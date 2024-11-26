قبل عامين، أتاحت OpenAI، وهي شركة ناشئة في سان فرانسيسكو تأسست كمنظمة غير ربحية في عام 2015 على يد Sam Altman وGreg Brockman وElon Musk وIlya Sutskever وWojciech Zaremba وJohn Schulman، روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاختبار. أثار هذا الإطلاق الحماس والتساؤلات وحتى بعض التجارب (هل تتذكر هذه الحلقة من برنامج The Daily؟). وبالانتقال سريعًا إلى نوفمبر 2024، أصبح لدى ChatGPT الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، بينما تواصل OpenAI التوسع من خلال شراكات مع عمالقة التقنية مثل Microsoft وApple.
إذًا، كيف غيّر إطلاق ChatGPT مشهد الذكاء الاصطناعي؟ تحدثنا مع خبراء IBM حول كيفية تطوّر الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين وكيف يواصل إحداث التحوّل اليوم.
يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي إلى عقود. في الخمسينيات، على سبيل المثال، كانت IBM تُدرِّب بالفعل بعضًا من أقدم الشبكات العصبية، مستخدمةً لعبة الداما والطاولة لتدريب الآلات على هزيمة الأساتذة الكبار. لكن إطلاق ChatGPT، بواجهة لغة طبيعية بسيطة ومجانية الاستخدام، شكّل نقطة تحوّل رئيسية.
يقول Chris Hay، مهندس متميز في IBM: "ما كان مختلفًا في ChatGPT هو أنه منح المستهلكين تجربة رائعة وسمح للأشخاص غير التقنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز أشياء مذهلة".
وكان الأثر أنه وضع تقنية قوية — كانت في السابق متاحة في الغالب لأغنى الشركات فقط — في متناول أي شخص لديه جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. وفي الوقت نفسه، دفعت خطوة OpenAI شركات أخرى إلى إطلاق أدواتها القوية الخاصة، مما أسهم في بروز فئة جديدة من المبرمجين ورواد الأعمال الذين يركّزون على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم.
يقول Shobhit Varshney، نائب الرئيس وشريك أول في IBM Consulting: "يتغيّر المشهد الاقتصادي العالمي تغيُّرًا جذريًا عندما يصبح الذكاء الاصطناعي متاحًا مثل الكهرباء". يقول Varshney إن إحدى علامات هذا التحوّل هي العدد غير المسبوق من المبرمجين الذين انضمّوا إلى GitHub من جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت Python، وهي لغة برمجة تُستخدم غالبًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، اللغة الأكثر شيوعًا على المنصّة.
ويضيف: "يمكن للناس الآن الاستفادة من هذه الأدوات من دون الحاجة إلى استثمار ملايين الدولارات". "سنرى قريبًا شركات يديرها شخص واحد فقط".
يقول Chris Hay إن لحظة الاندهاش التي مرَّ بها عند استخدام ChatGPT جاءت بعد أسابيع قليلة من إطلاق روبوت المحادثة، عندما كان يحاول العمل على لغة البرمجة الخاصة به. وسرعان ما وجد نفسه يطلب من GPT تعليقات وملاحظات.
"عندها قولت: "يا إلهي! أنا أجري هنا محادثة حقيقية حول تصميم لغة البرمجة الخاصة بي. لقد حصلت على زميل متعاون!".
بعد عامين، ذكر 92% من قادة الأعمال الذين شملهم استطلاع معهد IBM Institute for Business Value أنهم سيُدمجون الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل لديهم بحلول عام 2025. وقد كان هناك بالفعل توجّه لدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات والمنتجات الموجّهة للمستهلكين، مثل Apple Intelligence وAdobe وMeta AI.
يقول Hay: "الآن، كل ما نلمسه هو ذكاء اصطناعي توليدي".
بدأت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بالنصوص. لكن الصناعة بدأت منذ ذلك الحين تتحرّك نحو نماذج متعددة الوسائط، يمكنها دمج ومعالجة أنواع متعددة من البيانات، بما في ذلك الصور والصوت والفيديو والنصوص أو التعليمات البرمجية.
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الآن التفاعل مع أنواع عدّة من البيانات ومعالجتها خارج حدود الكلمة المكتوبة، ممّا يفتح عالمًا جديدًا بالكامل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل اكتشاف الأدوية وتتبع المناخ.
يقول Varshney: "لا تقتصر البيانات على النصوص أو التعليمات البرمجية، لذا شهدنا زيادة هائلة في الوسائط المختلفة التي يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي فهمها وتمثيلها ثم توليدها".
ويضيف أن البشر يجمعون بين جميع حواسهم لاتخاذ القرار، وهذا هو الاتجاه الذي يسير إليه الذكاء الاصطناعي.
