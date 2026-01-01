التوجهات التي ستشكِّل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في عام 2026

في مجال التكنولوجيا، يمكن أن يبدو العام الواحد وكأنه عشرة أعوام في أماكن أخرى.
فكِّر في الأمر: قبل عام، كنا نناقش كيف أن ChatGPT لم يكن قادرًا على عد عدد حرف "r" في كلمة "strawberry". لم تكن نماذج الاستدلال من المختبرات الرائدة في الصين (مثل DeepSeek-R1) قد أحدثت ضجة عالمية بعد، ولم يكن الوكلاء مفتوحو المصدر للاستدلال قد حققوا انتشارًا عالميًا بعد.
لم يكن لدى Claude وكيل برمجي مخصص في ذلك الوقت. كان إصدار Granite 3.0 من IBM قد وصل للتو. وكانت محادثة الوكلاء قد بدأت للتو: فقد بدأ MCP يكتسب اهتمامًا في الربيع، مع تأييد بارز من Sam Altman.
وفي الوقت نفسه، في عالم البنية التحتية، كانت الرقائق وموارد الحوسبة تزداد ندرة، ما منح مناطق جديدة ميزة تنافسية.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحدثت IBM Think مع عشرات الخبراء في التكنولوجيا -باحثين ومؤسسين وقادة من IBM وخارجها- للحصول على آرائهم حول ما يمكن توقعه في العام المقبل. وقد شارك كل منهم اعتقادًا مشتركًا للعام المقبل: أن وتيرة الابتكار لن تتباطأ في 2026.
يقول Peter Staar، عضو الهيئة البحثية الرئيسي في مختبر IBM Research في زيورخ، في مقابلة لدى IBM Think: "إنها فترة مجنونة حقًا. والأمر يزداد تسارعًا فقط."
القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل ستفتح آفاقًا جديدة للأعمال والأفراد على حد سواء. يقول Chris Hay، المهندس المتميز في IBM، في حديث مع IBM Think: "أرى حقًا أوجه الشبه بين إنتاج الموسيقى بأسلوب Rick Rubin وابتكار الذكاء الاصطناعي. أنا لا أجعل الأمر مقتصرًا على البرمجة فقط. أعتقد أننا جميعًا سنصبح مؤلفي ذكاء اصطناعي، سواء أكنت مسوِّقًا أم مبرمجًا أم مدير مشروع".
يعتقد الكثيرون أن الكفاءة ستكون المجال الجديد للاستكشاف. تقول Kaoutar El Maghraoui، عالمة أبحاث رئيسية في IBM، خلال فعالية Mixture of Experts هذا الأسبوع: ستظل وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) المسيطرة، لكن المسرِّعات القائمة على ASIC، وتصميمات الشرائح، والاستدلال التناظري، وحتى المحسِّنات المدعومة بالحوسبة الكمية ستكون ناضجة. ربما تظهر فئة جديدة من الشرائح لمعالجة أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل".
بعد كثير من الشكوك حول عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ستفتح قدرات الذكاء الاصطناعي طرقًا جديدة لإدارة الأعمال داخل المؤسسات. وسيستمر الوكلاء ونماذج الاستدلال مفتوحة المصدر في دفع الحدود لتحقيق التميز في الذكاء الاصطناعي المؤسسي.
وفي الوقت نفسه، سيصبح الأمن والثقة أولويتان رئيسيتان مع تركيز العديد من المؤسسات بشكل أكبر على سيادة الذكاء الاصطناعي.
هذه مجرد بداية لما ينتظر قطاع التكنولوجيا المؤسسية في الأيام المقبلة. تابِع القراءة للتعرُّف على 18 توقعًا من الخبراء تجب مراقبتها في عام 2026.
أعلنت IBM رسميًا أن عام 2026 سيشهد للمرة الأولى قدرة الكمبيوتر الكمي على التفوق على الكمبيوتر التقليدي - وهي النقطة التي يستطيع فيها الكمبيوتر الكمي حل مشكلة أفضل من جميع الطرق التقليدية فقط.
بحسب IBM، سيفتح هذا الإنجاز آفاقًا جديدة في تطوير الأدوية، وعلوم المواد، والتحسين المالي، وغيرها من الصناعات التي تواجه تحديات معقدة للغاية.
