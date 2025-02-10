يقول Kjell Carlsson، رئيس استراتيجية الذكاء الاصطناعي في Domino Data Lab: "فإن هذا التطور في تقنية التوائم الرقمية يعكس حقيقة أوسع حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلوك البشري".

ويضيف قائلًا: "نحن البشر أكثر قابلية للتنبؤ مما ندرك. يمكن لأغلب، إن لم يكن معظم، تفضيلاتنا وسلوكياتنا الاعتيادية أن تُلتقط وتُحاكَى بشكل مقنع باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، بمستوى يُفيد في الأغراض الإيجابية والسلبية على حد سواء".

تُنشئ وكالات التسويق بالفعل مجموعات تركيز افتراضية باستخدام شخصيات الذكاء الاصطناعي لاختبار الرسائل التسويقية عبر فئات ديموغرافية مختلفة. في مراكز الاتصال، تتصور Ashoori من IBM وجود وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على قراءة مشاعر العملاء والرد عليها.

تقول: "لنفترض أنك مستاء من إحدى الخدمات. في المستقبل، يكتشف وكيل الذكاء الاصطناعي الحالة العاطفية ويعدِّل تلقائيًا تعبيره اللفظي لتهدئة الموقف. إنه أمر مربح للطرفين لأن العميل يشعر بتحسُّن والمؤسسة تتمكَّن المشكلة بشكل أسرع".

ولكنَّ هناك حدودًا. يحذِّر Carlsson قائلًا: "في اللحظة التي تطلب فيها من شخص ما التفكير في تفضيلاته أو تحليل قرار صعب، ستواجه هذه النماذج صعوبة".

بسبب مخاوف الخصوصية والسلامة، تتطلب كل من التوائم الرقمية الصناعية والسلوكية إشرافًا دقيقًا. وضع فريق ستانفورد ضوابط صارمة: يملك المشاركون التوائم الرقمية ويمكنهم متابعة استخدامها عبر سجلات التدقيق، أو سحب موافقتهم بالكامل. يجب على الباحثين الخارجيين التقديم للحصول على الوصول وضمان حماية الخصوصية.

بينما ركّزت المناقشات حتى الآن على دور الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى والأتمتة، تتصور Ashoori مستقبلًا أوسع لهذه الوكلاء، حيث تتكيف مع أساليب تواصلنا في سياقات مختلفة. تؤكِّد Ashoori أن هذه التقنية تطرح أسئلة عميقة حول المصداقية وعمليات اتخاذ القرار.

تقول: "اليوم، لا يمكننا بالضرورة التحقق مما إذا كان الفعل صادرًا عن الذكاء الاصطناعي أم عن البشر. بصفتي منشئ محتوى، أريد أن تعكس هذه الصورة الرقمية تمامًا أسلوبي، ونبرة تواصلي، وطريقة توصيل هذه الرسالة. إذا كنت أتحدث في بيئة مهنية مقارنةً بكلامي مع أطفالي الصغار في المنزل، أريد أن يتعلم هذا الوكيل ويقلِّد سلوكي وشخصيتي في كل موقف".

تقول Ashoori إنه بينما يواجه الباحثون هذه التساؤلات، يجب عليهم السماح للاعتبارات العملية بتوجيه عملية النشر.

تقول: "السؤال هو؛ ما القيمة التي يقدِّمها الوكيل. عليك أن تتساءل عن القيمة المضافة. وإلا، فأنت تعقد النظام بلا داعٍ. إذا كانت هناك حالة تكون فيها القيمة واضحة وتبرِّر الاستثمار، فيجب على الشركات الاستفادة منها".