من أبرز التطوّرات هذا العام بروز ما يُسمّى "نماذج الاستدلال". تستخدم هذه النماذج، مثل سلسلة o1 من OpenAI، أسلوب استدلال قائمًا على تتبّع خطوات التفكير، بحيث تتمكّن من محاكاة طريقة تفكير البشر واستخدام الاستنتاجات المنطقية لحل المشكلات المعقّدة.
يقول Hay: "ما نراه الآن هو أن النماذج بدأت تفكّر أكثر قبل أن تصل إلى الإجابة. لا يزال هذا بعيدًا عن مستوى استدلال البشر، وكلمة 'استدلال' نفسها تُستعمَل أكثر مما ينبغي، لكن هذه النماذج باتت قادرة على مراجعة ما تفعله وتقديم إجابات أفضل جودة عندما تُمنَح وقتًا أطول".
كان الإصدار الأصلي من GPT-3 يحتوي على 175 مليار مَعْلمة. واليوم، تتفوّق نماذج أصغر — لا يتجاوز بعضها ملياري مَعْلمة — على أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي كانت متاحة قبل 18 شهرًا فقط.
يقول Hay: "النماذج تصبح أصغر حجمًا طوال الوقت، لكنها تزداد كفاءة لأن أساليب تدريبها تتحسّن. وهذا هو المسار الذي أفضّله: فكلما كان النموذج أكبر، كان أبطأ. أريد نماذج يمكنني تشغيلها على جهازي الشخصي".
هل وصل الذكاء الاصطناعي إلى حدوده القصوى؟ هذا السؤال يظل حاضرًا في الأذهان، وقد أثار تقرير حديث لوكالة Reuters، نقل تصريحات لأحد مؤسسي OpenAI عن التدريب المسبق وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، موجةً من التعليقات حول تأخّر تدريب نماذج لغوية جديدة تستخدم أساليب أقرب إلى طريقة "تفكير" البشر.
لكن Varshney يرى أن الحكم على الذكاء الاصطناعي بمقارنته بقدرات البشر طرحٌ غير دقيق.
ويقول: "لا ينبغي تقييم الذكاء الاصطناعي وفق مستويات ذكاء البشر، لأن البشر بارعون في بعض الأمور وضعيفون جدًا في أمور أخرى". "نحن لا نريد من الذكاء الاصطناعي أن يكرّر ما يفعله البشر؛ بل نريد أن يتفوّق فعلًا في المهام التي يضطّلع بها".
ويضرب مثالًا على ذلك بتاريخ جهاز منزلي شائع. ويقول: "لم نكن نتوقع من غسالة الأطباق أن 'تقف' وتغسل الأطباق بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان". ويرى أننا بحاجة إلى طرق أدق لقياس الجوانب التي يتقن فيها الذكاء الاصطناعي عمله بالفعل.
وعلى عكس فكرة أنه وصل إلى طريق مسدود، يرى Hay أن أمام الذكاء الاصطناعي مساحة واسعة لمزيد من النمو، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الاعتماد على البيانات الاصطناعية. ويقول: "سنحتاج إلى قدر أقل من البيانات لتدريب النماذج، وسيتركّز تطوير هذه النماذج على تغييرات مختلفة في بنية نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها". ستكون هناك قفزات نوعية، كما أن الأجهزة ستواصل التحسّن. لذلك لا أظن أننا سنصل إلى طريق مسدود".
ولا تزال OpenAI تُعَد في طليعة السباق نحو ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. ويرى Varshney أنه بعد مرور عامين على إطلاق ChatGPT، لا تزال OpenAI بلا منافس حقيقي. ويوافقه Hay الرأي إلى حدٍّ كبير، إذ يشعر أن OpenAI ما زالت تقدّم أفضل تجربة استخدام للمستهلكين.
ويقول: "لا أزال أستخدم ChatGPT، لأنه يقدّم تجربة أفضل للمستخدم". ومع ذلك، يقرّ بأن هذا المجال يتطور بوتيرة سريعة. فقد أسّس عدد من القادة والعلماء السابقين في OpenAI شركات جديدة مثل Anthropic وSafe Superintelligence Inc.، ولا يزال السوق يمتلئ بميزات ووظائف جديدة على الدوام.
"من سيفوز في السباق؟ يقول Hay: "آمل ألّا تفوز أي شركة وحدها". ويضيف: "ففي عالمٍ تفوز فيه شركة واحدة بالسباق نخسر نحن جميعًا، بينما في ظل المنافسة الصحية نحصل جميعًا على الاستفادة من ابتكارات رائعة في مجال الذكاء الاصطناعي".