كمبيوتر فائق للذكاء الاصطناعي يتقلّص إلى حجم جهاز مكتبي

يعمل نظام Project DIGITS على نظام التشغيل NVIDIA DGX OS المبني على Linux، مما يتيح للمستخدمين التطوير محليًا ثم النشر إلى بنية السحابة أو مراكز البيانات. يقول Ashok Reddy، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات KX، إن منشآت التصنيع يمكنها تطبيق "مراقبة في الوقت الفعلي، وصيانة تنبؤية، وتحسينًا للعمليات مدعومًا بحوسبة الحافة". وتحصل الشركات المالية على أدوات تتيح "التداول في الوقت الفعلي، وإدارة المخاطر، واستخلاص رؤى تنبؤية بسرعة غير مسبوقة". وفي الوقت نفسه، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من هذه التقنية في "التشخيص المُسرَّع، والتصوير الطبي، وتطوير الأدوية من خلال تحليلات متقدمة للذكاء الاصطناعي"، بحسب Reddy. ويعالج النظام "كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة على الفور" بهدف "اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وإجراء تحليلات ذات زمن انتقال قصير".

ويقول Benjamin Lee، أستاذ الهندسة في جامعة بنسلفانيا، إنه يرى أن الكمبيوتر الفائق من NVIDIA جزء من تحوّل أوسع نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث تدير الأنظمة وظائف كاملة بدلًا من مهام فردية.

ويضيف Lee: "سيتولى نظام ذكاء اصطناعي ذكي عندها وضع الاستراتيجية وتحديد مجموعة المهام اللازمة لإتمام تلك الوظيفة"، مشيرًا إلى أن هذا النهج "يمكن أن يعزّز الإنتاجية بدرجة كبيرة من خلال السماح للبشر بطلب مهام كثيرة من وكيل واحد، بدلًا من طلب مهام فردية من نموذج".

يشير Varshney إلى أن NVIDIA أتاحت بعض التقنيات التي حصلت عليها من استحواذها الأخير على Run AI، البالغة قيمته 700 مليون دولار أمريكي، كمصدر مفتوح. يقول Varshney: "إنهم يحاولون ضمان أن يقترب القطاع بأكمله من عصر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي والذكاء الاصطناعي الوكيل والقيادة الذاتية. إنهم يريدون أن يكونوا العمود الفقري لكل واحد من هذه المجالات."

وقد امتدت تخفيضات الأسعار لتشمل مختلف خطوط الإنتاج. يقول Varshney: "في العام الماضي كان سعر سلسلة الرقائق 40 لديهم يبلغ 1,600 دولار أمريكي." "وقد طرحوا للتو قدرة معالجة مكافئة بسعر 550 دولارًا أمريكيًا."

وتوحي هذه التخفيضات في الأسعار بتحقّق تطورات تقنية ملموسة. يقول Lee: "لقد تحدّد تصميم وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) إلى حدّ كبير، ولا يُعمل على تحسينه بشكل مكثّف من حيث الأداء والطاقة والتكلفة." ومع ذلك، من المحتمل أن تكون NVIDIA قد وصلت إلى هذه المرحلة "قبل مصمّمي الرقاقات الآخرين بفترة طويلة، مما يتيح لها المنافسة من حيث الأداء والتكلفة معًا"، بحسب Lee.

يقول Lee: "يمكن تخصيص النماذج لمهام بعينها، بحيث تحسب النتيجة نفسها بعدد أقل بكثير من العمليات وباستهلاك أقل بكثير للطاقة." "ويمكن للوكلاء بعد ذلك أن يتعلّموا اختيار النموذج المتخصص الأنسب لكل مهمة، وهو أمر قد يجد الإنسان صعوبة في القيام به."

ويمثّل هذا التوجّه نحو الحوسبة المتخصّصة تحوّلًا جذريًا قياسًا بالقيود الحالية. يقول Varshney: "لقد كُنّا مقيّدين ببعض النماذج الصغيرة "اللطيفة" التي تعمل على الأجهزة المحمولة." "إنهم يريدون أن يجعلوا القدرة الحاسوبية متاحة وسهلة الوصول بقدر سهولة توصيل الكهرباء، لكنهم يريدون في الوقت نفسه أن يكونوا القوة الكهربائية العظمى للعالم بأسره."