ذاكرة أكثر ذكاءً يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي على وقف هلوساته

إن معرفة كيفية عمل النماذج اللغوية الكبيرة أمر ضروري لفهم سبب خطئها في بعض الأحيان. تتنبأ النماذج اللغوية الكبيرة بالكلمة التالية في الجملة بناءً على الأنماط التي تعلمتها من كميات كبيرة من النصوص. فهي لا تستقي الحقائق من قاعدة بيانات، بل تضع تخمينات مستنيرة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إجابات تبدو دقيقة ولكنها خاطئة، خاصةً عندما يكون الموضوع غير واضح أو غير شائع أو يتجاوز ما دُرب النموذج عليه.

يصعب القضاء على الهلوسات لأنها ليست أخطاء في النظام؛ بل هي سمة متأصلة في كيفية عمل هذه النماذج الاحتمالية. وعندما لا يتوفر نمط ثابت في بيانات التدريب، أو عندما تكون المطالبة غامضة أو واسعة للغاية، قد يخترع النموذج نصًا يبدو معقولاً.

هناك أيضًا سؤال فلسفي مطروح. عندما يخترع نموذج الذكاء الاصطناعي نصًا ما، فهل يعد ذلك فشلاً أم ابتكارًا؟

يلاحظ Puri أنه مع ازدياد قوة النماذج في استنتاجاتها، قد يظهر أيضًا سلوكًا "إبداعيًا" أكثر يقترب من الهلوسة. ويقول: "يمكن للمرء أن يجادل بأن الإبداع ينطوي على نوع من الهلوسة. تتخيل ما لا يمكن تخيله. ولكن في تطبيقات المؤسسات، هذا عيب وليس ميزة".

الباحثة Payel Das في IBM هي من بين أولئك الذين يحاولون معالجة هذه المشكلة من خلال إعادة التفكير في كيفية تعامل النماذج مع المعلومات. وتقول في مقابلة مع IBM Think: "إنها مفارقة التقدم. هذه النماذج تتحسن في التفكير الاستدلالي، ولكن ليس بالضرورة في التذكر. ويمكنها حل المشكلات الأكثر صعوبة، ولكنها لا تزال تخطئ في الأساسيات".

يعمل فريقها في IBM على تطوير Larimar، وهو نظام لتعزيز الذاكرة مصمم لمنح النماذج شكلاً من أشكال الذاكرة القصيرة المدى القابلة للتعديل. وتكمن الفكرة في السماح للنماذج بمراجعة الحقائق أو نسيانها حسب الحاجة، من دون إعادة تدريب النظام بأكمله؛ وهي مرونة في الوقت الفعلي تفتقر إليها النماذج اللغوية الكبيرة الحالية إلى حد كبير.

تقول: "النماذج الحالية ثابتة وهشة. فلا يمكنك تعليمها شيئًا ما في أثناء المحادثة أو تحديث فهمها من دون إعادة تدريبها بالكامل. Larimar هو خطوة نحو جعلها أكثر مرونة".

هناك أيضًا نُهج أخرى قائمة على الذاكرة تبدو واعدة. يركز MemReasoner، الذي طوره باحثو Microsoft، على مساعدة النماذج على التفكير بشكل أكثر فعالية عبر تسلسلات طويلة من خلال اختيار المعلومات ذات الصلة من الأجزاء السابقة من المحادثة وربطها. صُمم مشروع CAMELoT الخاص بشركة IBM لمساعدة النماذج على الحفاظ على التماسك عند التعامل مع كميات كبيرة من النصوص أو التفاعلات المطولة.

خارج المختبر، تعمل شركات مثل Vectara على بناء أدوات عملية لمعالجة الهلوسات. تراقب "وكلاء الحراسة" في Vectara مخرجات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وتعيد كتابة الأخطاء قبل أن تصل إلى المستخدمين. وتقول Das إنه على الرغم من عدم وجود حل واحد للمشكلة، فإن الجمع بين إستراتيجيات الذاكرة والمراجعة يمثل خطوة قوية إلى الأمام.

توضح Das قائلة: "لن نتمكن أبدًا من القضاء على كل الأخطاء. فالبشر يخطئون أيضًا. ولكن يمكننا إنشاء نماذج أكثر كفاءة في التعلم والتكيف وتصحيح نفسها. وهذا يحدث فرقًا كبيرًا".