تقول Jamie Garcia، مديرة النمو الاستراتيجي والشراكات الكمية في IBM، في لقاء لدى IBM Think: لقد تجاوزنا المرحلة النظرية. اليوم، نستخدم أفضل أجهزة الكمبيوتر الكمية المتاحة في الصناعة لتطبيقات فعلية. ورغم أن هذه ليست مشكلات على نطاق الإنتاج، فإنها مؤشرات نتوقع أن تزيد قيمتها مع استمرار نضوج الحوسبة الكمية. ونحن نشهد تقدمًا مذهلًا في الأبحاث المتعلقة بتطوير الأدوية، واكتشاف المواد، وتحسين الأداء في المالية والخدمات اللوجستية".
وتُشير Garcia أيضًا إلى التقاطع مع الذكاء الاصطناعي: فالأدوات مثل Qiskit Code Assistant تساعد المطوِّرين بالفعل على توليد الأكواد الكمّية تلقائيًا. وأوضحت أن IBM تعمل على بناء بنية حوسبة فائقة تركِّز على الكمّ، تجمع بين الحوسبة الكمّية وبنية تحتية قوية للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، مدعومة بوحدات المعالجة المركزية (CPUs)، ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs) ومحركات حوسبة أخرى.
لدفع هذا الهدف نحو المستقبل، تستكشف AMD وIBM كيفية دمج وحدات المعالجة المركزية (CPUs) ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs) وFPGAs من AMD مع أجهزة الكمبيوتر الكمّية من IBM لتسريع فئة جديدة من الخوارزميات الناشئة بكفاءة، والتي تقع خارج نطاق قدرة أي من النهجين عند العمل بشكل مستقل.
تقول Kaoutar El Maghraoui، عالمة أبحاث رئيسية في IBM، خلال حلقة حديثة من Mixture of Experts: "سيكون عام 2026 عام نماذج الحدود مقابل نماذج الكفاءة. بجانب النماذج الضخمة التي تحتوي على مليارات المَعلمات، ستظهر نماذج فعَّالة وواعية للأجهزة تعمل على مسرِّعات متواضعة. لا يمكننا الاستمرار في توسيع قدرة الحوسبة؛ لذلك يجب على الصناعة زيادة الكفاءة بدلًا من ذلك".
في عام 2025، تجاوز الطلب قدرة سلاسل التوريد، ما أجبر الشركات على تحسين عملياتها وفقًا لتوافر الحوسبة. هذا الضغط أدى إلى انقسام استراتيجيات الأجهزة: التوسع الرأسي باستخدام شرائح فائقة مثل H200 وB200 وGB200، أو التوسع الأفقي عبر تحسينات الحافة، واختراقات التكميم، والنماذج اللغوية الكبيرة الصغيرة، بحسب قولها.
وهذا يعني أيضًا أن الذكاء الاصطناعي عند الحافة (Edge AI) سينتقل من مرحلة الضجة الإعلامية إلى الواقع الفعلي. ولن يكون سباق الأجهزة مقتصرًا على وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) بعد الآن. تقول El Maghraoui: ستظل GPUs هي المسيطرة، لكن المسرِّعات المبنية على ASIC، وتصميمات الشرائح، والاستدلال التناظري، وحتى المحسِّنات المدعومة بالحوسبة الكمية ستنضج. وربما تظهر فئة جديدة من الشرائح مخصصة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل.
في عام 2026، لن يكون التنافس على نماذج الذكاء الاصطناعي، بل على الأنظمة نفسها.
قال Gabe Goodhart، المهندس المعماري الرئيسي في الابتكار المفتوح للذكاء الاصطناعي لدى IBM، في مقابلة مع IBM Think: "سنصل إلى نقطة تُشبه السلع العامة قليلًا. السوق في صالح المشترين. يمكنك اختيار النموذج الذي يناسب حالة استخدامك تمامًا والانطلاق مباشرةً. النموذج نفسه لن يكون الفارق الأساسي".
ما يهم الآن هو التنسيق: أي الجمع بين النماذج، والأدوات، ومهام سير العمل. وأوضح قائلًا: "إذا توجهت إلى ChatGPT، فأنت لا تتحدث مع نموذج ذكاء اصطناعي فقط. أنت تتحدث مع نظام برمجي يشمل أدوات للبحث على الويب، وأداء مجموعة متنوعة من المهام البرمجية الفردية، ومن المرجح أنه يتضمن حلقة ذكاء اصطناعي وكيل".
