كل الأنظار مسلطة على الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Apple WWDC: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفوز بالسباق ببطء وثبات؟

لطالما كانت شركة Apple ترسم مسارها الخاص. ومن المرجح أن لا يتغير ذلك في المؤتمر العالمي للمطورين لهذا العام، حيث سيحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة مرة أخرى، ولكن بشروط Apple.

بدلا من مطاردة العروض، تبدو الشركة مستعدة لتعزيز فلسفتها في دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة المستخدم بطرق تبدو طبيعية وسياقية وخاصة. كانت Apple Intelligence، التي تم تقديمها في عام 2024، بمثابة بداية لفصل جديد. والآن، يتحول التركيز إلى توسيع هذه القدرات وتحسين الواجهة التي تعمل من خلالها.

تقول كوثر المغراوي، عالمة الأبحاث الرئيسية في مركز أجهزة الذكاء الاصطناعي في IBM، في مقابلة مع IBM Think، إن نهج Apple يعكس أخلاقيات التصميم القديمة.

وتضيف: "كان الشعور العام في ذلك الوقت أن شركة Apple كانت متخلفة عن منافسيها مثل Google". "إلا أن شركة Apple حققت قفزة كبيرة عند طرح تقنية Apple Intelligence التي تجمع بين الأنظمة الذكية والسياقات المخصصة".