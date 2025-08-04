تعرف على Devin، مهندس برمجيات الذكاء الاصطناعي، والموظف رقم #1 في "القوى العاملة الهجينة" في Goldman Sachs

قد يتساءل البعض عن الفارق الكبير. Devin ليس سوى الأداة الأحدث في سلسلة طويلة من أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي استخدمها بنك الاستثمار العالمي، بما في ذلك GitHub Copilot الشهيرة (لا تخلط بينها وبين أداة الذكاء الاصطناعي من Microsoft)، والتي طرحتها OpenAI وGitHub في 2021. لم يشهد العالم—أو على الأقل عامة الناس—أداة مثل GitHub Copilot، يمكن للمستخدم من خلالها إدخال موجِّه هندسي بلغة طبيعية، فيُنتج البرنامج تعليمات برمجية فعالة. وهذا يبدو أنه هو بالضبط نوع المهام التي ابتُكر الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجلها في المقام الأول.

يمكن أن يفعل Devin ذلك أيضًا، ولكن مع إضافة الوظيفة الرئيسية: الاستقلالية. ووفقًا لموقع شركة Cognition الإلكتروني، صممت الشركة Devin ليكون "عضوًا ماهرًا لا يكل ولا يمل"، ويمكنه إنشاء تطبيق من البداية إلى النهاية. كما هو الحال مع مثال Ramamurthy المذكور أعلاه، يمكن للمستخدم إخبار Devin بقائمة أمنياته باللغة العادية الطبيعية ومن ثَم الحصول على تعليمات برمجية تنفذ بالضبط ما كان يأمله.

يتوفر على YouTube العديد من العروض التوضيحية لأشخاص يطورون تطبيقات باستخدام Devin.ai من خلال الإصدار المتاح للجمهور والقائم على الاشتراك. تبدو الواجهة وكأنها مزيج بين ChatGPT ومنصة Unix، أي نصف لغة طبيعية ونصف تعليمات برمجية. يتمثل الجزء اللغوي في المحادثة التي يجريها المستخدم مع Devin، ويتمثل الجزء البرمجي في كيفية تفسير Devin لتعليماتك في الداخل.

يمكنك ربط Devin مباشرةً بتطبيقات أخرى قد تحتوي على معلومات مفيدة لمشروعك، مثل GitHub أو Slack. في مقطع فيديو على قناة تقنية تسمى Singh in USA، يوضح المضيف Harnoor Singh سبب فائدة هذه الميزة: يمكنك إخبار Devin، على سبيل المثال، باستخدام مستودع الصور الموجود في محادثة Slack مع فريقك، أو منح Devin صلاحية الوصول إلى مشروع سابق من حسابك على GitHub.

يمكنك التعامل مع Devin كما تتعامل مع ChatGPT: تُدخل، بلغة طبيعية، وصفًا للتطبيق الذي تريد أن ينشئه. في مثال Singh، يخبر Devin: "أريد إنشاء جهاز توقيت مسرحي"— وهو نوع من ساعات العد التنازلي يمكن لمقدم العرض الرجوع إليها على الكمبيوتر المحمول عند تقديم عرض تقديمي. تمكن Devin من إنشاء تطبيق Singh باستخدام ثلاثة موجهات باللغة الطبيعية فقط.

في أثناء البرمجة، يُجري أيضًا مهام ضمان الجودة وتصحيح الأخطاء، وهي عملية وصفتها Cognition على موقعها الإلكتروني: "يُهيئ Devin بيئة التعليمات البرمجية، ويعيد إنتاج الخطأ، ويبرمج ويختبر الإصلاح بنفسه." وهذا أمر مذهل؛ ولا عجب أن Devin لديه ملفه الشخصي على LinkedIn (وهو عمل مرح من Cognition Labs).