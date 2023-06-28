تستعرض هذه المدونة رحلة تعاون IBM مع وزارة الدفاع (MoD) في إطلاق مشروع Minerva؛ من بدايات العمل مع IBM Consulting وصولًا إلى الشراكة مع IBM Client Engineering. كانت مهمة استثنائية بكل المقاييس؛ فقد قاد هذا التحول الرقمي الفرق إلى تصميم نموذج أولي وتطويره ونشره لمساعدة مهندسي مجموعة القتال على الاستعداد بأفضل شكل لخوض المعركة الحاسمة.
مجموعة Battle Group Engineers (BGE) هم مهندسون ملكيون (يُعرفون بشكل غير رسمي باسم "المهندسين العسكريين")، ويقدمون المشورة التشغيلية والفنية للتشكيلات الحربية التابعة للجيش البريطاني في جميع أنحاء العالم. وسواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا، تحت المطر أو تحت أشعة الشمس، تقع على عاتقهم مسؤولية تخطيط الخدمات الهندسية وتعيينها داخل منطقة العمليات العسكرية. من ضمن أمثلة الخدمات تقديم الدعم للمطارات، ودعم المرافق البحرية/الميناء، وتقديم المشورة بشأن البنية التحتية، ودعم الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث (HADR).
بدأت الرحلة عندما بدأ مهندسو مجموعة القتال في مناقشة أحد أكثر الموضوعات سخونة في عالم اليوم، وهو التحول الرقمي وكيف يمكن أن ينعكس إيجابًا على عملياتهم. ولإحداث نقلة نوعية في دور BGEs، كان لا بدّ من نقطة انطلاق، وفي ما يلي ما قاله العملاء:
"في مطلع عام 2022، انضمت IBM إلى ورشة تصوير حضري للمهندسين العسكريين في شرق لندن. وقدمت خلالها مجموعة من المعلومات مفتوحة المصدر، إلى جانب جمع تقنيات لم نضعها في الحسبان وتحسينها. ومن ثم، طلبنا من Harriet وDave وAlan (من IBM Consulting) المساعدة على أتمتة مهام BGE. بعد الاستشارة الأولية، شارك الفريق الموسع التابع لشركة IBM واستضاف ورشة عمل مع 10 مهندسين عسكريين للتعمق في استكشاف تحديات الدور. ثم راقبت IBM التدريب، وتعرفت على أساسيات الهندسة العسكرية ثم تناولنا عرض عملية التخطيط. وشرعت بعد ذلك في بناء نموذج أولي. منذ بداية العرض الأول، بات واضحًا أنها فهمت التحديات الرئيسية التي تواجه BGE وتمكنت من تحسين الأداء بشكل أكبر من خلال MINERVA. وقد كان الاستثمار الذي شاركت فيه لفهم المشكلة مجديًا بالتأكيد."
تواصل المهندسون العسكريون مع IBM Consulting لمساعدتهم على تحويل العمليات الداخلية والارتقاء بمستواها. بدأت IBM Consulting هذا التعاون من خلال فعاليات تساعد على تحقيق هدف اعتماد التقنية لتحقيق رحلتهم في التحول الرقمي.
"حالَفني الحظ أن ألتقي James لأول مرة في مطلع عام 2022 بينما كنّا نستعد للمشاركة في ورشة التصوّر المرئي التي أُقيمت في Ilford في مارس 2022. وخلال الفترة التي سبقت الورشة، كنت أتواصل بانتظام مع James للاتفاق على ما يمكن أن نضيفه إلى العرض، من خلال استكشاف تحديات الرقمنة وتقليل العبء المعرفي المرتبط بصناعة القرار. عملت مع فريق صغير داخل IBM على بناء نموذج أولي مبدئي لاستخدامه في الورشة. يقدّم النموذج الأولي تمثيلًا رقميًا لمنطقة Ilford، اعتمادًا على بيانات هندسية منظمة وغير منظمة ذات صلة، بما يتيح البحث في البيانات واستعراضها بصريًا وتحليلها بمرونة. "كان يومًا مميزًا أتاح لنا الاستمتاع بالعمل عن قرب مع مهندسي مجموعة القتال (BGEs) والتعرّف بشكل أعمق إلى التحديات التي يواجهونها."
