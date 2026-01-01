التوجهات التي ستشكِّل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في عام 2026

في مجال التكنولوجيا، يمكن أن يبدو العام الواحد وكأنه عشرة أعوام في أماكن أخرى.

فكِّر في الأمر: قبل عام، كنا نناقش كيف أن ChatGPT لم يكن قادرًا على عد عدد حرف "r" في كلمة "strawberry". لم تكن نماذج الاستدلال من المختبرات الرائدة في الصين (مثل DeepSeek-R1) قد أحدثت ضجة عالمية بعد، ولم يكن الوكلاء مفتوحو المصدر للاستدلال قد حققوا انتشارًا عالميًا بعد.

لم يكن لدى Claude وكيل برمجي مخصص في ذلك الوقت. كان إصدار Granite 3.0 من IBM قد وصل للتو. وكانت محادثة الوكلاء قد بدأت للتو: فقد بدأ MCP يكتسب اهتمامًا في الربيع، مع تأييد بارز من Sam Altman.

وفي الوقت نفسه، في عالم البنية التحتية، كانت الرقائق وموارد الحوسبة تزداد ندرة، ما منح مناطق جديدة ميزة تنافسية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحدثت IBM Think مع عشرات الخبراء في التكنولوجيا -باحثين ومؤسسين وقادة من IBM وخارجها- للحصول على آرائهم حول ما يمكن توقعه في العام المقبل. وقد شارك كل منهم اعتقادًا مشتركًا للعام المقبل: أن وتيرة الابتكار لن تتباطأ في 2026.

يقول Peter Staar، عضو الهيئة البحثية الرئيسي في مختبر IBM Research في زيورخ، في مقابلة لدى IBM Think: "إنها فترة مجنونة حقًا. والأمر يزداد تسارعًا فقط."

القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل ستفتح آفاقًا جديدة للأعمال والأفراد على حد سواء. يقول Chris Hay، المهندس المتميز في IBM، في حديث مع IBM Think: "أرى حقًا أوجه الشبه بين إنتاج الموسيقى بأسلوب Rick Rubin وابتكار الذكاء الاصطناعي. أنا لا أجعل الأمر مقتصرًا على البرمجة فقط. أعتقد أننا جميعًا سنصبح مؤلفي ذكاء اصطناعي، سواء أكنت مسوِّقًا أم مبرمجًا أم مدير مشروع".

يعتقد الكثيرون أن الكفاءة ستكون المجال الجديد للاستكشاف. تقول Kaoutar El Maghraoui، عالمة أبحاث رئيسية في IBM، خلال فعالية Mixture of Experts هذا الأسبوع: ستظل وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) المسيطرة، لكن المسرِّعات القائمة على ASIC، وتصميمات الشرائح، والاستدلال التناظري، وحتى المحسِّنات المدعومة بالحوسبة الكمية ستكون ناضجة. ربما تظهر فئة جديدة من الشرائح لمعالجة أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل".

بعد كثير من الشكوك حول عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ستفتح قدرات الذكاء الاصطناعي طرقًا جديدة لإدارة الأعمال داخل المؤسسات. وسيستمر الوكلاء ونماذج الاستدلال مفتوحة المصدر في دفع الحدود لتحقيق التميز في الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

وفي الوقت نفسه، سيصبح الأمن والثقة أولويتان رئيسيتان مع تركيز العديد من المؤسسات بشكل أكبر على سيادة الذكاء الاصطناعي.

هذه مجرد بداية لما ينتظر قطاع التكنولوجيا المؤسسية في الأيام المقبلة. تابِع القراءة للتعرُّف على 18 توقعًا من الخبراء تجب مراقبتها في عام 2026.