يقول Goodhart: في 2026، أعتقد أننا سنشهد المزيد من توجيه النماذج التعاوني. ستكون هناك نماذج صغيرة قادرة على أداء العديد من المهام، وتفوِّض إلى النموذج الأكبر عند الحاجة. ومن ينجح في تحقيق هذا التكامل على مستوى النظام سيشكِّل السوق".
في عام 2026، لن تكون معالجة المستندات مهمة تعتمد على نموذج واحد فقط. بدلًا من إجبار نظام واحد على تفسير الملف بأكمله، تعمل خطوط تحليل اصطناعية على تقسيم المستندات إلى عناصرها (العناوين، والفقرات، والجداول، والصور) وتوجيه كل جزء إلى النموذج الذي يفهمه بشكل أفضل.
قال Brian Raymond، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Unstructured في لقاء مع IBM Think: "هذا يُتيح لنا تقليل تكلفة الحوسبة مع تحسين الدقة؛ لأن كل عنصر يتم تفسيره بواسطة فئة النموذج التي تفهمه أفضل". تعمل Unstructured على تحويل البيانات غير المنظمة إلى بيانات نظيفة جاهزة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي.
يقول Raymond: "النتيجة هي طبقة إعادة بناء مرنة تكوِّن تمثيلًا دقيقًا للمصدر الأصلي مع الحفاظ على ضمانات قوية حول الهيكل، والأصل، والمعنى". قامت Unstructured مؤخرًا بدمج قدرات كشف الكائنات من Docling التابع لـ IBM Research لتحقيق هذا الهدف، ما أدى إلى تعزيز الدقة بشكل عام.
الخطوة التالية هي التحليل القائم على الوكلاء. فكِّر في الأمر كفريق من الخبراء في المجالات المتخصصة -لكنهم وكلاء ذكاء اصطناعي- يعملون على إجراء مسح مستمر لمجموعة بياناتك، وبناء ملفات تعريف دلالية عميقة، وفهرسة كل شيء عبر رسم بياني متعدد الأبعاد. يقول Raymond: "يوفر هذا بحثًا قادرًا على العمل عبر النية، والهيكل، والمحتوى، والبيانات الوصفية في الوقت نفسه، ويجعل المعرفة الداخلية التي كانت سابقًا غير متاحة متاحة في الوقت الفعلي".
معًا، تُشير هذه التطورات إلى أنظمة بيانات مؤسسية ذات وعي ذاتي، تمثِّل أساسًا لاتخاذ قرارات أسرع ومهام سير عمل أكثر ذكاءً في 2026.
قال Chris Hay، مهندس متميز في IBM، خلال حلقة حديثة من Mixture of Experts: "لقد تجاوزنا عصر الوكلاء ذوي الغرض الواحد. في 2024، كان الوكلاء صغارًا ومتخصصين: ككاتب البريد الإلكتروني، ومساعد البحث. لكن الآن، مع قدرات الاستدلال، يمكن للوكلاء التخطيط، واستدعاء الأدوات، وإتمام المهام المعقدة.
يقول Hay: نشهد ظهور ما يُعرَف باسم "الوكلاء الفائقون".
يقول Hay: "في 2026، أرى أن لوحات التحكم الخاصة بالوكلاء ولوحات المعلومات متعددة الوكلاء ستصبح واقعًا. ستتمكن من بدء المهام من مكان واحد، وسيتولى هؤلاء الوكلاء العمل عبر البيئات -المتصفح والمحرر وصندوق البريد- دون الحاجة إلى إدارة عشرات الأدوات المختلفة". انسَ البرمجيات الثابتة في تجربة المستخدم وواجهة المستخدم. يتوقع Hay ظهور واجهات وتطبيقات قادرة على التكيف مع أي سيناريو، ما يجعل كل مستخدم مؤلفًا للذكاء الاصطناعي.
"من يملك البوابة الأمامية للوكلاء الفائقين سيكون هو من يشكِّل السوق".
يقول Kevin Chung، المدير التنفيذي للاستراتيجية في Writer، منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية لأعمال الوكلاء: "سيتم تحديد عام 2026 بثلاثة توجُّهات تنقل الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الإنتاجية الشخصية.
يقول Chung في لقاء مع IBM Think: "أولًا، يتحول استخدام الذكاء الاصطناعي من الاستخدام الفردي إلى فرق العمل وتنسيق مهام سير العمل. هذا يعني تنسيق مهام سير العمل بالكامل، وربط البيانات بين الأقسام، وتحويل المشاريع من الفكرة إلى الإنجاز.
