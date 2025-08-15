في مرحلة ما من مراحل سلسلة Ancestra، نغوص في دماغ الشخصية وننزل عبر طبقات من الأنسجة إلى داخل الرحم، حيث يطفو الجنين الذي يصارع من أجل الحصول على الهواء. في وقت لاحق، نشهد عملية قيصرية من الأعلى، حيث ينفصل لحم البطن مثل البتلات حول ومضة من الضوء. لم تعرض هذه اللحظات باستخدام CGI التقليدية. أقنعهم الفريق بالعمل من خلال عملية متكررة دقيقة من الصياغة الموجهة واختيار الصور وتتبع الحركة وضبط الذكاء الاصطناعي بدقة.

قالت McNitt: "لقد أنشأنا أكثر من ألف صورة للحصول على صورة واحدة قابلة للاستخدام". "وكانت عملية مكثفة، محادثة مع الآلة."

بالنسبة إلى بعض المشاهد، استخدم الفريق برنامج Imagen لإنشاء صور ثابتة عالية الدقة، ثم حوّلوها إلى مقاطع فيديو قصيرة باستخدام أدوات التنبؤ بالإطارات مثل Runway وGen-2. ولبقاء الصور متزنة عاطفية، تجنبوا المحفزات العامة. وبدلاً من ذلك، استخدموا اللغة الشعرية وحجب الواقع الافتراضي ومراجع الإضاءة بناءً على بيئات المستشفى الحقيقية.

جزء مما يجعل Ancestra غير عادي هو أن استخدامه للذكاء الاصطناعي ليس مبهرجًا ولا مجانيًا. لا يوجد ممثلون اصطناعيون، ولا تعليقات صوتية اصطناعية. بدلاً من ذلك، يرتكز الفيلم على الواقع: طاقم عمل يقوده فنانون بشريون، وسيناريو متجذر في التجربة الحياتية وفريق من الفنانين يوجهون كل بكسل من الإنتاج.

وقالت: "كان هذا خطًا لن أتجاوزه." "كان لا بد أن يكون الممثلون بشرًا." وبدلاً من ذلك، كان الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى McNitt بمثابة وسيلة لإظهار ما لا يمكن التقاطه بالكاميرا.

وقد دفع هذا الأمر فريقها إلى تطوير ما تسميه «وحدة الذكاء الاصطناعي» في موقع التصوير، وهي مجموعة إبداعية منفصلة مكلفة بتطوير التسلسلات البصرية الشبيهة بالأحلام. وتضمن عملهم تدريب نموذج على صور والدها الراحل، والتي التُقط العديد منها في أثناء تدليه من طائرات الهليكوبتر كمصور بحري وجوي. ساعدت عينه، بالمعنى الحرفي للكلمة، في تشكيل الحمض النووي المرئي للفيلم.

قالت McNitt: "لقد وافته المنية مؤخرًا". "وكانت لديّ الكثير من الأسئلة لم يتسنَّ لي طرحها حول عمله واختياراته للعدسات ومخزون الأفلام الذي استخدمه. وأصبح تدريب النموذج على صوره وسيلة للتعاون معه مرة أخرى".

تسري هذه الفكرة—استخدام الذكاء الاصطناعي ليس كمولد مجهول، ولكن كوعاء للذاكرة والتعاون—في جميع أنحاء Ancestra. وهو أيضًا جزء من السبب الذي يجعل الفيلم يبدو مختلفًا عن الخطاب المتشائم الذي غالبًا ما يحيط بالذكاء الاصطناعي في الفنون.

وتدرك McNitt هذا الجدل جيدًا. لا يزال استخدام الأدوات التوليدية في الأفلام، خاصة بعد إضرابات هوليوود والمخاوف المستمرة بشأن العمل الرقمي وحقوق النشر والتأليف الإبداعي، موضوعًا مثيرًا للجدل.

قالت: "لقد وضعت حدودًا واضحة جدًا". "لم نستخدم ممثلين اصطناعيين. لم نطلب من النموذج محاكاة أعمال الفنانين الآخرين. كل ما أنشأناه أُنشئ من مواد شخصية أو صُمم من أجل القصة ".

عند مناقشة عمليتها الإبداعية، رسمت خطًا فاصلاً بين التقليد المباشر والعمل الأكثر دقة المتمثل في نسج التأثيرات في شيء جديد. وقالت: "أعتقد أن هناك فرقًا بين الاستشهاد والنسخ،". "يتأثر كل فنان بالآخرين، ولكن ما يهم هو كيفية استخدام هذا الإلهام".

بينما تميل أخلاقيات استعارة أسلوب فنان آخر إلى التركيز على حقوق النشر والملكية الإبداعية، فإن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في هذا الفيلم تناول أيضًا قلقًا مختلفًا: ما إذا كانت التقنية قد تحل محل العمل البشري.

وقالت: "كان هناك أكثر من 200 شخص مشاركين في صناعة Ancestra". "لم تحل وحدة الذكاء الاصطناعي محل الوظائف. "لقد كان ذلك بمثابة إضافة إلى مجموعة الأدوات الإبداعية."

ومع ذلك، فإنها تعترف بالقيود. لا يمكن لأدوات مثل Veo إنشاء سوى بضع ثوانٍ من الفيديو في كل مرة (وهذا يعني أنه يجب بناء كل لقطة في أجزاء ثم تجميعها معًا بعناية شديدة). يتطلب الحفاظ على التماسك البصري عبر السرد جهدًا هائلاً (يتضمن تصميمًا دقيقًا للموجهات ومطابقة الأساليب وتكرارات عديدة للحفاظ على ثبات حركة الشخصيات والإضاءة والكاميرا) وغالبًا ما يخدع النموذج ليكسر قواعده، أو على الأقل يكشف مدى عدم القدرة على التنبؤ بالموجّهات عند محاولة توجيه الذكاء الاصطناعي نحو هدف إبداعي محدد.

وقالت: "عندما حاولنا استخدام موجّه الصور الفضائية، عادت إلينا وكأنها كتاب علمي". "حرفي جدًا، وليس سينمائيًا. كان علينا أن نجد طرقًا غير مباشرة لتحفيزها، باستخدام لغة أكثر شاعرية لتوجيه النواحي الجمالية".

كانت النتائج في بعض الأحيان مذهلة. في إحدى اللقطات، جاء التجريد الكوني لعملية قيصرية تُرى من الأعلى، مع ظهور الطفلة في الضوء، من نموذج تم تدريبه على مراجع الحركة التي أنشئت في الواقع الافتراضي، مع إشارات أسلوبية مستوحاة من تصوير والدها للمحيطات. والنتيجة هي شيء واقعي للغاية وأشبه بالحلم: لحظة لا يمكن لأي كاميرا أن تلتقطها، ولكنها تبدو حقيقية من الناحية العاطفية.