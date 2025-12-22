ما التطور التالي للذكاء الاصطناعي؟

في عام 2026، قد لا تكون نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً هي الأكبر حجمًا.
هذا هو الرهان الذي تضعه الآن المختبرات والمستثمرون والباحثون الذين أمضوا العام الماضي يراقبون انهيار افتراضاتهم. لن تحدد الأشهر الاثني عشر القادمة بالسباق لبناء أنظمة أكبر، بل بالسباق لتطوير أنظمة أكثر حكمة، ونماذج تفكر قبل أن تتكلم، وتفعل أكثر بموارد أقل.
قال Kush Varshney، زميل في شركة IBM، لمدونة IBM Think في مقابلة: "يمكنك الحصول على نموذج لغوي كبير يعمل بالمستوى نفسه، أو حتى أفضل، من النماذج الأكبر بكثير."
قبل عام، كان هذا أمرًا غير منطقي. على مدى عقد من الزمان، عمل الذكاء الاصطناعي وفقًا لمبدأ بسيط للغاية: المزيد من البيانات، والمزيد من المعايير، والمزيد من قوة الحوسبة، والمزيد من الذكاء. تنافست المختبرات للإعلان عن عدد المعلمات مثل لاعبي بناء الأجسام الذين يستعرضون عضلاتهم أمام المرآة. استهلكت عمليات التدريب المخرجات الكهربائية التي تنتجها المدن الصغيرة. كان الأمر كله أشبه بسباق محتدم للاستيلاء على الأراضي، لكن المساحة التي يتسابقون للاستحواذ عليها تقاس بالتيرافلوب.
ثم حل شهر يناير 2025. أصدرت شركة تُدعى DeepSeek، مقرها في الصين، نموذجًا أدى إلى انخفاض سهم Nvidia بنسبة 17% في يوم واحد. يمكن للذكاء الخوارزمي أن يحل محل القوة الحاسوبية الغاشمة. لم يكن الأمر بحاجة إلى نظام ضخم. بل إلى مخطط أفضل.
تحولت المختبرات الأمريكية الكبرى بسرعة. خلال أشهر قليلة، انتقلوا من بناء أنظمة أكبر إلى أنظمة تتوقف وتفكر قبل أن تجيب. Seyed Emadi، قال أستاذ مساعد في قسم العمليات بجامعة نورث كارولينا كينان-فلاجلر بصراحة عندما تحدث مع IBM Think: "لو كان علي أن ألخص عام 2025 في الذكاء الاصطناعي، لم نعد نصنع نماذج أكبر بل أصبح تركيزنا على أن تكون أكثر حكمة".
هذا التحول هو الذي يحدد ما سيأتي لاحقًا. إن الإجماع بين الباحثين لافت للنظر، بل يكاد يكون غريبًا. عندما طلب من Misha Belkin، أستاذ التعلم الآلي في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، تحديد أبرز تطور في العام الماضي، أشار إلى "ظهور نماذج التفكير وتوسيع نطاق الاستدلال وقت التنفيذ"—وفي مقابلة وصفه بأنه أساس عام 2026. قدمت Rada Mihalcea، التي تدير مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة ميشيغان، وجهة نظر تكميلية: "التقدم في أنظمة الوكلاء المتعددة، بالإضافة إلى الفهم الأعمق لـ ... نقاط الضعف" من شأنه أن يحدد المسار إلى الأمام، كما صرحت لمدونة IBM Think.
يعكس هذا التحول إعادة تصور معنى الذكاء من الصفر. كان النهج القديم يعامله كشيء تضعه في أثناء التدريب، مثل التوابل في الحساء. بمجرد اكتماله، يتم تجميد النموذج. يتعامل النهج الجديد مع الذكاء على أنه شيء يمكن أن يظهر في وقت التشغيل من خلال إعطاء النموذج مزيدًا من الوقت للتفكير، وهو ما يسمى بحوسبة الاستدلال وقت التنفيذ.
لا تزال التداعيات قيد الدراسة.لاحظ Gabriel Poesia، باحث يدرس استدلال الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد أن النماذج تتحسن في "التفكير لفترات أطول" و"استخدام الأدوات بسلاسة خلال فترات التفكير الطويلة." النسخة الإنجليزية المبسطة: تعلمت الآلات التفكير قبل الكلام.
