من المتوقع أن تتجاوز تكلفة الهجوم على Change Healthcare المليار دولار أمريكي

يُعد تأثير الهجوم الإلكتروني على Change Healthcare مؤخرًا غير مسبوق - وكذلك تكلفته. صرح Rick Pollack، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الأمريكية (American Hospital Association) قائلاً: "الهجوم الإلكتروني على Change Healthcare هو الحادث الأكثر أهمية وتأثيراً من نوعه ضد نظام الرعاية الصحية الأمريكي في التاريخ."

في تقرير أرباح صدر مؤخرًا، تكهنت مجموعة UnitedHealth Group، الشركة الأم لشركة Change Healthcare، بشأن التكاليف الإجمالية لحادث اختراق أمن البيانات الذي تعرضت له. وعندما يُقال ويُنفذ كل شيء، قد يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار أمريكي أو أكثر.