مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) تقول إن حظر مدفوعات برامج الفدية غير مطروح على الطاولة

ينصح كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) ووكالة الأمن القومي (NSA) بشدة بعدم قيام المؤسسات بدفع مبالغ الفدية إذا وقعت ضحية لهجمات برامج الفدية. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تفرض حظرًا على دفع مطالب برامج الفدية؟

طُرح الموضوع في منتدى أكسفورد الإلكتروني الأخير. Jen Easterly، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، علقت على المشكلة قائلة: "أعتقد ضمن نظامنا في الولايات المتحدة — من منظور عملي فقط — لا أرى أن ذلك سيحدث." من غير المحتمل أن تكون هذه ملاحظة عفوية بحتة لأن قضية برامج الفدية تتصدر اهتمامات جميع المتخصصين في مجال الإنترنت، وخاصة مديرة CISA. في الوقت الحالي، يبدو أن جعل مدفوعات برامج الفدية الضارة بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون لن يحدث.

والأمر الأكثر دلالة هو أن إجابة Easterly جاءت خلال مقابلة مع Ciaran Martin، الرئيس السابق للمركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة. وفي وقت سابق من هذا العام، دعا Martin إلى حظر جميع مدفوعات برامج الفدية الضارة في مقال كتبه لصحيفة The Times.

لذا، هل يجب حظر مدفوعات برامج الفدية الضارة أم لا؟