ثانيًا، مع تحسُّن قدرات التفكير، لن تكتفي الأنظمة باتباع التعليمات فحسب، بل ستتوقع الاحتياجات. يقول: "هذا التطور يحول الذكاء الاصطناعي من مساعد سلبي إلى متعاون نشط قادر على حل المشكلات وصناعة القرار بشكل هادف".
وأخيرًا، يرى Chung التحول الأكثر أهمية: إتاحة إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع للجميع. وأوضح قائلًا: "إن القدرة على تصميم ونشر وكلاء أذكياء لم تَعُد حكرًا على المطورين، بل أصبحت في متناول مستخدمي الأعمال في مختلف القطاعات. من خلال خفض الحواجز التقنية، ستشهد المؤسسات موجة من الابتكار يقودها الأشخاص الأقرب إلى المشكلات الحقيقية".
في عام 2025، حوَّلت الأنظمة القائمة على الوكلاء النماذج اللغوية الكبيرة ومساعدي البرمجة إلى قدرات أكثر ديناميكية. وهذا مجرد بداية، بحسب Ismael Faro، نائب رئيس الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي في IBM Research. حيث يرى أن البرمجيات تنتقل من تفاعلات غير رسمية إلى نهج منظّم، حيث يحدد المستخدمون الأهداف ويتحققون من التقدم، بينما ينفِّذ الوكلاء المستقلون المهام ويطلبون الموافقة البشرية عند الحاجة.
قال Faro في مقابلة مع IBM Think: "ستتطور ممارسة البرمجيات من البرمجة التجريبية إلى بروتوكول التحقق من صحة الهدف". "سيتولى المستخدمون تحديد الأهداف والتحقق منها بينما تعمل مجموعات من الوكلاء على التنفيذ بشكل مستقل، ما يوسِّع فكرة البشر في الحلقة، وطلب الموافقة البشرية عند نقاط التفتيش الحرجة".
سيُتيح هذا التحول ظهور بيئات تشغيل الوكلاء القادرة على إدارة مهام سير عمل معقدة ضمن آلية تحكم واضحة، كما سينقل سلوك الوكلاء من مخرجات ثابتة ومقيدة بالكود إلى تكيف ديناميكي، مدعوم بمخططات قائمة على السياسات توازِن بين المرونة والتحكم.
وأوضح Faro أن هذا سيشكِّل الأساس لـ Agentic Operating System (AOS)، الذي سيعمل على توحيد تنسيق الوكلاء، والسلامة، والامتثال، وحوكمة الموارد عبر مجموعات واسعة من الوكلاء.
ويقول: "مع الانضباط في الاهتمام بالأمن، وإدارة الموارد، والامتثال، والتميز التشغيلي، يمكن للمؤسسات الاستفادة من وكلاء أنظمة الخبراء لاستعادة الريادة في الحوسبة الحيوية للمهمات الحرجة".
يقول Aaron Baughman، زميل في شركة IBM ومخترع رئيسي، في حلقة حديثة من برنامج Mixture of Experts: "تحتاج النماذج التوليدية إلى أن تكون متعددة الحواس كي تتمكن من فهم العالم كما يفهمه البشر، وحتى لاكتشاف إشارات قد نفوتها نحن".
عمل Baughman مع الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط في الرياضة ويقود بعض أعمال شركة IBM مع بطولة US Open، وبطولة ESPN لكرة القدم الخيالية، وبطولة Masters، على وجه الخصوص. بالنسبة له، يُعَد الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط توجُّهًا من المتوقع أن يزداد ظهوره في عام 2026.
يقول: "ستكون هذه النماذج قادرة على الإدراك والتصرف في عالم يشبه إلى حد كبير العالم البشري. سيكونون قادرين على الربط بين اللغة والرؤية والعمل معًا. "في المستقبل القريب، سنبدأ برؤية هؤلاء العاملين الرقميين متعددي الوسائط الذين يمكنهم إكمال هذه المهام المختلفة بشكل مستقل لتفسير الأشياء، وربما حتى مثل حالات الرعاية الصحية المعقدة".
لكن الاستقلالية لن تعني إزالة الرقابة البشرية. ويقول Baughman: "من المهم أيضًا في المستقبل وجود هذا الذكاء الاصطناعي الذي يتدخل فيه الإنسان، حتى يتمكن الإنسان من ضبط المهارة وتغييرها".
