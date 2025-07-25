إعادة كتابة السيناريو والبيانات للذكاء الاصطناعي في الأفلام

خلال الأشهر القليلة الماضية، دخل عدد من اللاعبين الكبار مجال تحويل النص إلى فيديو. في ديسمبر 2024، أطلقت OpenAI نموذج Sora، وهو أول نموذج لها قادر على إنتاج مقاطع فيديو قصيرة انطلاقًا من النص. في مايو 2025، قدّم Google Gemini نموذج Veo 3، الذي يركّز على جودة الفيديو وتماسكه. ينمو هذا المجال بسرعة، لكن مؤسسي Moonvalley يرون أن كثيرًا من الخيارات المطروحة في السوق تتجاهل عاملًا أساسيًا: موقف الفنانين وشعورهم تجاه الذكاء الاصطناعي.
قال Naeem Talukdar، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO) لشركة Moonvalley، في مقابلة مع IBM Think: "كان توجهنا منذ اليوم الأول تطوير نماذج جاهزة للإنتاج". "ما النماذج التي يحتاج صانعو الأفلام والمبدعون فعليًا إلى استخدامها ويرغبون في استخدامها؟" استقطبت Moonvalley باحثين من DeepMind وGoogle، وهي أيضًا شريك لاستوديو Asteria، وهو استوديو أفلام بالذكاء الاصطناعي أسّسه Bryn Mooser، أحد القيادات التنفيذية في صناعة الأفلام.
منذ انطلاق الأبحاث حول نماذج توليد الفيديو من النص، توقّع كثيرون في صناعة الذكاء الاصطناعي نقلةً نوعية جديدة في إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية. انضمّ المخرج James Cameron إلى مجلس إدارة Stability AI قبل نحو عام، وأعلن المخرج الحائز جائزة الأوسكار Darren Aronofsky مؤخرًا عن شراكة مع Google DeepMind. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأفلام المنتَجة باستخدام الذكاء الاصطناعي ستكون مؤهلة للفوز بجوائز الأوسكار، بحسب الأكاديمية. كما أطلقت Netflix مؤخرًا أول عمل لها يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كان الذكاء الاصطناعي قضية شديدة الحساسية في هوليوود، خصوصًا خلال إضراب الكتّاب. عبّر كثير من الفنّانين صراحة عن خشيتهم من إمكان استنساخ أصواتهم أو صورهم من دون موافقتهم.
لكن، بحسب Talukdar، لم يُقدم معظم المنتجين بعد على خطوة تبني الذكاء الاصطناعي. وليس بسبب ما تستطيع التقنية فعله أو تعجز عنه، بل نتيجة المخاوف المرتبطة بحقوق النشر. وقال: "وجدنا على مستوى الاستوديوهات أنه، لأسباب قانونية وأخلاقية معًا، لا أحد يرغب في استخدام هذه النماذج بسبب البيانات التي تم تدريبها عليها".
وأضاف Talukdar: "بغض النظر عن مآل الدعاوى القضائية المختلفة وكيف ستُرسى السوابق، يبقى الخوف قائمًا من أنه عند استخدام نموذج مدرّب على ملايين الساعات من اللقطات، قد ينتهي الأمر إلى تسريب أو توليد مواد مرئية خاضعة لحقوق النشر، حتى إن لم يكن ذلك مقصودًا". "هذا خيار مرفوض تمامًا بالنسبة لصنّاع الأفلام الجادّين والشركات الجادّة".
وتقوم فكرة نموذج Moonvalley الأساس Marey، الذي أُطلق في يوليو، على ابتكار أداة تمكّن الفنّانين وتخفف هذا الخوف. وبحسب ما توضحه الشركة، فقد جرى تدريب النموذج على محتوى مرخّص، وهي تفخر أيضًا بأنه يمنح المبدعين درجة أعلى من التحكم.
"ننظر إلى [عملائنا] باعتبارهم محترفين بالمعنى الواسع للكلمة. لسنا نركّز على المستهلك الفردي أو مقاطع TikTok"، قال Mooser في مقابلة مع IBM Think. "المبدعون وصنّاع الأفلام الجادّون يحتاجون إلى سيطرة حقيقية على ما ينتجون، تتجاوز مجرد كتابة بعض الكلمات".