كانت النماذج القديمة تعمل مثل ردود الفعل: إدخال مدخلات، وإصدار تنبؤات، من دون التوقف للتفكير. أما النماذج الجديدية فقرارتهم مدروسة. اطرح سؤالاً صعبًا، وسيأخذ النموذج وقتًا للتفكير فيه، أحيانًا لدقائق، للتحقق من منطقه، والتراجع عن الحلول غير الصائبة. يبدو الأمر أشبه بالتفكير إلى حد كبير. ويبقى السؤال الأكبر بلا إجابة؛ هل يمكن أن يعد ذلك تفكيرًا بمعناه الحقيقي؟
إذا كانت نماذج التفكير هي القصة الفكرية لعام 2025، فإن القنبلة التجارية كانت أكثر بساطة: الذكاء الاصطناعي الحدودي اتضح أنه أرخص بكثير مما كان يعتقد الجميع. تبين أن الاقتصاد الذي بدا ثابتًا مثل الجاذبية أصبح أشبه بالموضة. سيعيد هذا الاكتشاف تشكيل المنافسة في عام 2026.
كان إصدار DeepSeek في يناير بمثابة قنبلة مدوية. حيث تطابق النموذج مع الأنظمة الغربية باستخدام ما يقرب من عُشر قدرة الحوسبة المستخدمة في التدريب. قال Varshney: "لقد ساهم ذلك في دفع الأمور إلى الأمام". "الآن هناك منافس آخر، والجميع بحاجة إلى تحسين أدائهم".
لقد شهدت هندسة النماذج تغييرات خفية خاصة بها. النمط الجديد الرائج، وهو مزيج من الخبراء، يوجه المدخلات إلى شبكات فرعية متخصصة بدلاً من تفعيل كل معلمة لكل استعلام. فكر في الأمر كأنك تستشير الأخصائي المناسب بدلاً من أن تطلب من طبيب واحد معرفة كل شيء. وضّح Andrew Chin، أستاذ قانون في جامعة نورث كارولينا والذي يدرس سياسات التكنولوجيا، الجوانب الاقتصادية لمدونة IBM Think قائلاً: "تتكبد النماذج الكثيفة تقريبًا نفس التكلفة الحسابية لكل رمز خاص". "تعمل الأنظمة المتفرقة غلى توجيه الرمز المميز عبر مجموعة فرعية فقط من المعلمات." إن الآثار المترتبة على الشركات كبيرة: "يصبح الحجم شيئًا يجب إدارته وليس فقط تعظيمه."
إن عملية إتاحة الوصول إلى الجميع لا تقتصر على الهندسة فحسب، بل تمتد لتشمل الضبط الدقيق. قالت Christelle Scharff، أستاذة علوم الحاسوب في جامعة بيس، لمدونة IBM Think إنها شهدت "تحولاً واضحًا نحو LoRA والضبط الدقيق الخفيف، الذي يتيح تكييف النماذج القوية بقدرة حسابية محدودة". يمكن للباحثين ذوي الميزانيات المتواضعة الآن تخصيص النماذج التي كان من الممكن أن تكون بعيدة المنال قبل عام. البوابات تُفتح أمامنا.
تشمل مكاسب الكفاءة أيضا تصميم النظام. قالت Kandyce Brennan، أستاذة مساعدة في كلية التمريض بجامعة نورث كارولينا، والتي تعمل على الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، لمدونة IBM Think إن الأساليب مثل مخطط DisCIPL في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا—حيث "يعمل أحد النماذج الكبيرة على تخطيط وتنسيق ... العديد من النماذج الصغيرة"—تحقق النتائج "بتكلفة حسابية أقل بكثير." كما تقلل الكفاءة أيضًا من استخدام الطاقة والعبء البيئي.
قالت Mihalcea: "أصبحت قيود البيانات والمخاوف المتعلقة بالطاقة الآن تحديًا حقيقيًا، الأمر الذي دفع البحث في اتجاه النماذج الأصغر حجمًا"؟ هذه القيود ستشدد فقط.
