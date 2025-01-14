كمبيوتر فائق للذكاء الاصطناعي يتقلّص إلى حجم جهاز مكتبي

قد يغيّر كمبيوتر فائق يمكن وضعه تحت المكتب طريقة تعامل الشركات مع الذكاء الاصطناعي.
في معرض CES 2025 الأسبوع الماضي، أعلنت NVIDIA عن Project DIGITS، وهو كمبيوتر فائق شخصي للذكاء الاصطناعي مزوَّد بشريحة Grace Blackwell GB10 الفائقة الجديدة من الشركة. يبدأ سعر هذا النظام من 3,000 دولار أمريكي، ومن المقرر طرحه في مايو، ويمكنه تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي تضم ما يصل إلى 200 مليار مَعْلمة، وتوفير قدرة حوسبية في مجال الذكاء الاصطناعي تصل إلى بيتافلوب واحد.
قال Jensen Huang، مؤسِّس NVIDIA ورئيسها التنفيذي، في بيان صحفي: "سيصبح الذكاء الاصطناعي تيارًا رئيسيًا في كل تطبيق وفي كل صناعة." "مع Project DIGITS، تصل شريحة Grace Blackwell الفائقة إلى ملايين المطوّرين. إن وضع كمبيوتر فائق للذكاء الاصطناعي على مكاتب كل عالم بيانات وباحث وطالب في مجال الذكاء الاصطناعي يمنحهم القدرة على الانخراط في تشكيل عصر الذكاء الاصطناعي."
يحتوي هذا الجهاز المكتبي على ذاكرة موحَّدة بسعة 128 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، ويستهدف الشركات التي تحتاج إلى معالجة فورية للبيانات من دون تأخيرات ناتجة عن الاعتماد على السحابة. ويمكن ربط نظامين معًا للتعامل مع نماذج تصل إلى 405 مليارات مَعْلمة.
قال Shobhit Varshney من IBM، نائب الرئيس في IBM Consulting، في إحدى الحلقات الأخيرة من بودكاست Mixture of Experts: "تخيَّل التطبيقات الصناعية، حيث ترغب في أن تكون القدرة الحوسبية على أرض المصنع مباشرة بجوار موقع التصنيع." "هناك قدر كبير من زمن الانتقال بين استدعاء خادم أو واجهة برمجة تطبيقات سحابية والحصول على الردود."
العمليات الشديدة الحساسية من منظور الأمان تدفع إلى زيادة الطلب على قدرات المعالجة المحلية. وقد استعرض Varshney عددًا من السيناريوهات التي يكون فيها هذا الأمر ضروريًا. وقال: "تريد التأكد من أن البيانات، وخاصة إذا كانت متعلّقة بشيء حسّاس، لا تغادر نطاق منشأتك". "وينطبق الأمر نفسه على تطبيقات الدفاع، حيث تنفّذ مهام أكثر طابعًا تكتيكيًا في الميدان. وتريد أن تكون قادرًا على معالجة كل الصور الواردة من جميع الطائرات بدون طيار في موقع معيّن، لأنك قد تكون في منطقة لا يتوافر لك فيها حتى اتصال بالخوادم."
يعمل نظام Project DIGITS على نظام التشغيل NVIDIA DGX OS المبني على Linux، مما يتيح للمستخدمين التطوير محليًا ثم النشر إلى بنية السحابة أو مراكز البيانات. يقول Ashok Reddy، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات KX، إن منشآت التصنيع يمكنها تطبيق "مراقبة في الوقت الفعلي، وصيانة تنبؤية، وتحسينًا للعمليات مدعومًا بحوسبة الحافة". وتحصل الشركات المالية على أدوات تتيح "التداول في الوقت الفعلي، وإدارة المخاطر، واستخلاص رؤى تنبؤية بسرعة غير مسبوقة". وفي الوقت نفسه، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من هذه التقنية في "التشخيص المُسرَّع، والتصوير الطبي، وتطوير الأدوية من خلال تحليلات متقدمة للذكاء الاصطناعي"، بحسب Reddy. ويعالج النظام "كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة على الفور" بهدف "اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وإجراء تحليلات ذات زمن انتقال قصير".
ويقول Benjamin Lee، أستاذ الهندسة في جامعة بنسلفانيا، إنه يرى أن الكمبيوتر الفائق من NVIDIA جزء من تحوّل أوسع نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث تدير الأنظمة وظائف كاملة بدلًا من مهام فردية.
ويضيف Lee: "سيتولى نظام ذكاء اصطناعي ذكي عندها وضع الاستراتيجية وتحديد مجموعة المهام اللازمة لإتمام تلك الوظيفة"، مشيرًا إلى أن هذا النهج "يمكن أن يعزّز الإنتاجية بدرجة كبيرة من خلال السماح للبشر بطلب مهام كثيرة من وكيل واحد، بدلًا من طلب مهام فردية من نموذج".
يشير Varshney إلى أن NVIDIA أتاحت بعض التقنيات التي حصلت عليها من استحواذها الأخير على Run AI، البالغة قيمته 700 مليون دولار أمريكي، كمصدر مفتوح. يقول Varshney: "إنهم يحاولون ضمان أن يقترب القطاع بأكمله من عصر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي والذكاء الاصطناعي الوكيل والقيادة الذاتية. إنهم يريدون أن يكونوا العمود الفقري لكل واحد من هذه المجالات."
وقد امتدت تخفيضات الأسعار لتشمل مختلف خطوط الإنتاج. يقول Varshney: "في العام الماضي كان سعر سلسلة الرقائق 40 لديهم يبلغ 1,600 دولار أمريكي." "وقد طرحوا للتو قدرة معالجة مكافئة بسعر 550 دولارًا أمريكيًا."
وتوحي هذه التخفيضات في الأسعار بتحقّق تطورات تقنية ملموسة. يقول Lee: "لقد تحدّد تصميم وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) إلى حدّ كبير، ولا يُعمل على تحسينه بشكل مكثّف من حيث الأداء والطاقة والتكلفة." ومع ذلك، من المحتمل أن تكون NVIDIA قد وصلت إلى هذه المرحلة "قبل مصمّمي الرقاقات الآخرين بفترة طويلة، مما يتيح لها المنافسة من حيث الأداء والتكلفة معًا"، بحسب Lee.
يقول Lee: "يمكن تخصيص النماذج لمهام بعينها، بحيث تحسب النتيجة نفسها بعدد أقل بكثير من العمليات وباستهلاك أقل بكثير للطاقة." "ويمكن للوكلاء بعد ذلك أن يتعلّموا اختيار النموذج المتخصص الأنسب لكل مهمة، وهو أمر قد يجد الإنسان صعوبة في القيام به."
ويمثّل هذا التوجّه نحو الحوسبة المتخصّصة تحوّلًا جذريًا قياسًا بالقيود الحالية. يقول Varshney: "لقد كُنّا مقيّدين ببعض النماذج الصغيرة "اللطيفة" التي تعمل على الأجهزة المحمولة." "إنهم يريدون أن يجعلوا القدرة الحاسوبية متاحة وسهلة الوصول بقدر سهولة توصيل الكهرباء، لكنهم يريدون في الوقت نفسه أن يكونوا القوة الكهربائية العظمى للعالم بأسره."
