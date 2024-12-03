بعد عامين من ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي تقوم العديد من المؤسسات الإخبارية بتجربة الذكاء الاصطناعي، على أمل إعادة تعريف ما يمكن أن تبدو عليه تجربة الأخبار.

تؤمن Sara Beykpour بأن الذكاء الاصطناعي قادر على توفير مستوى أعلى من التخصيص والتفاعل. ولهذا السبب أطلقت رائدة الأعمال – والتي سبق لها العمل في Twitter وVine – تطبيق الأخبار Particle مؤخرًا، بالشراكة مع المؤسس المشارك Marcel Molina.

تقول Beykpour: "نحن منصّة لتجميع الأخبار تتضمّن روابط إلى مختلف المصادر التي تغطي القصة نفسها". "ولا نقوم بتلخيص كل مقالة على حدة".

يركّز Particle على القصص بدلًا من المقالات المنفردة، ليقدّم للمستخدمين أكثر من منظور حول الموضوع نفسه. تضيف: "ما يفعله Particle هو أنه يطالع الأخبار من شتّى المصادر، ثم يقدّم لك ملخّصًا متماسكًا للقصة، فيُبنى كل شيء حول القصة ذاتها وليس حول مقال واحد، ويعرض لك زوايا نظر متعدّدة عن الموضوع نفسه".

يضم التطبيق علامتي تبويب: تتيح الأولى تخصيص الموجز الإخباري للتركيز على الأخبار التي تهمّك، بينما تعرض الثانية القصص التي تشغل حيّز الحديث الأكبر بين المستخدمين.

ومع ذلك، تشير Beykpour إلى أن التطبيق حريص على ألا يسمح للمستخدمين بالانغلاق داخل فقاعة رأي واحدة؛ فبالنسبة للقصص السياسية مثلًا، يحرص Particle على تنويع المصادر.

إذا أردت أن تقتصر خلاصتك الرئيسية على المحتوى الترفيهي فقط، فهذا قرارك أنت. وتضيف: ما نوليه أهمية حقيقية هو أنه في القصص ذات البعد السياسي نحرص على تنويع المصادر، بحيث يحصل المستخدم دائمًا على صورة أوسع وأكثر توازنًا.