وقال Varshney إن ما تحتاجه المؤسسات بالفعل ليس القدرة على القيام بكل شيء. وقدّم مثالاً غريبًا: يمكنك أن تطلب من نموذج التعليق على الحقوق المدنية على سطح القمر، وسوف تنتج شيئًا مفهومًا. قال: "لكن معظم مهام المؤسسة ليست كذلك". "إنها أكثر دقة." إن لاهوت الحجم يفسح المجال لبراغماتية الملاءمة للغرض.
لقد كانت التطورات حقيقية. لذا ضع الحدود. على الرغم من قدرتها الجديدة على التفكير والتدبر، تظل نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على ارتكاب خطأ معين: الخطأ الواثق، الذي يرتكبه بثقة شديدة كمرشد سياحي يتجول في المتحف الخطأ.
حدد Poesia المشاكل الأساسية: "ما يزال هناك تحديان رئيسيان هما الموثوقية والإبداع. حتى النجاح بنسبة 99.9% من الوقت ليس كافيًا. الإحصائيات لا ترحم. النظام الذي يفشل مرة واحدة في ألف محاولة سيفشل ألف مرة في معالجة مليون استعلام. في الطب أو القانون أو التمويل، هذه ليست احتمالات مقبولة.
الإبداع مسألة أخرى. وأشار Poesia إلى أنه "بالنسبة إلى المهام المفتوحة... حتى النماذج من الشركات المختلفة تميل إلى إعطاء مخرجات مماثلة". أصبحت النماذج جيدة بصورة ملحوظة في العثور على الإجابات الصحيحة. لكنهم يولدون ردودًا متشابهة بصورة غريبة حتى عندما يُطلب منها الابتكار.
نماذج الاستدلال لها نقاط ضعفها الخاصة. وأشار Varshney إلى أنه "في المهام التي توجد فيها القدرة على التحقق من الخطوات الوسيطة ... فإن هذه التدفقات الأطول تساعد". ولكن هناك الكثير من الأشياء التي لا توجد فيها خطوات وسيطة يمكن التحقق منها".
يوضح معيار يسمى ARC-AGI-2 هذه الفجوة. يطرح الاختبار مشاكل يجدها البشر سهلة، لكن الذكاء الاصطناعي يجدها صعبة للغاية. وقال Emadi: "حتى أحدث نماذج التفكير الحديثة تسجل نتائج أقل بكثير من الأداء البشري". "يمكن للنماذج أن تفكر بصورة أفضل من ذي قبل، لكنها لا تزال تخطئ بثقة".
الهلوسة، وهو المصطلح المهذب في هذا المجال لوصف اختلاق الأشياء، قد تغير في كيفية ظهوره ولكنه لا يزال موجودًا. قال Mohammad Hossein Jarrahi، الأستاذ في جامعة نورث كارولاينا والذي يدرس التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، لمدونة IBM Think أن "الهلوسة تغيرت في طابعها ولكنها لم تختف تمامًا". ويظل الميل إلى توليد معلومات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة من الناحية الواقعية مستمرًا بإصرار.
يشعر بعض الباحثين بالقلق إزاء المسار الأوسع نطاقًا. قال Todd Cherner، الذي يدير برنامجًا تقنيًا تعليميًا في جامعة نورث كارولينا، لمجلة IBM Think أن “التقدم في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي أمر استفزازي. أعتقد أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعي العام بسرعة أكبر مما يدركه الناس. يجب أن نستفيد جيدًا مما لدينا قبل أن ندفع نحو الذكاء الاصطناعي العام".
لا يزال المبدأ الأساسي للحوسبة ساريًا. "المدخلات الرديئة تؤدي إلى مخرجات رديئة"، هذا ما قالته Nathalie Volkheimer، أخصائية تفاعل المستخدمين في شركة RENCI، لمدونة IBM Think. "نحن نركز على آلة صنع النقانق، وليس النقانق نفسها. لكننا في النهاية سنأكل ما نصنعه".
أحد التطورات الأقل شهرة: توسيع نوافذ السياق، وهو مقدار المعلومات التي يمكن أن يحتفظ بها النموذج في الذاكرة العاملة. وقال Jarrahi: "نرى سياقًا أفضل بكثير على مستوى المستودع، يصل إلى حوالي مليون رمز مميز". مليون رمز مميز يعادل تقريبًا عدة روايات. قال: "يمكن للنماذج الآن ضمان فهم متكامل عبر تفاعلات أطول بكثير، وهو أمر مهم جدا لمراجعة الوثائق القانونية وتطوير البرمجيات والبحث".
