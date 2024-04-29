العيب العتادي الجسيم في رقائق Apple M-series

تتنبأ آلية جلب البيانات الاستباقي المعتمد على الذاكرة بعناوين الذاكرة التي من المرجح أن تصل إليها التعليمات البرمجية عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقتة وجلب تلك المعلومات بشكل استباقي. وتوفر هذه التقنية لمستخدمي Apple سرعة محسنة للكمبيوتر وأداء حوسبة شاملاً. تعد الحوسبة البديهية إحدى مزايا استخدام منتجات Apple لفعاليتها وإنتاجيتها المحسنة.

ومع ذلك، فقد حولت الثغرة GoFetch في آلية جلب البيانات الاستباقي المعتمد على الذاكرة الإيجابيات إلى عيب خطير. كما وصفتها مجلة Ars Technica، فإن GoFetch، وهي عيب في القناة الجانبية "يسمح للمهاجمين باستخراج المفاتيح السرية من أجهزة Mac عند إجراء عمليات تشفير مستخدمة على نطاق واسع". ببساطة، يمكن للبيانات المخزنة في رقائق M أن تُفسر خطَأً على أنها عناوين ذاكرة صحيحة فتدخل إلى ذاكرة التخزين المؤقتة. ومع ذلك، إذا تمكن تطبيق ضار من الوصول من خلال الثغرة، فيمكنه تكرار هذا الخطأ مرارًا وتكرارًا وفي النهاية فك تشفير المفتاح. وجدت مجموعة من الباحثين أن هذه الثغرة "تشكل مخاطر جسيمة على نموذج الترميز المستقر زمنيًا".

الأمر الأهم هو أن ثغرة GoFetch تنبع من التصميم الأساسي لرقائق M-series، ما يعني أن Apple لا يمكنها إصلاح هذه الثغرة بمجرد تصحيح برمجي بسيط. وبدلاً من ذلك، سيتطلب أي إجراء للتخفيف من حدة المشكلة إضافة رمز حماية إلى برامج التشفير التابعة لجهات خارجية. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الأداء بشكل كبير، لا سيما على الطُرز Mac M1 وM2 القديمة.