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.
توفر IBM دعمًا استباقيًا لخوادم الويب والبنية التحتية لمراكز البيانات لتقليل فترة التعطل وتحسين توفر حلول تكنولوجيا المعلومات.
بدءًا من إدارة البيئات السحابية الهجينة إلى ضمان مرونة البيانات، تُمكِّنك حلول التخزين من IBM من استكشاف رؤى قيِّمة من بياناتك مع الحفاظ على حماية قوية ضد التهديدات.