لقد مر عام واحد فقط منذ أن أطلقت شركة Anthropic منصة MCP، إلى جانب منصة ACP من IBM ومنصة A2A من Google. إذا كان عام 2025 هو عام الوكيل، فيجب أن يكون عام 2026 هو العام الذي تنتقل فيه جميع أنظمة الوكلاء المتعددين إلى مرحلة الإنتاج، كما صرَّحت Kate Blair من IBM في مقابلة مع IBM Think. ويعتمد هذا التحول على نضج البروتوكول وتقاربه.
"في عام 2026 ستخرج هذه الأنماط من المختبر إلى الحياة الواقعية"، كما تقول Blair، التي تقود مبادرات IBM BeeAI وAgent Stack. وكِلا المشروعين تمت المساهمة بهما في Linux Foundation.
أعلنت Linux Foundation مؤخرًا عن تأسيس مؤسسة الذكاء الاصطناعي الوكيل ومساهمة Anthropic في MCP. تقول Blair: "نحن متحمسون؛ لأن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أصبح خاضعًا لحوكمة مفتوحة. إن تطبيق معايير مجتمعية شفافة هو ما سيطلق العنان لمزيد من الإبداع والابتكار والحلول".
مشروع A2A على وشك إصدار أول نسخة رئيسية له. تقول: "نرى بالفعل تعاونًا بين A2A وMCP لتوحيد استخدام بطاقة واحدة لوصف أي كيان، سواء أكان أداة أم موردًا في MCP أم وكيلًا في A2A".
ترى Blair أن هذه البطاقة الموحَّدة تشكِّل محفزًا للتشغيل البيني وفرصة لمشاركة سجلات الكيانات والاكتشاف والاستخدام بين الوكلاء والأنظمة الوكيلة.
تقول: "أنا متحمسة للانتقال إلى المرحلة التالية، حيث نتحدث حقًا عن حالات استخدام الإنتاج على نطاق واسع، وعن تواصل الوكلاء مع وكلاء آخرين".
توفِّر Atolio منصة ذكاء اصطناعي آمنة وخاصة للمؤسسات. التحدي الذي يلاحظونه لدى عملائهم هو الحاجة إلى السرعة وتجربة التقنيات الجديدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحد من مخاطر فقدان السيطرة على بيانات الذكاء الاصطناعي.
يقول David Lanstein، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Atolio، في لقاء مع IBM Think: "أبرز التوجهات التي نراها تظهر العام المقبل هي الانتقال من تجربة الذكاء الاصطناعي والحماس حوله إلى نشرات خاصة وآمنة مع توقعات بعائد استثماري حقيقي داخل المؤسسات".
يقول: "تستمر تسريبات البيانات في تقويض ثقة المؤسسات. والتحدي غير المحلول المتمثل في هجمات حقن المطالبات في بيئات الإنتاج يجعل السيادة على البيانات ومنح الأذونات من الدرجة الأولى متطلبات لا يمكن التنازل عنها".
الحل ليس في نماذج أكبر، بل في بيانات أكثر ذكاءً. كما يوضِّح Lanstein: "القيمة الحقيقية ستأتي من تزويد النماذج ببيانات منظمة عالية الجودة وواعية بالأذونات لإنتاج إجابات ذكية وملائمة وموثوق بها".
يقول: "ما يجعلني متحمسًا أكثر هو التقارب الضروري لجعل هذا ممكنًا، مشيرًا إلى الالتزام المتجدد بالأمن، والتقدم والحلول التي تفهم السياق واحتياجات المستخدم بعمق أكبر، والاستمرار في تطور منظومة MCP".
تأسست AuthMind في عام 2020، وتتعامل مع أحد أصعب التحديات في الأمن الإلكتروني: تزويد الشركات برؤية واضحة وفي الوقت شبه الفعلي لكل وصول ونشاط لكل هوية، لتمكينها من إحباط الهجمات قبل أن تبدأ.
يقول Shlomi Yanai، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في AuthMind في لقاء مع IBM Think: "في السنوات المقبلة، سيتجاوز عدد هويات الذكاء الاصطناعي الوكيل والهويات غير البشرية الأخرى عدد المستخدمين البشر داخل المؤسسة بشكل كبير".