وقد كشف تطوير النموذج عن تحديين؛ أولّهما توفير بيانات التدريب، وهو ما عملت الشركة على تحقيقه عبر التواصل مباشرة مع صناع الأفلام ومنشئي محتوى YouTube.
وقال Talukdar: "باستثناء عدد محدود من شركات اللقطات المصوَّرة، لا توجد سوق كبيرة لأشخاص يرخّصون بياناتهم، فضلًا عن ترخيص بيانات الفيديو لاستخدامها في التدريب". "كان هناك عنصر تشغيلي كبير يتمثل ببساطة في العثور على البيانات، والتفاوض مع المبدعين، وصياغة الاتفاقيات، ثم بطبيعة الحال تأمين الموارد كشركة ناشئة".
أما التحدي الآخر فهو تقني، ويتعلق بحجم البيانات. يقول Talukdar: "نقدّر أننا نستخدم حجم بيانات أقل بنحو خمسة أضعاف لتدريب نموذجنا مقارنةً بأقرب نموذج مماثل له." "ونعتقد أنه ما دمت تعمل بكمية بيانات أقل بخمسة أضعاف، فأنت بحاجة إلى بنية أفضل بخمسة أضعاف، فهذا جزء محوري من كل ما قمنا به حتى الآن"، في إشارة إلى فريق البحث الذي كوّنه. "لقد بنينا فعلًا واحدًا من أعلى فرق البحث كثافةً بالمواهب في هذا المجال."
وقد حظي الإطلاق في مطلع هذا الصيف بتغطية إعلامية واسعة، ومنذ ذلك الحين أعلنت Moonvalley أيضًا عن جولة تمويل جديدة، إلى جانب مشروعات تشارك فيها أسماء من الصف الأول مثل الممثلة والمخرجة Natasha Lyonne (المشاركة في تأسيس Asteria مع Mooser) وJaron Lanier، أحد المخضرمين في Silicon Valley وعالم كمبيوتر معروف بريادته في مجال الواقع الافتراضي.
قال Mooser: "لم تروا بعد ما يمكن أن تفعله هذه التقنية عندما تكون في أيدي صُنّاع أفلام كبار.""وهذا ما ستبدؤون في رؤيته خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر شهرًا المقبلة." ويشير إلى أن هوليوود تقترب من لحظة Toy Story جديدة، حيث يصبح من الصعب إنكار أن الإبداع والتقنية قادران على العمل جنبًا إلى جنب، وإبهار النقاد، وتحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.
"سيحدث ذلك مع الذكاء الاصطناعي، لكنه سيكون قصة أعمال أكثر منه قصة إبداع. ستشاهدون فيلمًا بميزانية على غرار Flow، ومن إنتاج فريق صغير على غرار Flow، لكنه يحقق إيرادات في مستوى Lilo & Stitch، على حد قول Mooser. "وسيكون هذا العمل مملوكًا لصُنّاع الأفلام أنفسهم. وسيقال إن تلك كانت اللحظة التي تحوّلت فيها الصناعة بأكملها، لأن أحدهم استطاع إنتاج فيلم بمستوى أفلام الاستوديوهات وبميزانية مستقلة."
مع Marey، يرى الفريق الذي يقف وراء Moonvalley أن للذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية لإحداث تحوّل لا يطال صناعة الأفلام فحسب، بل فنّ السينما نفسه. لا يقتصر دور Marey على حلِّ تحدٍّ تقني فحسب. يقول Mooser: "يشبه الأمر أن تتوقّع من النموذج اللغوي الكبير (LLM) أن يكتب كتابًا، أليس كذلك؟". "هذا ممكن من الناحية التقنية. لكن المشكلة هي أن أحدًا لن يقرأ ذلك الكتاب. هذه هي المشكلة الأساسية، أن الذكاء الاصطناعي ليس له ذوق. "وهذا هو ما أعتقد أن كثيرين قد أغفلوه".
