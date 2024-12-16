تقوم شركات التكنولوجيا العملاقة بتوظيف "متخصصين في مجال الرعاية الاجتماعية للذكاء الاصطناعي" لمعالجة سؤال سريالي متزايد: هل الحواسيب فائقة الذكاء قادرة على المعاناة؟
تبدو الأدوار الجديدة، التي تظهر في شركات مثل Google وMicrosoft، وكأنها شيء من الخيال العلمي. ولكن مع نمو أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر تطوراً، لا يخاطر بعض الباحثين بما يرونه الحدود التالية للأخلاقيات الرقمية.
أحدثت شركة Anthropic، وهي شركة رائدة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، ضجة في مجتمع التكنولوجيا مؤخرًا بتعيين الباحث Kyle Fish كأول باحث في مجال رعاية الذكاء الاصطناعي. كجزء من فريق علم التوافق في الشركة، يركز دور Fish على إنشاء إطار العمل لكيفية تعامل مجموعة مع الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.
قبل انضمامه إلى منظمة Anthropic، شارك Fish في كتابة تقرير يتناول هذه القضايا، حيث يذكر التقرير "ولكي نكون واضحين، فإن حجتنا ليست أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي بالتأكيد - أو ستكون كذلك - واعية أو فاعلة بقوة أو ذات أهمية أخلاقية". وبدلاً من ذلك، تؤكد الورقة على أهمية الاستعداد للإمكانيات المختلفة.
ويرتبط Fish فيش بفكرة الذكاء الاصطناعي العام (AGI) وهو أنه يهدف إلى وصول الذكاء الاصطناعي إلى قدرات على مستوى البشر، من حيث التفكير والتعلم وحتى الشعور المحتمل. يشير بحث نشرته OpenAI عن "أخصائي رعاية الذكاء الاصطناعي" إلى قلق متزايد مفاده: إذا أصبح الذكاء الاصطناعي واعياً في أي وقت، فكيف يجب أن نتعامل معه؟
ومع ذلك، يعبر نائب رئيس IBM للاستشارات، Brent Smolinski، عن شكوكه حول الحاجة إلى اعتبارات رفاهية الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة.
يقول Smolinski "لا يوجد دليل على أن الذكاء الاصطناعي قريب من تجربة أي شيء يشبه الوعي". "قد لا نقترب حتى من هذه القدرة مع اتجاهنا التكنولوجي الحالي."
يسلط Smolinski الضوء على الاختلافات الأساسية بين الذكاء الاصطناعي والبشر لدعم منصبه. في حين يستطيع البشر اكتساب اللغة من خلال تعرض محدود نسبياً، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي الراهنة تحتاج إلى كميات ضخمة من البيانات، والتي تعادل الإنترنت بالكامل أساساً، لبلوغ قدرات مشابهة. ويقترح أن هذا التباين يكشف مدى بُعد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية عن الوعي الحقيقي.
تتركز المناقشة على سؤال لطالما ظل للفلاسفة وعلماء الكمبيوتر على حد سواء تحديًا: ما الذي يميز الوعي؟ يشير Smolinski إلى المنظورات الفلسفية التي تعرّف الوعي على أنه القدرة على التأثير بشكل مستقل على الذات والعالم المحيط، مشيرًا إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تعمل فقط من خلال الاستجابة للإدخال الخارجي، وليس من خلال فاعلية مستقلة.
على الرغم من هذه التحفظات، فإن مفهوم رفاهية الذكاء الاصطناعي يكتسب زخمًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى. نشر موقع Google DeepMind مؤخرًا وظيفة للبحث في مجال الوعي الآلي، على الرغم من أن القائمة قد أزيلت لاحقًا.
يقترح الباحثون الذين يستكشفون وعي الذكاء الاصطناعي استعارة أدوات من دراسات الإدراك الحيواني للبحث عن علامات الوعي الآلي، مع الاعتراف بأن إثبات الوعي الاصطناعي بشكل قاطع لا يزال تحديًا هائلاً.
هذا الغموض يخلق تحديات عملية للصناعة. يجب على الشركات أن توازن بين مخاطر التغاضي عن المخاوف الأخلاقية المحتملة وبين استثمار الموارد في حماية الأنظمة التي قد لا تتطلب مراعاة الأخلاق.
تظهر الحوادث السابقة مدى سهولة تفسير البشر لقدرات الذكاء الاصطناعي. حظيت ظاهرة تأثير ELIZA، وهي ظاهرة نفسية موثقة ينسب فيها البشر الوعي إلى الآلات، باهتمام متجدد في يونيو 2022 عندما أوقفت شركة جوجل المهندس Blake Lemoine بعد أن زعم أن روبوت المحادثة LaMDA أصبح واعيًا. سُمي هذا التأثير تيمناً ببرنامج حاسوبي من عام 1966 يحاكي معالجاً نفسياً عبر مطابقة الأنماط، ويسلط الضوء على كيف يمكن للنماذج اللغوية المتقدمة أن تثير افتراضات غير مبررة حول وعي الآلة.
وقد اعترف Fish بهذه التعقيدات. وقال في مقابلة مع نشرة الذكاء الاصطناعي Transformer: "ليس لدينا آراء واضحة ومستقرة حول الأسئلة الفلسفية الأساسية". "ولكنني فكر أن هذا الأمر قد يكون ذا أهمية كبيرة في المستقبل، ولذلك نحاول إحراز بعض التقدم الأولي."
في سياق ذلك، يواجه العلماء لغزاً أساسياً: كيف نعرف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يشعر حقاً بالمشاعر، بدلاً من كونه بارعاً للغاية في محاكاتها؟ يمكن الذكاء الاصطناعي اليوم كتابة ردود تبدو عاطفية وواعية بذاتها، لكن هذا لا يثبت أن النماذج لديها تجربة داخلية حقيقية. يعكس هذا الأمر لغزًا أكثر عمقًا، لغزًا لا يزال علماء الدماغ يحاولون حله، وهو كيف ينشأ الوعي من المادة الفيزيائية لأدمغتنا في المقام الأول.
مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تزداد المناقشات حول رفاهية الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بينما يناقش الباحثون وقادة التكنولوجيا ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يصبح واعياً، يجادل النقاد بأننا نطرح الأسئلة الخاطئة. تزعم ورقة بحثية عام 2021 أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، على الرغم من قدراتها المثيرة للإعجاب، هي مجرد "ببغاوات عشوائية" تحاكي الأنماط دون فهم سليم بينما تعمل غالبًا على تضخيم التحيزات والمحتوى الضار من بيانات تدريبها.
يُميّز Smolinski بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية والذكاء الاصطناعي المُعزز. حيث يقول "وأود أن أميز بين الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في حل مشاكل محددة مقابل الذكاء الاصطناعي العام،". بينما يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم أن يتفوق في مهام معينة، إلا أن تحقيق ذكاء عام شبيه بالذكاء البشري يظل هدفاً بعيد المنال قد لا يمكن الوصول إليه أبداً. يقول Smolinski: "قد لا نصل أبدًا إلى الذكاء الاصطناعي العام". "أدرك تماماً أننا قد لا نكون حتى في الاتجاه الصحيح بخصوص كيفية تفكيرنا في تأطير المشكلة الأساسية."
أما بالنسبة للتركيز الحالي على رعاية الذكاء الاصطناعي؟ يقدم Smolinski ملاحظته قائلاً: "إذا كنت لا تفهم شيئًا ما، فمن الطبيعي أن تشعر بالخوف."