سيعيد هذا التحول تعريف الأمن المؤسسي والحوكمة. يقول Yanai: "أصبح هذا الآن مطلبًا على مستوى مجلس الإدارة لضمان مراقبة كل وكيل والتأكد من أنه يعمل بالشكل المقصود، ما يزيد من الإنتاجية والأمن معًا". مع توسُّع المؤسسات في اعتماد الذكاء الاصطناعي، لم يَعُد التحدي يقتصر على نشر النماذج فقط، بل أصبحت إدارة الهويات مع المستخدمين الجُدُد: وكلاء مستقلون يعملون عبر الأنظمة المختلفة.
بالنسبة إلى المؤسسات، فإن الحصول على الميزة في هذا السياق يعني الإجابة عن ثلاثة أسئلة حاسمة: هل نعرف كل وكيل ذكاء اصطناعي موجود؟ هل نفهم ما الذي يصل إليه؟ وهل نحن واثقون مما يفعله عندما يصل إلى النظام؟
أصبح من الضروري اكتشاف ومتابعة وحماية كل من البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي لضمان اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن. يقول Yanai: "أنا متحمس جدًا لمتابعة الشركات التي تتقن هذه الرؤية والمساءلة وبناء الثقة عبر جميع هويات وكلاء الذكاء الاصطناعي".
يقول Steven Aberle، مؤسس Rohirrim، وهي شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتركِّز على منظومات الشراء المتكاملة، في مقابلة مع IBM Think: "أقوى التوجهات التي أراها للعام المقبل هو قيام الذكاء الاصطناعي بالتعامل مع سير العمل المؤسسي المعقد. ليس كمفهوم تجريبي، بل كنظام موثوق به قادر على تنفيذ المهام المعقدة من البداية إلى النهاية".
ستعمل الأنظمة التوليدية والوكلاء الأذكياء على فهم النوايا، والبحث عبر شبكات واسعة، واختيار الأدوات المناسبة، والاستمرار حتى تحقيق النتائج المرجوة. وأوضح قائلًا: "هذا التحوُّل يُنشئ فئات جديدة بالكامل من المنصات، وحتى أسواق جديدة، لأننا لم نَعُد محدودين بما يمكن لعقل شخص واحد أو تطبيق واحد استيعابه. إنها أتمتة حقيقية للآلات".
جعلت المحوِّلات هذا الأمر ممكنًا. يقول Aberle: "لقد قدَّمت لنا أنظمة قادرة على استيعاب كميات هائلة من النصوص، والكود، والتاريخ، ثم الرد بدقة وبسلاسة مع وجود ضوابط فعَّالة. نحن ندخل عصرًا ينتقل فيه الذكاء الاصطناعي من مجرد الإجابة عن الأسئلة إلى التأثير المباشر في النتائج".
في مجال المشتريات، يعني ذلك تتبُّع المتطلبات، واكتشاف الفجوات مبكرًا، واقتراح الحلول، ما يمنح المتخصصين وضوحًا وسرعة لاتخاذ قرارات أكثر عدلًا وسرعة.
قبل عام، توقُّع Matt White، المدير التنفيذي لمؤسسة PyTorch Foundation، أن النماذج الأصغر ستدفع الذكاء الاصطناعي إلى الحافة.
قال White مؤخرًا في مقابلة مع IBM Think: "لقد أكَّدت الصناعة صحة الفرضية القائلة بأن النماذج الأصغر والمحسَّنة لكل مجال ستصبح مركزية. دفعت التقدمات في التقطير، والتكميم، وبيئات التشغيل الموفِّرة للذاكرة عمليات الاستدلال إلى مجموعات الحافة والأجهزة المدمجة، مدفوعةً بالاحتياجات المتعلقة بالتكلفة والزمن الفاصل وسيادة البيانات".
بحسب White، ستحدِّد ثلاث قوى مستقبل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في 2026: تنوُّع النماذج عالميًا بقيادة الإصدارات الصينية متعددة اللغات والمصممة للتفكير؛ والتشغيل البيني كمحور تنافسي مع توافق الأطر وبيئات التشغيل حول معايير مشتركة؛ وحوكمة مشددة مع إصدارات خاضعة لتدقيق الأمان ومسارات بيانات شفافة.
يقول White: "مع ظهور الأنظمة الوكيلة، سيزداد دور PyTorch كأساس مشترك للتدريب والمحاكاة والتنسيق عمقًا. يحتاج المطورون إلى أدوات مرنة للاستدلال متعدد الوسائط، وعناصر الذاكرة، وتقييم يتماشى مع معايير السلامة، وهنا يزدهر المصدر المفتوح".
