ما القاسم المشترك بين Hugging Face وMistral AI وPathway؟ جميع هذه الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أسسها روّاد أعمال فرنسيون، وقد نجحت في ترسيخ حضور قوي لها في السوق الأمريكية. فقد نقلت Pathway مقرّها الرئيسي من باريس إلى Menlo Park في نهاية العام الماضي، بينما يقع المقر الرئيسي لشركة Hugging Face في نيويورك، وافتتحت Mistral مكتبًا لها في Palo Alto في عام 2024.
تقول Marjorie Janiewicz، المديرة العامة ورئيسة الإيرادات في Mistral بالولايات المتحدة، خلال فعالية نظّمتها جمعية La French Tech الداعمة لروّاد الأعمال: "إطلاق أعمالنا في السوق الأمريكية خطوة طموحة بكل المقاييس."
تأسست Mistral في عام 2023 على يد ثلاثة مهندسين سابقين في DeepMind وMeta، وتطوّر نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر (LLMs). وترتبط الشركة بشراكات مع Microsoft، وقد نجحت في استقطاب عدد من العملاء في الولايات المتحدة — من بينهم IBM — وبلغت قيمتها التقديرية بعد عام واحد فقط من تأسيسها 6.2 مليارات دولار أمريكي. قال الشريك المؤسس Arthur Mensch خلال منتدى دافوس إن شركة Mistral تمتلك طموحات كبيرة تنوي تحقيقها بشكل مستقل؛ فالشركة غير معروضة للبيع، وتخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام.
تُعد فرنسا مصدرًا مهمًا للخبرات العلمية؛ إذ يقدّم علماء كمبيوتر فرنسيون إسهامات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز الأسماء في هذا المجال Yann LeCun من شركة Meta، وعالِم الكمبيوتر François Chollet الذي أنشأ بعد عشر سنوات في Google معيار ARC-AGI لقياس مستوى التقدم نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI). وأعلن Chollet مؤخرًا عن إطلاق مشروع جديد يحمل اسم NDEA بالشراكة مع أحد مؤسسي شركة Zapier.
وتشهد الشركات الناشئة في فرنسا نشاطًا ملحوظًا من حيث ظهور شركات جديدة واستقطاب مواهب متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع صحيفة Financial Times إلى التساؤل مؤخرًا: هل يمكن أن تتحول فرنسا إلى قوة عالمية كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي؟ وساهم افتتاح مكتب OpenAI في باريس في نوفمبر الماضي في تعزيز موقع فرنسا باعتبارها من أهم مراكز الذكاء الاصطناعي في أوروبا.
ومع ذلك، يرى كثير من رواد الأعمال الفرنسيين أن الانتقال إلى الولايات المتحدة خطوة بديهية، إذ تشير بيانات شركة Pitchbook إلى أن 56% من استثمارات رأس المال المُخاطِر خلال عام 2024 وُجّهت إلى السوق الأمريكية.
يقول Matthieu Soulé، الشريك ورئيس C.Lab في شركة رأس المال الاستثماري Cathay Innovation في سان فرانسيسكو: "إذا كنت تطمح إلى موقع قيادي عالمي، فلا بد من استهداف السوق الأمريكية." "فأكثر من نصف الأموال التي تُجمَع اليوم تأتي من الولايات المتحدة، ولا تزال هذه السوق هي الأهم في العالم الغربي. وإذا أردت أن تكون الرقم واحد في أوروبا، فعليك أن تنافس الشركات الأمريكية. أما إذا كان هدفك أن تصبح رائدًا عالميًا، فيجب أن تسارع إلى دخول السوق الأمريكية. ومن الناحية العملية، يفرض حجم السوق المحلية المحدود في فرنسا طرح التوسع الدولي كخيار لا مفر منه."
