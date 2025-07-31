هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم التخمين بنفسه؟

أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها التفوق في الاختبارات وتقليد الخبراء، لكنها لا تزال لا تعرف متى ترفع يدها وتعترف بأنها قد تكون خاطئة.

يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الآن ترجمة النصوص وتلخيص المعلومات وإنشاء التعليمات البرمجية وإجراء المحادثات بطلاقة مدهشة، فهي سريعة، وتتسم بالطلاقة، ومقنعة في كثير من الأحيان. لكنها لا تعرف متى تخمن، ويمكنها أن تبدوا واثقة من نفسها حتى في الأوقات التي تنتابها فيها حيرة من أمرها أو عندما تتحدث في أمر يفوق معرفتها.

ما ينقصها هو طريقة للتراجع والتأمل؛ نظام يعرف متى يتوقف ويعيد التقييم. في البشر، تعرف هذه الطبقة الانعكاسية باسم ما وراء الإدراك، ويعتقد باحثو IBM أن وظيفة مماثلة قد تكون المفتاح لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر موثوقية وقابلية للتكيف.

زميلة IBM وقائدة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العالمي Francesca Rossi وزملاؤها يدعمون بنية جديدة تفصل بين الاستدلال السريع والاستدلال المتعمد وتضيف نظاما من الرقابة التأملية فوقها. تشير البنية، المسماة SOFAI، إلى الذكاء الاصطناعي البطيء والسريع؛ وهي تستلهم من علم النفس والعلوم المعرفية، وتحول تلك الاستنتاجات إلى أسس هندسية للذكاء الاصطناعي.

قالت Rossi في مقابلة مع IBM Think: "أردنا أن نجمع بين نقاط القوة في المقاربات العصبية والرمزية دون إجبارهما على الاندماج في نظام هجين واحد". وأضاف قائلة، "وهذا يعني إنشاء هيكل يستطيع التحكم في نمط الاستدلال الذي يجب استخدامه، وتوقيت استخدامه".