يتوقع Peter Staar من شركة IBM أن يشهد عام 2026 تحولًا في أولويات أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تفضِّل ما هو ملموس. يقول: "من المؤكد أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي الفيزيائي سيشهدان زيادة في التطور". بينما تظل النماذج اللغوية الكبيرة هي المسيطرة، يُشير Staar إلى أن الصناعة بدأت تواجه عوائد متناقصة من التوسع. وأوضح قائلًا: "لقد سئم الناس من التوسع ويبحثون عن أفكار جديدة".
يرى Staar اهتمامًا كبيرًا بالذكاء الاصطناعي القادر على الإحساس والتفاعل والتعلم في البيئات الواقعية؛ وهنا يكمن التحدي التقني، فقد تكون هذه هي الحدود الجديدة للابتكار.
في الوقت نفسه، يعتقد Staar أن الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر سيواصل تشكيل المشهد التنافسي. يقول: "أولئك المتصدرون يريدون إبقائها مغلقة، أما الذين يحاولون اللحاق فيختارون الانفتاح".
مع بروز NVIDIA كمحرك رئيسي للأنظمة البيئية المفتوحة -بشكل أساسي لأن أعمالها تعتمد على اعتماد واسع لوحدات معالجة الرسومات (GPU) بدلًا من النماذج المملوكة- يتوقع Staar أن يتسارع التعاون مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الشاشات إلى العالم المادي.
انتهى عام 2024 بنجاح كبير بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، حيث اكتسبت نماذج Llama من Meta زخمًا. منذ ذلك الحين، نما النظام البنائي للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بشكل كبير، حيث حققت النماذج الأصغر حجمًا والمخصصة لمجالات معينة نتائج رائعة - وهذا هو الحال بالنسبة إلى Granite من IBM، وOlmo 3 من Ai2، وبالطبع نماذج DeepSeek. يرى Anthony Annunziata، مدير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في IBM وAI Alliance، أن هذا الاتجاه سيتسارع في 2026.
وقال خلال مقابلة مع IBM Think: "سنشهد نماذج استدلال أصغر متعددة الوسائط وأسهل في الضبط لتناسب مجالات محددة".
تُشير التطورات في الضبط الدقيق والتعلم المعزز أيضًا إلى أن المؤسسات يمكنها اعتماد الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بما يلبي الطلب على النماذج الأصغر والأكثر كفاءة. يقول: "بدلًا من نموذج ضخم واحد لكل شيء، سيكون لدينا نماذج أصغر وأكثر كفاءة، دقيقة بالقدر نفسه -وربما أكثر- عند ضبطها لحالة الاستخدام المناسبة".
سيعزز الذكاء الاصطناعي الوكيل مفتوح المصدر هذا التوجُّه بشكل أسرع. يقول Annunziata: "الوكلاء ذوو الأغراض العامة لا يكفون للمجالات القانونية أو الصحية أو الصناعية. أنت تحتاج إلى نماذج وهياكل معززة بالمجال تعكس مهام سير العمل الخاصة بالخبراء".
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ضرورة. يقول: "إذا كنت تعتقد أننا نتجه نحو اقتصاد تقوم فيه قدرات الذكاء الاصطناعي المؤتمتة بالكثير من العمل، فإن معايير التفاعل يجب أن تكون مفتوحة. وإلا، ستنتهي الأمور إلى صوامع معزولة، أو إلى منصة يسيطر عليها الفائز وحده".
يقول Tomás Hernando Kofman، الشريك المؤسس لشركة Not Diamond، وهي منصة بنية تحتية متعددة النماذج للذكاء الاصطناعي، في مقابلة مع IBM Think: "الكتلة الكبرى في منتصف منحنى المؤسسات تبدأ بالانتقال من التجارب إلى أنظمة جاهزة للإنتاج".
وأضاف: "لن يكون هذا الانتقال سهلًا؛ سيتعين على فِرق الذكاء الاصطناعي الاستثمار بشكل كبير في التقييم، والموثوقية، والتحسين، والكفاءة، وقابلية التوسع، وسهولة الصيانة".
هذا سيتطلب تنسيقًا وجهودًا وموارد كبيرة. إذا لم تستثمر الشركات، فسوف تتعثر: عدم امتلاك القدرات المناسبة يعني أن الأنظمة غير مفيدة، وهذا النقص في الفائدة يزيد المشكلة تفاقمًا.
على الحدود، تبدو التحديات مختلفة. يقول Kofman: "أعتقد أن هذا المجال سيواجه ثلاثة تحديات رئيسية: التعلم المستمر، والذاكرة، وقابلية التوسع".