وخلال الجائحة، توقّع كثيرون انتهاء هيمنة مدينة San Francisco كمركز لصناعة التقنية، بعد انتقال عدد من كبار التنفيذيين والشركات إلى ولايتي Texas وFlorida. ومع ذلك، غيّر سباق الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة؛ فمدينة San Francisco تحتضن عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic، وشهدت مؤخرًا افتتاح مختبر Amazon المعروف باسم AGI SF Lab.
ويتفق الجميع اليوم على أن إطلاق شركة ناشئة بات ممكنًا في أي مكان أكثر من أي وقت مضى. لكن، حتى داخل الولايات المتحدة، تظل Silicon Valley السوق المحورية الأهم. تقول Marie Frochen، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة Ramp-Up Lab في San Francisco: "يوجد في فرنسا عدد كبير من المهندسين المتميزين." "لكن ما إن تبدأ في السعي إلى جولة تمويل Series A حتى تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فرنسا غنية بالمواهب، لكن النجاح لا يعتمد على الموهبة وحدها. فمنطقة Bay Area توفر وصولًا أسهل إلى رأس المال، وإلى مرشدين ذوي خبرة، ورواد أعمال خاضوا تجارب تأسيس متكررة، إلى جانب ثقافة تشجّع على الإقدام على المخاطرة والتعاون."
وبحسب شركة إدارة الملكية Carta، استحوذت منطقة Bay Area في عام 2024 على 73.3% من جولات تمويل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بينما اقتسمت New York وBoston النسبة المتبقية، بأقل من 10% لكل منهما. يقول Peter Walker، رئيس قسم التحليلات في Carta: "شبكات العلاقات هنا متشابكة إلى حد لافت." "أينما نظرت، ستجد مؤسسين يعملون على حلول لمشكلات مثيرة للاهتمام. وحتى إن لم تربطك شراكات مباشرة بتلك الشركات، يمكنك التعلّم من أصحابها والتواصل معهم وجهًا لوجه هنا، بطريقة يصعب تكرارها في أماكن أخرى."
وتوضح Elisa de Martel، المديرة المالية (CFO) في Waymo، أن ما يمنح Silicon Valley أفضلية تنافسية لا يقتصر على حجم الأموال، بل يشمل أيضًا التركّز الكبير للخبرات والمواهب في منطقة Bay Area. وبعد خمسة عشر عامًا في الوادي، عملت خلالها أولًا في Apple ثم في شركة Carbon، ترى أن منطقة Bay تجمع مزيجًا فريدًا من العوامل يصعب جدًا استنساخه في أي مكان آخر.
وتعلّق قائلة: "هناك طاقة خاصة هنا، ومزيج فريد من المواهب ورأس المال."
أما رواد الأعمال الذين أسّسوا Pathway، وهي شركة انطلقت من Paris في عام 2020، فقد مثّل الانتقال إلى Menlo Park، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة Meta، خطوة حملت معها بعض التحديات، لكنها فتحت في المقابل بابًا واسعًا أمام الفرص. ما الهدف؟ توضح Zuzanna Stamirowska، الرئيسة التنفيذية لشركة Pathway: "أن يكون لنا وجود في الغرفة التي تُصنع فيها القرارات."
Pathway شركة بيانات تطوّر ما تسميه "الذكاء الاصطناعي الحي"، وتوفر إطار عمل للذكاء الاصطناعي يمكّن المطورين من بناء حلول تدمج البيانات في أنظمة قادرة على تحديث نفسها ذاتيًا. ومن بين عملاء الشركة حلف شمال الأطلسي (NATO) وعدة فرق مشاركة في سباقات Formula 1. تقول Stamirowska إن غالبية مستخدمي Pathway يأتون من الولايات المتحدة.
وتضيف: "الاحتياجات التقنية في السوق الأمريكية أكثر تقدمًا." "وهذا يولّد طلبًا طبيعيًا ويخلق بيئة أفضل لتطوير منتج عالي التقنية مثل منتجنا." وتحظى Pathway بدعم Lukasz Kaiser، أحد المساهمين في ابتكار بنية Transformers وأحد الباحثين الرئيسيين في OpenAI.