لإحداث المزيد من الإنجازات الرقمية، تعاونت IBM Consulting مع IBM Client Engineering (CE)، وهو فريق يتبع نهجًا جريئًا وشاملاً في الابتكار والتحول. من خلال اعتماد المبادئ الأساسية للتفكير التصميمي، القيادة المرنة والرشيقة، معًا لبناء أفكار جديدة وقياسها وتوسيع نطاقها، تنتج تغييرات مؤثرة في الأعمال. ويكمن الهدف من CE في تعجيل تحقيق القيمة ومن خلال القيام بذلك، يشارك الفريق في الإنشاء وتنفيذ الحل مع العملاء حصريًا.
"قادنا المصمّمون من فريق Client Engineering عبر سلسلة من الأنشطة لصياغة مجموعة من الأفكار الكبرى. وأعتقد أن هذا اليوم كان بمثابة تجربة كاشفة لعناصر سلاح المهندسين (Sappers)، الذين ربما لم يسبق لهم العمل وفق هذا الأسلوب التعاوني، المختلف تمامًا عن طريقتهم المعتادة في العمل. ومع ذلك، انخرط الجميع بحماس، وقضينا يومًا رائعًا في استكشاف الأفكار وتطويرها إلى أن توصّلنا إلى الفكرة المحورية التي سنمضي بها معًا إلى الأمام." وعلى مدار يومين تقريبًا، رافقنا المتدرّبين خلال برنامجهم التدريبي. وهناك تحديدًا كانت "لحظة الإلهام" حين أدركنا كيف يمكننا إحداث تأثير ملموس وسريع لصالح مهندسي BGEs من خلال أتمتة عملية إعداد خطة العوائق الدفاعية.
عمل فريق Client Engineering كوحدة واحدة مع فرق IBM Consulting والمتخصصين التقنيين في الأتمتة، مستفيدين من خبراتهم المتخصصة طوال المشروع لتوجيه عملية التطوير. وقد قُسِّم العمل التطويري، الذي امتد لثمانية أسابيع، إلى دورات أسبوعية متتالية، شملت اجتماعات منتظمة لمتابعة المستجدات الرئيسية، إلى جانب البناء التدريجي للأداة.
وكان الهدف من عملية التطوير هو دعم مهندسي (BGEs) في وظيفة التخطيط، دون إحداث تغيير جوهري في منهجية العمل المعتمدة لديهم. وتبيّن بوضوح أن مهندسي مجموعة القتال كانوا يقضون الجزء الأكبر من دورة التخطيط في البحث اليدوي عن المعلومات وإنجاز مهام مرهقة تتطلّب جهدًا كبيرًا، مما يترك وقتًا محدودًا للتفكير المتعمّق في صياغة أفضل خطة ممكنة. وبمجرد تكوين فهم واضح للمشكلة، تعاون مهندسو ومصممو IBM مع المستخدمين النهائيين لتصميم النموذج الأولي على مستوى عالٍ، بما يضمن تلبيته لاحتياجاتهم الفعلية.
قام النموذج الأوّلي برقمنة المعلومات الواردة في الكتيّبات والأدلة ذات الصلة، مثل "Staff Officer Handbook" و"Royal Engineer Handbook"، وتحويلها إلى مجموعة من القواعد داخل محرك القواعد IBM Operational Decision Management (ODM). شكّلت عملية الرقمنة خطوة محورية؛ فهي لا تضمن فقط أن المعلومات التي يعتمد عليها مهندسو مجموعة القتال (BGEs) داخل الأداة متوافقة مع العقيدة العسكرية المعتمدة، بل تضمن أيضًا الإبقاء على العملية الأساسية كما هي من دون تغيير جذري. ولكي تصبح هذه القواعد قابلة للاستخدام عمليًا في إعداد مصفوفة مواءمة تخطيط مهندسي مجموعة القتال (BGE planning sync matrix)، جرى تطوير واجهة أمامية مخصّصة بالتوازي مع عملية رقمنة الكتيّبات. وكان الهدف من الواجهة الأمامية تمكين مهندسي مجموعة القتال من استخدام الأداة بسهولة لوضع خطط المهام بكفاءة، من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الكتيّب.
