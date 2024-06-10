هل ينبغي فرض حظر كامل على مدفوعات برامج الفدية؟

عاد الجدل إلى الواجهة بشأن احتمال أن تحظر حكومة الولايات المتحدة على الشركات دفع مبالغ الفدية في هجمات برامج الفدية. ومؤخرًا، أصدرت فرقة عمل Ransomware Task Force التابعة لمعهد الأمن والتقنية مذكرة تتناول هذا الموضوع. وأوضحت فرقة العمل أن فرض حظر شامل على مدفوعات برامج الفدية في الولايات المتحدة في الوقت الراهن قد يزيد من حجم الأضرار التي يتعرض لها الضحايا والمجتمع والاقتصاد. كما حذّرت من أن الشركات الصغيرة غالبًا لا تتمكن من تحمّل توقّف أعمالها لفترات طويلة، وقد تضطر إلى الإغلاق نهائيًا بعد تعرّضها لهجوم من هجمات برامج الفدية.

"تشير البيانات المحدودة المتاحة حاليًا إلى أن غالبية المؤسسات حول العالم لا تزال غير مستعدة بما يكفي لصدّ هجمات برامج الفدية أو التعافي منها. وتظل فجوة الجاهزية هذه مقلقة على نحو خاص في القطاعات الحيوية محدودة الموارد، التي تتعرض حاليًا لضغط كبير من هجمات برامج الفدية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الحكومي"، بحسب ما جاء في المذكرة.