وأضاف Jarrahi أن ميزات الاقتباس قد تحسنت أيضًا، من خلال "ميزات التأريض المضمنة... التي يمكن أن تشير إلى مقاطع محددة». عندما يتمكن النموذج من إظهار عمله، يمكن للمستخدمين التحقق من عمله بدلاً من الثقة به من دون دليل. ثق، ولكن تحقق. أو بالأحرى: لا تثق، وتحقق بالتأكيد.
لكن التحقق لا يكفي وحده. قالت Aude Oliva، مديرة مختبر MIT-IBM Watson للذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لمدونة IBM Think أن "مستقبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والإنسان هو الحوار. يجب أن يمتلك نظام وكيل الذكاء الاصطناعي درجة معينة من نظرية العقل. فهم آليات عمل نظام الذكاء الاصطناعي من الداخل... يشكل أساس الثقة." تُعَد نظرية العقل—وهي القدرة على فهم أن الآخرين لديهم وجهات نظر مختلفة—أمرًا أساسيًا للتفاعل البشري. فغيابها في الذكاء الاصطناعي يخلق احتكاكًا لا يمكن لأي قدر من القدرات التغلب عليه.
تتغير مقاييس النجاح وفقًا لذلك. قال Jarrahi: "يتجه المجال بلا هوادة نحو النماذج التي يُحكم عليها بدرجة أقل من خلال الطلاقة المجردة وبدرجة أكبر من حيث إمكانية التتبع والمعايرة والمتانة التفاعلية". المقاييس المتعلقة بالجمال تتلاشى لصالح المقاييس المتعلقة بالموثوقية. لقد ولّى زمن البريق. والمطلوب الآن هو القدرة على التنبؤ.
قال Chin: "كان الموضوع السائد هو تحفيز القدرات من خلال القيود". "بدلاً من التعامل مع التوسع كهدف في حد ذاته، تركز الجهود الرائدة على جعل الأنظمة تعمل بصورة متوقعة في ظل حدود حقيقية." يبدو التقدم أقل شبهًا بمشروع طموح للغاية وأكثر شبهًا بمشكلة هندسية.
هناك ثلاثة قيود ستشكل ما يمكن أن تفعله المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2026، حسبما صرحت مجموعة من الخبراء في IBM Think. الأول اقتصادي، والثاني مادي، والثالث تنظيمي.
لنبدأ بالمال. قال Chin: "ستعمل اقتصاديات الاستدلال بشكل متزايد كحد أقصى". "تعتمد العديد من مكاسب الاستدلال الحديثة على قدر أكبر من الحوسبة المادية لكل استعلام". وأشار إلى أن النموذج الذي يستغرق دقائق للتفكير لا يمكن نشره حين يتطلب الأمر استجابات في الوقت الفعلي على نطاق واسع.
والقيود المادية بالقدر نفسه من الصعوبة. قال Emadi: "من المتوقع أن يزيد استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات العالمية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030". "لن يكون العائق الذي سيواجه العديد من المؤسسات في العام المقبل هو توفر الرقائق الإلكترونية، بل سيكون توفير الطاقة اللازمة لتشغيلها". لقد قضت الصناعة سنوات في التركيز المفرط على الرقائق الإلكترونية. الآن ستصبح محطات توليد الكهرباء هي القيد الرئيسي.
وأضافت Brennan: "تظل المطالب الحاسوبية، ومن ثَمَّ التكاليف البيئية، مرتفعة، ما يثير تساؤلات أخلاقية مهمة حول الاستدامة." أصبح من المستحيل تجاهل البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي.
وبعد ذلك هناك القيود التنظيمية. قال Chin: "ستشكل ضغوط الحوكمة حسب التصميم عملية تطوير النموذج بطريقة مباشرة أكثر". "بالنسبة إلى العديد من عمليات النشر، لا يقتصر الأمر على الأداء العالي، بل السلوك المحدود والقابل للتدقيق". ربما يكون عصر الصندوق الأسود قد شارف على الانتهاء.
