لا تعد هندسة العمليات، بل أعد تصورها: رؤى من قمة BIAN المصرفية 2025

كان أحد المواضيع الرئيسية التي طُرحت في مؤتمر BIAN هو المفارقة التي تكمن في صميم قطاع الخدمات المصرفية الحديث. حتى أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية تطورًا تفشل عندما تظل المؤسسات تركز على شؤونها الداخلية. وقد اتضح هذا الأمر جليًا خلال جلسة حول ورقة بحثية حديثة لشركة IBM بعنوان " مشكلة 94% من الخدمات المصرفية الأساسية. قدم الجلسة Saket Sinha وConnor Loessl، الشريك الأول والشريك المساعد في قطاع الخدمات المصرفية والأسواق المالية العالمية في IBM Consulting.

الرقم المذكور في العنوان يوضح كل شيء: قال 94% من أصل 700 من قادة الأعمال على مستوى العالم، المشمولين بالاستطلاع، إن بنوكهم متأخرة عن الجدول الزمني لتحديث النظام الأساسي. وفقًا للبحث، وبما يتوافق مع تجربة IBM في العديد من الأسواق، تحدث التأخيرات بسبب تحديات الميزانية؛ والاستهانة بتعقيد الأنظمة القديمة ومقاومة المؤسسة للتغيير.

ولكن كما أوضح Sinha، فإن المشكلة الأعمق ليست تقنية؛ بل إستراتيجية. وقال في القمة إن "النوايا الحسنة كانت موجودة دائمًا". "ما كان مفقودًا هو إدراك أن برامج التحديث هذه ناتجة عن التركيز على الشؤون الداخلية." لم يكن العميل محور التركيز الأساسي". وقال إن المديرين التنفيذيين غالبًا ما يفترضون أن تحسين الكفاءة الداخلية سيؤدي تلقائياً إلى تجربة أفضل، لكن نادرًا ما تسير الأمور على هذا النحو. وأشار Sinha إلى أن العملاء لم يعودوا يتفاعلون مع البنوك بالطريقة التقليدية. إنهم يعيشون في النظام البنائي الرقمي الذي شكلته تطبيقات نمط الحياة وتجارب السوق والمدفوعات الفورية والخدمات المالية المدمجة. وقال إنه لتصميم منصة أساسية حديثة، يجب أن تبدأ البنوك بالتركيز على واقع عملائها الفعلي، بدلاً من التركيز على صوامع المنتجات أو مهام سير العمل الداخلية.