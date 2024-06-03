تم إصدار النسخة الثانية من استراتيجية الأمن الإلكتروني الوطنية وخطة التنفيذ.

في مارس 2023، أصدرت الإدارة الأمريكية أول خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني (NCSIP). وقد تم تقديم هذا كخطة عمل حكومية تتألف من 27 هدفًا استراتيجيًا، مع إعطاء الأولوية للمبادرات الحيوية لحماية الأمن الوطني من التهديدات الإلكترونية المستمرة.
مؤخرًا، تمت إضافة 31 مبادرة إلى هذه الخطة، وتم تحديد عدد من الوكالات الفيدرالية لتولي قيادة هذه الجهود مستقبلًا.
تحدِّد خطة NCSIP عدة إجراءات تنفيذية حاسمة لتعزيز الوضع الإلكتروني الوطني للولايات المتحدة. يشمل هذا الجهد التعاون مع مختلف الصناعات والوكالات الداعمة لتنظيم وتنفيذ معايير جديدة لأفضل الممارسات في الأمن الإلكتروني، مع دعم تطوير تقنيات أكثر أمانًا.
تركِّز الركائز الخمس الأساسية التي حددتها خطة NCSIP على المجالات التالية:
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تضيف النسخة الأحدث من الخطة، الصادرة في 7 مايو 2024، 31 مبادرة جديدة تم دمجها وتصنيفها في الركائز الخمس الأساسية.
وفيما يلي بعض أحدث الإضافات:
تمت إضافة مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز ممارسات أفضل للأمن الإلكتروني في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي.
في قطاع الرعاية الصحية، سيتعاون البيت الأبيض مع المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) لوضع استراتيجية على مستوى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) لتعزيز المساءلة في هذا المجال.
في قطاع خدمات المياه والصرف الصحي، ستتعاون وزارة الزراعة الأمريكية مع وكالة حماية البيئة (EPA) لتعزيز المساعدة الفنية والتثقيف والتدريب في مجال الأمن الإلكتروني.
شهدت الركيزة الثانية من NCSIP، التي تركِّز على "تعطيل وتفكيك عناصر التهديد"، عدة إضافات جديدة تتعلق بالتعاون للحدّ من تأثير واحتمالية حدوث حملات هجمات إلكترونية واسعة النطاق.
تم تحديد أطر زمنية لتنفيذ استراتيجية الدفاع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية (DoD) لعام 2023 التي تم وضعها العام الماضي، مع تركيز متجدد على التعاون مع الجهات الخاصة لتعزيز سرعة وفائدة جهود الأمن الإلكتروني.
تم تصميم جزء آخر من NCSIP لوضع المزيد من المسؤولية على العلامات التجارية الرقمية المؤثرة لإنشاء منتجات أكثر أمانًا. تضيف النسخة الأخيرة من الخطة مبادرة جديدة لوزارة الخارجية للعمل مع قوة المهام المشتركة لمكافحة الفدية، ووزارة العدل، وشركاء حكوميين أمريكيين آخرين لمنع مهاجمي برامج الفدية من الحصول على ملاذ آمن في الخارج.
هناك أيضاً خطط لتحديث استراتيجية البحث الوطنية للخصوصية بالتعاون مع مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP) لحماية خصوصية البيانات الشخصية عند تخزينها والوصول إليها في تحليلات البيانات واسعة النطاق.
إحدى الركائز الأساسية لخطة NCSIP هي تأمين التقنيات والبنية التحتية من الجيل القادم من خلال القيام باستثمارات أكثر ذكاءً في التدريب على الأمن الإلكتروني والدعم المرتبط به.
تقدِّم الخطة الجديدة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة والتعليم في مجال الأمن الإلكتروني وتطالب بتقديم تقارير حول تقدُّمها خلال العام المقبل. تهدف هذه الاستراتيجية إلى المساعدة على تطوير دليل إرشادي لتعزيز القوى العاملة في مجال الأمن الإلكتروني وتسهيل دخول العاملين الجُدُد إلى هذا المجال.
تمت إضافة العديد من المبادرات الأخرى إلى النسخة الأحدث من NCSIP. بينما تختلف المواعيد النهائية لكل مبادرة، تمتد معظمها حتى السنة المالية 2025، مع وجود بعض المبادرات المقررة للتنفيذ قبل نهاية هذا العام.
تم تصميم خطة NVSIP لتكون خطة ديناميكية مع توقعات بتحديثها سنويًا. الإصدار الثاني من هذه الخطة يمثِّل أول تحديث سنوي ولا ينبغي أن يفاجئ المؤسسات.
وينبغي لمؤسسات القطاع الخاص أن تتوقع زيادة جهود التعاون مع الوكالات الحكومية مع طرح هذه المبادرات الجديدة، وينبغي لها أن تُبقي نفسها على اطِّلاع دائم مع اقتراب المواعيد النهائية لتحقيق الأهداف الحاسمة.
وفي حين تؤثِّر العديد من المبادرات الجديدة في صناعات محددة، فقد تكون هناك أيضًا تأثيرات على مستوى القطاع تتطلب من جميع مؤسسات القطاع الخاص التكيف بسرعة مع المعايير الجديدة التي يتم وضعها، مع التوجيه من الوكالات الداعمة وخبراء الصناعة.