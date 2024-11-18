كيفية تلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي المتزايدة من الطاقة

خلال ما يقرب من عامين منذ إصدار ChatGPT من شركة OpenAI، نما استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. تضاعف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تضمنته التقارير بواسطة المؤسسات تقريبًا من عام 2023 إلى عام 2024، وفقًا لاستطلاع McKinsey العالمي - ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بأكثر من 40% كل عام على مدار العقد المقبل، بحسب ما ذكرته Bloomberg Intelligence.
وهذا النمو لا يأتي من دون تكلفة. مع تزايد الطلب على تطبيق الذكاء الاصطناعي، تزداد الحاجة إلى مراكز بيانات قادرة على معالجة حجم كبير من العمليات الحسابية والطلبات المعقدة. McKinsey تتوقع أن الطلب العالمي على سعة مركز البيانات قد يرتفع بنسبة تصل إلى 22% سنويا لبقية العقد.
عندما يبدأ تشغيل مراكز البيانات، ستستهلك كمية كبيرة من الطاقة. في الواقع، تقدّر McKinsey أن الطلب على الطاقة من مراكز البيانات قد يصل إلى 298 جيجاوات بحلول عام 2030، أي ما يعادل الكمية اللازمة لتشغيل أكثر من 200 مليون منزل سكني. تتوقع شركة Goldman Sachs زيادة الطلب على الطاقة في مراكز البيانات بمقدار 160% بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 4% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول نهاية العقد.
"مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن يرتفع الطلب على مركز البيانات، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وربما زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، حيث تسعى بالفعل لتلبية احتياجات الكهربة والطاقة الخالية من الكربون"، يقول Phil Spring، الشريك الأول وقائد صناعة الموارد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة IBM Consulting.
وقد بدأت بعض الأماكن بالفعل في الشعور بهذا الضغط. بدأت ولاية فرجينيا الشمالية، التي كانت موطنًا لانفجار مراكز البيانات في نصف العقد الماضي، في رؤية الطلب يتجاوز القدرة. وقد حدثت مشاكل مماثلة في أجزاء من جورجيا وأريزونا.
والأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها، حيث يشير Alex de Vries، باحث الدكتوراه في جامعة فريجي بأمستردام ومؤسس شركة البحث Digiconomist، إلى أيرلندا كمثال على شبكة تتعرض للضغط بسبب مراكز البيانات
يقول de Vries إن شبكات الكهرباء يجب أن تحافظ على وظائفها تحت الضغط على المدى القصير لأن "تصنيع الأجهزة وبناء مراكز البيانات يستغرق وقتاً طويلاً، ويجب أن يكون ضغط الذكاء الاصطناعي على شبكات الكهرباء محدوداً في الوقت الحالي". ومع ذلك، يشير إلى أن التبني السريع للذكاء الاصطناعي والتوسع في البنية التحتية لدعمه من المرجح أن يطرح مشاكل في المستقبل إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
يعتقد البعض أن إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في الحد من متطلبات الطاقة للذكاء الاصطناعي هي الذكاء الاصطناعي نفسه. في وقت سابق من هذا العام، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، Jensen Huang، طرح أن الاستثمار في التقنية سيؤدي إلى "طاقة أفضل، وأنظمة احتجاز كربون أفضل، ومواد مولدة للطاقة أفضل"—وفي النهاية، شبكة قادرة على دعم احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة.
دعا Eric Schmidt، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إلى التطوير السريع للذكاء الاصطناعي، حتى لو أدى ذلك إلى التخلي عن أهداف المناخ الحالية، بحجة أن الذكاء الاصطناعي نفسه أكثر قدرة على إيجاد حلول للمشكلة من الحفاظ على البيئة. قال خلال قمة الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام: "أفضل أن أراهن على حل الذكاء الاصطناعي للمشكلة، بدلاً من تقييده ومواجهة المشكلة".