"من خلال العمل عن قرب مع مهندسي مجموعة القتال خلال ورش العمل الأولى، استطعنا تكوين فهم مشترك لنقاط الضعف الرئيسة في العملية الحالية. وقد أتاح لنا ذلك تحويل هذه التحديات إلى مجموعة من المتطلبات الجوهرية لحل جديد. وبصفتنا فريق IBM، لم نكن لنجد شريكًا أفضل من الزملاء في وزارة الدفاع (MoD) الذين عملوا معنا في هذا المشروع. فقد كانوا دومًا سبّاقين في طرح أفكار جديدة ومتحمّسين لاختبار الحلول التي قمنا بتطبيقها. ولولا خبرتهم العميقة في المجال وجهودهم الكبيرة، لما تمكّنّا معًا من تطوير نموذج أوّلي بهذه الدرجة من السلاسة والفعالية."
"انضممت إلى المشروع ضمن فريق يضم مهندسي مجموعة القتال الحاليين ومخططي هندسة التشكيلات من مجموعة "25 (Close Support) Engineer Group" لمساعدة IBM على فهم متطلبات المستخدم النهائي. ناقشنا الحاجة إلى تقليص الوقت الذي يقضيه مهندسو مجموعة القتال في الحسابات وإعداد مواد الإحاطة، حتى يتاح لهم تخصيص مزيد من الوقت لدعم التخطيط التكتيكي من حولهم بشكل أفضل. وبالاستفادة من خبرتي العملية ضمن مجموعات القتال، وفرق القتال المدرّعة، ومقرات القيادات على مستوى الفرقة، ساعدتُ فريق IBM في تصميم المنتج النهائي ليكون سهل الاستخدام، مبنيًا على عوامل إدخال واقعية، ومهيّأً لسيناريوهات الاستخدام المرجّحة، مع مخرجات عملية قابلة للاعتماد في بيئة العمل الفعلية. كان تركيزي الأساسي هو التأكد من أن يكون الحل سهل الاستخدام، وقابلاً للاعتماد بسرعة من جانب مهندسي مجموعة القتال (BGEs) ومجموعات القتال التي يساندونها.
خلال الدورة التدريبية، جرى تقسيم مهندسي مجموعة القتال إلى مجموعتين: فريق يستخدم أداة تخطيط العوائق التقليدية، وفريق آخر يستخدم نموذج الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) الذي طوّرته IBM، بهدف مقارنة فعالية الأداة الجديدة بالأداة التقليدية. عمل عدد من أعضاء فريق تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) جنباً إلى جنب مع مهندسي مجموعة القتال لشرح كيفية استخدام الأداة عملياً ودعمهم في أولى خطوات التشغيل.
"من أولى الملاحظات اللافتة مدى سرعة تقبّل الأداة بعد عرض توضيحي لم يتجاوز خمس دقائق. فقد انتقل مهندسو مجموعة القتال الذين كانوا متحفظين في البداية إلى إعداد خطط عوائق معقدة ومقارنتها ببعضها بسرعة وكفاءة تفوق بكثير أداء زملائهم الذين استمروا في استخدام أداة تخطيط العوائق التقليدية. إضافة إلى مكاسب التوفير في الوقت، أسهمت الأداة في تقليل الأخطاء وخرجت بخطط كان لدى المتدربين ثقة أعلى في جودتها ومتانتها. وقد عبّر مهندسو مجموعة القتال عن مستوى ثقتهم في الخطط التي أعدّوها باستخدام مصطلحات مثل "منطقية من الناحية اللوجستية" و"تعكس تفكيراً ابتكارياً" عند وصف تلك الخطط. أعتقد أن الحل تجاوز توقعات الجميع. وكان ذلك بمثابة شهادة رائعة على مستوى الشراكة والتعاون بين فرق IBM ومهندسي مجموعة القتال."
لقد تجسّد التنوع والابتكار بوضوح في جميع جوانب هذا التعاون. وأظهر الفريق المشترك قدرة حقيقية على الابتكار وتوليد الأفكار، مبنية على واقع العمليات الفعلي والخبرة الميدانية.
"يرجع نجاح نموذج الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) مباشرةً إلى الجهد التطويري الذي بذله فريق IBM مقترناً بخبرة مهندسي مجموعة القتال وأعضاء فريق وزارة الدفاع (MoD) في مجالهم. وخلال مراحل المشروع كافة، حالفنا الحظ بوجود نساء موهوبات وذات كفاءة عالية من جانب IBM ومن وحدات Sappers في مختلف الأدوار، قدّمن إسهامات جوهرية وأضفن قيمة حقيقية في كل خطوة من خطوات العمل. كان لمساهماتهن دور حاسم في إنجاح نموذج الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، ونحن نُكنّ لهن كل التقدير على ما قدمنه من أفكار ومهارات وخبرات طوال فترة العمل المشترك.
