بعد سنوات من العمل والمحاولات غير الناجحة للتشريع، تم مؤخرًا إصدار مسودة قانون فيدرالي لخصوصية البيانات. أصدرت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي قانون حقوق الخصوصية الأمريكي في 7 أبريل 2024. وقد وقفت العديد من القضايا في طريق تمرير التشريع في الماضي، مثل ما إذا كان بإمكان الولايات إصدار قواعد أكثر صرامة وما إذا كان بإمكان الأفراد مقاضاة الشركات على انتهاكات الخصوصية.

مع قانون حقوق الخصوصية الأمريكي لعام 2024، أنشأت الحكومة الأمريكية أول سياسة وطنية للخصوصية تؤسس حقوق خصوصية بيانات المستهلك الوطنية وتضع أيضا معايير لأمن البيانات. تُستثنى كيانات محددة من التشريع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والحكومات والكيانات التي تعمل نيابة عن الحكومات والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC). لا يُطلب من المنظمات غير الربحية المعنية بالاحتيال سوى اتباع معايير أمن البيانات. كجزء من القانون، ستنشئ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مكتبًا جديدًا لإنفاذ الانتهاكات، والتي ستُعامل على أنها ممارسة غير عادلة أو خادعة بموجب قانون FTC.

قالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب Cathy McMorris Rodgers (من الحزب الجمهوري من واشنطن) ورئيسة لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ Maria Cantwell (ديمقراطية من واشنطن) في البيان الصحفي: "هذا المشروع التشريعي الثنائي الذي يحظى بدعم الحزبين هو أفضل فرصة حصلنا عليها منذ عقود لوضع معيار وطني لأمن وخصوصية البيانات يمنح الناس الحق في التحكم في معلوماتهم الشخصية." "يمثل هذا التشريع البارز مجموع سنوات الجهود المبذولة بحسن نية في كل من مجلسي النواب والشيوخ. يحقق توازناً ذا معنى في القضايا الحساسة لتمرير تشريع شامل لخصوصية البيانات عبر الكونغرس. يستحق الأمريكيون الحق في التحكم في بياناتهم، ونأمل أن ينضم إلينا زملاؤنا في مجلسي النواب والشيوخ في التوقيع على هذا التشريع ليصبح قانونًا ".