يتفق Spring على أن أدوات الذكاء الاصطناعي لها دور في عملية تحسين الاستدامة. ويقول: "يبشر الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص بوعد كبير في تسريع مبادرات الاستدامة". "وبفضل قدرته على تسريع تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، فإنه يوفر الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة واستدامة في سياق نظام طاقة منخفض الكربون." ومع ذلك، يضيف قائلاً: "لجني فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، يجب على الشركات التي تنشر التقنية أن تتبع "نهجًا استراتيجيًا يأخذ في الاعتبار الآثار البيئية الأوسع نطاقًا أيضًا".
يتبنى قطاع الطاقة الذكاء الاصطناعي كحل محتمل. وجدت دراسة حديثة لشركة IBM أن 63% من المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة والموارد يتوقعون تحقيق قيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة. الأمل معقود على أن تساعد التقنية في تخفيف الطلب المتزايد على الطاقة - ليس فقط من الذكاء الاصطناعي، ولكن من مستهلكي الطاقة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك السيارات الكهربائية.
من جانبه، يشكك De Vries في قدرة الذكاء الاصطناعي على حل جميع المشكلات المتعلقة بالطاقة التي يخلقها. ويقول: "قد يكون هذا من قبيل التمني"، موضحًا أنه "تاريخيًا، غالبًا ما أدت مكاسب الكفاءة أيضًا إلى زيادة الطلب، مما أدى في بعض الأحيان إلى زيادة الطلب على الموارد في المجمل أكثر مما كان عليه قبل تحقيق مكاسب الكفاءة". ويقول De Vries إنه سيكون من قلة النظر الرهان على الكفاءة المستقبلية مع تجاهل التأثيرات الحقيقية التي يخلفها الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي بالفعل على إنتاج الطاقة واستهلاكها.
يقول الخبراء إن هناك عددًا من الطرق للحد من تأثير الذكاء الاصطناعي على البيئة. لكن معالجة القضية، كما يقول Spring، تتطلب "اتخاذ خيارات أكثر استدامة في كل خطوة من دورة حياة الذكاء الاصطناعي."
تتمثل إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد في الحد من الطلب على الطاقة في استخدام نماذج الأساس - النماذج التي تتطلب التدريب مرة واحدة فقط، مقارنةً بالنماذج اللغوية الكبيرة التي تنمو باستمرار.
يشير Spring إلى نموذج الأساس الجغرافي المكاني لشركة IBM، الذي تم تطويره بالتعاون مع وكالة ناسا، والذي يمكن للمؤسسات ضبطه بدقة لتتبع إزالة الغابات، والكشف عن غازات الاحتباس الحراري، أو التنبؤ بإنتاجية المحاصيل دون الحاجة إلى تدريب إضافي.
يقول Spring "من المهم أيضًا أن يُؤخذ في الاعتبار حجم النموذج". "الأكبر ليس أفضل دائمًا. في الواقع، النماذج الصغيرة المدربة على بيانات عالية الجودة ومرتبة يمكن أن تحقق نتائج مماثلة أو حتى أفضل، مع كونها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة."
يمكن أن يساعد اختيار موقع المعالجة الصحيح أيضًا في التخفيف من متطلبات الطاقة الزائدة. يقول Spring إن نهج السحابة الهجينة يمكن أن يساعد المؤسسات على تقليل استهلاك الطاقة ويوفر رؤية إضافية للاستخدام العام، مما يسمح لها باتخاذ قرارات أكثر وعياً حول كيفية تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يقول Spring: "يمكن أن يؤدي وضع مراكز البيانات في مناطق ذات مصادر طاقة متجددة إلى توفير كبير في الطاقة وتقليل البصمة الكربونية"، مشيرًا إلى أن 74% من الكهرباء التي استهلكتها مراكز بيانات IBM في عام 2023 جاءت من مصادر متجددة.
في النهاية، يطرح صعود الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة لتعزيز الاستدامة. ولكنه يخلق أيضًا معضلة ملحة: معضلة الموازنة بين الحاجة إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة والطلب المتزايد على الطاقة في الذكاء الاصطناعي. رغم هذا التحدي، 90% من قادة الأعمال لا يزال يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أهداف الاستدامة. من الآن فصاعدًا، سيكون المفتاح هو إدارة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة بطريقة مسؤولة - أي تسخير إمكاناته بطرق تساهم في تحقيق مستقبل مستدام بدلاً من الانتقاص منه.