إن الفجوة المتزايدة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية تثير قلق بعض المراقبين. وقالت Scharff: "يجب على الجامعات إعادة التركيز على الذكاء الاصطناعي التأسيسي والاستثمار في الأفكار التي ستشكل هذا المجال بعد 10 إلى 20 عامًا من الآن". أصبحت النماذج الأكبر حجمًا بعيدة عن متناول الأكاديميين بشكل متزايد، ما يثير أسئلة غير مريحة حول مصدر الجيل القادم من الأفكار.
لم يحظ أحد التطورات بالاهتمام الكافي: وهو ظهور الذكاء الاصطناعي السيادي. قال Varshney: "في العديد من البلاد، كان الناس يطورون نماذجهم الخاصة". وأشار إلى أن هذه الأمور مهمة لأن بيانات التدريب أكثر استجابة من الناحية الثقافية، كما أنها توجه السيطرة الاقتصادية نحو الداخل.
بالنسبة إلى عام 2026، يتوقع Varshney استمرار التجريب بدلاً من تحقيق إنجازات دراماتيكية. قال: "ليس بالضرورة أن يحدث مل شيء تحولاً كبيرًا". قدمت Mihalcea توقعًا مشابهًا: "مزيج متخصص أصغر من النماذج ذات الخبرة، مع الاستفادة من الأنظمة متعددة الوكلاء". عندما سُئل عما إذا كانت هناك تغييرات كبيرة قادمة، كان Varshney حذرًا. قال: "هناك دائمًا احتمالات... مثل ظهور ChatGPT". "لكنني لا أتوقع ذلك." الجواب الصادق هو أن لا أحد يعرف.
بدأ الممارسون بالفعل في التكيف مع هذا الوضع الجديد. قال Jayashankar Swaminathan، أستاذ قسم العمليات العالمية في بجامعة نورث كارولينا كينان-فلاجلر لمدونة IBM Think أن "أكبر التطورات تدور حول ... قدرة الوكلاء المستقلة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي الآن قادرًا على القيام بمهام متعددة بترتيب بسيط. أما الثاني فيتعلق بتحليل المنطق الكامن وراء عملية صناعة القرار".
في مجال الرعاية الصحية، يجري التحول بالفعل. صرحت Maureen Baker، الأستاذة المساعدة السريرية في كلية التمريض بجامعة نورث كارولينا، لمدونة IBM Think بأنها تعتقد أن "نماذج الذكاء الاصطناعي تتقدم بوتيرة مذهلة." لكنها ميزت بين القدرات والنشر: "يجب أن يبقى التفكير النقدي، والمنطق السريري، والحكم في المقدمة." إن نهجها عملي: "أسعى لتحقيق مكاسب سهلة بأقل قدر من المخاطر".
النظام البيئي يتطور ويتغير. قال David Sachs، أستاذ تكنولوجيا المعلومات في جامعة بيس لمدونة IBM Think أنه "يبدو أن هناك نوعين من النماذج يظهران: النموذج الكبير الذي يمكننا من خلاله فعل كل شيء، والنماذج الأكثر تركيزًا مثل Julius أو Perplexity". تمامًا كما تطورت البرمجيات من تطبيقات ضخمة إلى أدوات متخصصة، فإن الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى مجالات متخصصة.
وقال Jarrahi: "إن الاستخدام الفعلي لهذه الأنظمة ... يتشكل ... من خلال تصميم مهام سير العمل التكافلية". يوفر البشر الحكم والإبداع والمساءلة. يوفر الذكاء الاصطناعي السرعة والاتساق والقدرة على معالجة كميات هائلة من المعلومات. وستتمتع المؤسسات التي تكتشف كيفية الجمع بينهما بميزة تنافسية.
قال Chin: "إن الذكاء الاصطناعي الحدودي ينتقل من حقبة يحددها الحجم فقط نحو حقبة تحددها الإجراءات والقيود والمفاضلات التشغيلية". تنضج الأدوات عندما يبدأ المهندسون في تحسينها وفقًا لحدود العالم الحقيقي. ووفقًا لهذا المقياس، فإن الذكاء الاصطناعي بدأ في التطور أخيرًا.
لكن Varshney يفكر في شيء أعمق من مجرد التقنية. فيتساءل "ما المهام التي ستفوض إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأيها سيستمر البشر في القيام بها؟" "هل ذلك لأن البشر يجدون معنى ... عند القيام بأشياء معينة؟ ماذا يعني أن تكون إنسانًا من نواحٍ عديدة؟"
