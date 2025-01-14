النماذج العالمية تساعد الذكاء الاصطناعي على تعلم ما يعرفه الأطفال في سن الخامسة عن الجاذبية

تتضمن منصة Cosmos نماذج تأسيسية يمكنها إنشاء محاكاة قائمة على الفيزياء لغرض التدريب. أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأدوات المتقدمة، التي تقول NVIDIA إنها تستطيع معالجة وتصنيف 20 مليون ساعة من الفيديو في أسبوعين فقط باستخدام منصتها Blackwell – وهي مهمة كانت ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات باستخدام معالجات مركزية تقليدية.

بينما تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى بتوليد النصوص أو الصور، تركز Cosmos على التفاعلات القائمة على الفيزياء في البيئات الصناعية وبيئات القيادة. يمكن للمطورين تخصيص النظام باستخدام بياناتهم الخاصة، مثل لقطات من روبوتات المستودعات أو المركبات ذاتية القيادة. وقد جذبت المنصة بالفعل شركاء مثل Uber، التي ترى فيها مسارًا سريعًا محتملاً نحو المركبات ذاتية القيادة.

تقوم NVIDIA بإصدار النماذج بموجب ترخيص مفتوح من خلال منصات مثل Hugging Face. يصف الرئيس التنفيذي Jensen Huang ذلك بأنها قد تكون "نقطة تحول مثل ChatGPT" محتملة في مجال الروبوتات، مشيرًا إلى أن نماذج الأساس يمكن أن تضفي طابعًا ديمقراطيًا على الذكاء الاصطناعي المادي، تمامًا مثلما أحدثت نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) تحولاً في عملية توليد النصوص.

أبدى Armand Ruiz، نائب رئيس قسم المنتجات في IBM Software والمتخصص في منصات الذكاء الاصطناعي، رأيه في مشروع Cosmos في منشور على LinkedIn، واصفاً نظام تدريب الروبوتات بأنه "تحفة تقنية"... يمثل النظام المفتوح المصدر، الذي تم تدريبه على 20 مليون ساعة من اللقطات الواقعية، محاولة Nvidia إنشاء نماذج أساس لحركة الروبوتات وتفاعلها.

كتب Ruiz أن "الأفضل هو أن المشروع مفتوح المصدر!"، مشيرًا إلى أن Cosmos يمكنها محاكاة سيناريوهات مثل سقوط الصناديق في المستودعات، وتسمح للشركات بتخصيص التدريب باستخدام بياناتها الخاصة. يعمل النظام مع منصة المحاكاة Isaac الخاصة بـ NVIDIA، على الرغم من أن أدائه في العالم الحقيقي لم يتم اختباره بعد.

استخدم باحثو IBM هذا المفهوم في تنبؤات الطقس من خلال نموذج Prithvi-Climate-and-Weather الأساسي. يقول Moreno: "لقد استوعب النموذج آليات الحركة الفيزيائية للعمليات العالمية التي تحدث في الغلاف الجوي". "يمكن أن يُستخدم لإنشاء محاكاة تلتزم بالقوانين الفيزيائية، ولإجراء تنبؤات بمستويات تفصيلية متعددة، بالإضافة إلى تصغير النطاق إلى دقة مختلفة".

دخلت ثلاث شركات في هذا المجال: Uber، وشركة Figure AI لصناعة الروبوتات، ومطور المركبات الذاتية القيادة Waabi، حيث وقعت جميعها لتنفيذ هذه التقنية. تأتي المنصة بترخيص نموذج مفتوح يتيح التخصيص.