وعلى الرغم من تعدد قصص النجاح، يرى بعض رواد الأعمال الفرنسيين المقيمين في منطقة Bay Area أن لوائح الاتحاد الأوروبي، مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي (EU AI Act)، قد تجعل من الأصعب على الشركات الفرنسية تحقيق النجاح والاعتراف على المستوى الدولي.
تقول Stamirowska: "بوسع الأطر التنظيمية أن تخلق أسواقًا متخصّصة، لكنها قد لا تكون جذابة للشركات التي تطمح إلى ريادة عالمية." "ومع ذلك، تتيح هذه اللوائح أيضًا فرصًا للتركيز على مجالات متخصّصة داخل مناطق معينة، رغم أن بعض هذه الأسواق أصعب اختراقًا من غيرها. ومن جهة أخرى، يجب التفكير في تأثير التنظيم على التقدم التقني وعلى أنشطة البحث والتطوير، إذ قد تجد الشركات المحلية نفسها في موقع من يحاول اللحاق بالركب بدلًا من قيادة سباق الابتكار. "وفي نهاية المطاف، يتوقف الأمر على أهداف كل شركة."
تأسست Lago في Paris بوصفها شركة ناشئة تقدّم نفسها كبديل مفتوح المصدر عن Stripe. لكن الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية (CEO) Anh-Tho Chuong نقلت المقر الرئيسي إلى San Francisco العام الماضي. وليست هذه أول مرة تعيش فيها في الولايات المتحدة؛ فأصول عائلتها من هناك، وقد شاركت في برنامج Y Combinator الشهير لحاضنة الشركات الناشئة، الذي تخرّج منه مؤسسو Airbnb وTwitch وCoinbase وStripe.
تقول Chuong: "إذا كنت تطمح إلى بناء شركة برمجيات ناجحة، فمع الأسف هذا لا يتحقق في فرنسا." "نحن نعمل في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، وقصص النجاح في هذا المسار ما تزال محدودة، وكذلك الموارد المتاحة. لذلك كان قرار توجيه معظم عملائنا المحتملين إلى السوق الأمريكية خيارًا استراتيجيًا بالنسبة إلينا."
وكما يعرف كثير من الفرنسيين، فإن تحقيق نجاح في الولايات المتحدة يكون في أحيان كثيرة أقصر الطرق إلى النجاح في أسواق أخرى حول العالم، بما في ذلك السوق الفرنسية نفسها. وتوضح Chuong: "لدينا شركات أمريكية من بين عملائنا تتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة وأوروبا، وينعكس هذا الحضور في صورة تأثير وانتشار في كلا المنطقتين." "وللأسف، لو حققنا مستوى مماثلًا من الانتشار في أوروبا فقط، لما كان الأثر بالقدر نفسه."
وقد حظيت الشركات الناشئة الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي باهتمام متزايد منذ عام 2017، عندما أعلن الرئيس المنتخب حديثًا آنذاك Emmanuel Macron طموحه في أن يجعل من بلده "أمة الشركات الناشئة" في أوروبا. وقال في عبارته الشهيرة: "أمة الشركات الناشئة هي الأمة التي يستطيع فيها كل شخص أن يقول لنفسه إنه قادر على إنشاء شركة ناشئة." "وأريد لفرنسا أن تكون واحدة من هذه الأمم."
وفي الأشهر الأولى من ولايته، افتتح Station F، وهي حاضنة للشركات الناشئة مقرها Paris، أصبحت لاحقًا أبرز جهة من نوعها في فرنسا. ومنذ انطلاقتها، عملت Station F مع أكثر من 7,000 شركة ناشئة، وساعدت هذه الشركات على جمع ما يزيد على مليار يورو، وقد تلقّت بعض الشركات التي احتضنتها عروض استحواذ من شركات عملاقة مثل Samsung وApple وSAP.
وبعد مرور ثماني سنوات، ومع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مضى، يبقى أن نرى ما إذا كانت تلك الطموحات ستتحول إلى واقع ملموس.