سيتم العمل على مستويين: على مستوى بنية النماذج وفي الأنظمة الوكيلة.
يقول: "سنبدأ برؤية شبكات موزعة من الوكلاء تستطيع التعلم من بعضها، وتبادل المعلومات، والاحتفاظ بالمعرفة المهمة لفترات طويلة - أسابيع، أو أشهر، أو حتى سنوات. ستعمل هذه الأنظمة على تعزيز الديناميكية والتحسين المستمر، مع تمكين الوكلاء والنماذج من التخصص في قدرات فعَّالة ومركزة".
يقول Ben Colman، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Reality Defender، وهي شركة أمن إلكتروني تقدِّم أدوات كشف التزييف العميق: "لا يمكن لأي جهة واحدة حل أزمة التزييف العميق والذكاء الاصطناعي المسلَّح، خاصةً مع ظهور متجهات تهديد جديدة -مثل الوكلاء الذكاء الاصطناعي المسلَّح- في نهاية هذا العام". يتطلب التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي وجود نظام بنائي تعاوني.
يقول في لقاء مع IBM Think: "الشراكات الاستراتيجية ضرورية، ليس فقط لتعزيز الدفاع، بل لتوقع الموجة القادمة من النماذج المتقدمة والثغرات الخاصة بكل صناعة".
يقول: "أرى هذه الشراكات في صناعتنا بيننا وبين الآخرين الذين يعملون على جوانب مختلفة من المشكلة نفسها - تحدث بسرعة تعادِل تقدُّم الذكاء الاصطناعي، إن لم تكن أسرع".
يلاحظ Colman تحوُّلًا نحو نموذج أمني متعدد الطبقات. يقول: "بترتيب الدفاعات المختلفة فوق بعضها، تتم تغطية الثغرات في طبقة ما بواسطة طبقة أخرى، لتكوين درع لا يمكن اختراقه".
سيحدِّد التكامل المرحلة التالية. يقول: "عندما تتكامل هذه التقنيات الناشئة مع منصات الكشف مثل منصتنا، تكون النتيجة استراتيجية شاملة تعتمد على الدفاع متعدد الطبقات. وهذا يضمن حماية المؤسسات عبر جميع تنسيقات الوسائط ونقاط الدخول، لجميع حالات الاستخدام، وفي جميع مجموعات الأدوات - بدلًا من الاعتماد على نقطة فشل واحدة".
لا تستطيع المؤسسات تحمُّل انقطاع مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ولكن هناك حدودًا لما يمكن لقادة الأعمال التحكم فيه. أصبحت سيادة الذكاء الاصطناعي -القدرة على إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحتية دون الاعتماد على كيانات خارجية- أمرًا بالغ الأهمية، كما يقول Anthony Marshall، المدير الأول ونائب الرئيس، IBM Institute for Business Value (IBV).
بالنسبة إلى 93% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم استطلاع IBV، سيكون إدراج سيادة الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الأعمال أمرًا لا بد منه في عام 2026. يقول Marshall: "هذا ليس مجرد إجراء شكلي".
نصف المديرين التنفيذيين يشعرون بالقلق من الاعتماد المفرط على موارد الحوسبة في مناطق معينة (وهو قلق شديد بشكل خاص بين قادة الأعمال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ)، ويعتقد الكثيرون أن الاعتماد على هذه الموارد قد يُدخل مجموعة واسعة من المخاطر. فكِّر في اختراقات أمن البيانات، وفقدان الوصول إلى البيانات، وسرقة الملكية الفكرية.
وستظل الشفافية والثقة من الأولويات أيضًا. يقول Marshall: "كلٌّ من الجهات المنظِّمة والمستهلكين يطلبون من المؤسسات توضيح كيفية توصُّل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى قرارات محددة. لِذا يجب على المؤسسات تصميم وكلاء قادرين على إظهار طريقة عملهم، حتى لأكثر النتائج تعقيدًا".
وهذا يعني بناء السيادة من خلال الوحدات المعيارية - تصميم بيئات الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن نقل أعباء العمل والبيانات والوكلاء بين المناطق ومقدِّمي الخدمات الموثوق بهم.
يقول Marshall: "المراقبة المستمرة ضرورية لاكتشاف ومعالجة انحراف النموذج قبل أن يؤثِّر ذلك في الأداء أو يؤدي إلى حدوث تحيُّز".