"كان هذا مشروعًا رائعًا ويستحق العمل، بفضل الخبرات التي سنكتسبها من مجالات مختلفة في IBM وعميل داعم للغاية. وعلى الرغم من ضيق الوقت، بدا الأمر ممكنًا دائمًا، وأعتقد أن هذا كان غالبًا بسبب حرص الفريق وحماسه طوال الوقت. لقد ظهرت ثمار أداة رائعة مع خطط مثيرة للغاية تواكب متطلبات المستقبل. كانت هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها مع أفراد فريق هندسة العملاء، وقد ظهر شغفهم بإنشاء الحلول/تقديم العروض التوضيحية والمناقشة مع العميل، وكانت رغبة الفرق بأكملها في حضور أول تجربة للأداة أمرًا رائعًا".
كانت IBM واحدة من شريكين صناعيين فقط تمت دعوتهما للحضور وإلقاء كلمة في المؤتمر الذي عقد في تشاثام في 15 مارس 2023. حضر المؤتمر على نطاق واسع كبار قادة الفيلق، وكبار المسؤولين في الجيش، والبحرية الملكية، والمهندسون العسكريون المشاركون في الرقمنة من جميع الأفواج والمجموعات العملياتية داخل فيلق المهندسين الملكيين. وحضر فريق مشترك من CE وIBM Consulting لتقديم عروض توضيحية للأداة. قدمت أنا وDave Milner عرضًا في المؤتمر وجلسنا في لجان الخبراء لمناقشة التحول المستقبلي المدفوع بالرقمنة من قبل BGE.
"لقد أثبتت هذه الأداة قيمتها في تمكين مهندسي مجموعة القتال (BGEs) من تحقيق هدفهم الأساسي المتمثل في دعم تخطيط مجموعات القتال." "فالوقت الذي توفّره الأداة، وآليات التحقق من الأخطاء، والمخرجات الواضحة لخطط العوائق كلها مكاسب لا تُقدَّر بثمن، وتُتيح لمهندسي مجموعة القتال أن يخصّصوا مزيدًا من وقتهم للتخطيط الأكثر تعقيدًا وتحليل طبيعة الأرض."
"كانت MVP هي الخيار الصحيح بنسبة 100% لنا. إذ لم تكن لدينا المهارات أو المعارف اللازمة لصياغة حل، ولكن شركة IBM كانت لديها القدرة على ذلك. ومن خلال التسهيلات التي لديها، تجنبنا تحيزنا في وضع حلول خطأ كما ساعدنا في الحفاظ على وضوح الهدف. وكانت هذه الرحلة مثالية لنا للمضي قدمًا في مشروعات رقمية مماثلة مع شريك جدير بالثقة ومتكامل".
إلى أين تتجه "MINERVA" بعد ذلك؟ يعمل فريق المهندسين الملكيين (Royal Engineers) بالتعاون مع IBM Consulting حاليًا على تحديد أفضل السبل لدمج MINERVA في العمليات الفعلية، وترسيخها ضمن عقيدة العمل التشغيلي لمهندسي مجموعة القتال، بوصفها برنامجًا ممولًا بالكامل وخطوة محورية في رحلة رقمنة سلاح المهندسين الملكي (RE). والطموح هو تعميم هذه القدرة في وقت لاحق من عام 2023 على جميع مهندسي مجموعة القتال والوحدات التابعة لوحدات Sappers. تُعد MINERVA "خطوة أولى صغيرة" في مسار طويل، لكنها فتحت الباب أمام IBM للتعاون مع مهندسي الجيش البريطاني في تطوير قدرات رقمية وقدرات في الأتمتة، لدى الجهة التي تحتفظ بأكبر وأوسع مصادر البيانات تنوعًا داخل الجيش.
هندسة العملاء هي استثمار IBM في عملائها للمساعدة على حل تحديات الأعمال الصعبة من خلال المشاركة في الإنشاء. نحن المصممون، وعلماء البيانات، ومهندسو التقنية، ومحللو الأعمال نحب العمل مع العملاء وإحياء تقنية IBM. هل تواجه تحديًا في العمل وتود التعامل معه بطريقة مختلفة؟ تواصل مع ممثل IBM المحلي أو تعرف على المزيد هنا: https://www.ibm.com/sa-ar/client-engineering