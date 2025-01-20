حرائق كاليفورنيا تقود السباق نحو أدوات الكشف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بينما يواجه سكان لوس أنجلوس حرائق الغابات، تنشر مجتمعات أخرى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الحرائق وتوقع مساراتها.
تستكشف وكالات الإطفاء مجموعة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الحرائق مثل خوارزميات التعلم الآلي التي تحلل بيانات الأقمار الصناعية لتوقع مسارات الحرائق. وفي الوقت نفسه، تعمل شبكات أجهزة الاستشعار الذكية على رصد الإشارات الحرارية وتصفية الإنذارات الكاذبة، ما قد يعطي رجال الإطفاء إنذارات مبكرة مهمة. وعلى الرغم من أن هذه الأدوات لم تُنشر بعد في أزمة كاليفورنيا الحالية، فإنها تشير إلى مستقبل يمكن فيه للتقنيات أن تسرع بشكل كبير من اكتشاف الحرائق والاستجابة لها.
يوضح Supratik Mukhopadhyay، الأستاذ في جامعة ولاية لويزيانا والباحث في الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالحرائق، قائلاً: "يمكن استخدام بيانات الأقمار الصناعية ومحطات الأرصاد الجوية لإنتاج خريطة في الوقت الفعلي تُظهر المناطق الأكثر عرضة لحرائق الغابات.ويمكن نشر الموارد غير المستخدمة بشكل استباقي في هذه المناطق عالية الخطورة".
تحديد مناطق الحرائق عالية المخاطر ليس سوى خطوة أولى. ومع تزايد وتيرة الحرائق المحتملة وشدتها، يتسابق الباحثون لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بأماكن اندلاع الحرائق وكيفية انتشارها.
طور باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف باسم Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN)، وقد تدرب في البداية على بيانات محاكاة في ظروف مثالية. ثم جرى اختبار النظام على حرائق الغابات في كاليفورنيا بين عامي 2020 و2022، حيث جرى تحليل الأنماط المتأثرة بالطقس والوقود والتضاريس.
ويأتي هذا البحث في الوقت الذي تنشر فيه الوكالات بالفعل الذكاء الاصطناعي في الميدان. نشرت شركة Austin Energy شبكة كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في وسط ولاية تكساس لرصد علامات حرائق الغابات تلقائيًا، بهدف اكتشاف الحرائق قبل انتشارها. يستخدم النظام 13 كاميرا عالية الدقة تراقب باستمرار منطقة مساحتها 437 ميلاً مربعًا، وتنبه رجال الإطفاء من خلال بيانات الموقع والصور المباشرة عند رصد الدخان.
تتسابق شركات أخرى لتطوير أنظمة كشف مماثلة ذات إمكانات موسعة. Brad Listerman، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة PriviNet ومقرها لوس أنجلوس، يعمل على تطوير شبكات أجهزة استشعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تعمل على طاقة البطاريات لمدة عام أو أكثر باستخدام الطاقة الشمسية. وتعمل شركته على وضع اللمسات الأخيرة على النماذج الأولية والاستعداد لطرح منتجها الأول.
يقول Listerman: "ما لم يكن لديك عرض النطاق الترددي لشبكة wifi أو 5G منتشرة في جميع الأنحاء، فأنت بحاجة إلى وجود أجهزة استشعار منخفضة الطاقة على الأرض". سيتضمن نظامه طرق كشف متعددة لتحديد مخاطر الحرائق، بما في ذلك أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة كشف الحرارة ومجموعة من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) التي من شأنها تنبيه المستخدمين إلى أي نشاط مريب. وستوفر الكاميرات عندئذٍ إثباتًا مرئيًا للوضع من خلال الصور.
تعتمد هذه التقنية على شبكة LoRaWAN، وهي شبكة مجانية يمكنها العمل على مسافات تصل إلى 10 كيلومترات. يقول Listerman: "الشيء المهم حقًا هو، كيف يمكنك الحفاظ على تشغيل الأجهزة منخفضة الطاقة، وكيف يمكنك الحصول على تلك المعلومات؟".
يُعد التحدي المتمثل في جمع البيانات البيئية وتحليلها تحديًا تواجهه أيضًا كبرى الشركات التقنية. طورت IBM ووكالة ناسا نموذج أساس جغرافي مكاني، وهو متوفر على Hugging Face، يمكن أن يساعد العلماء على تقدير مدى انتشار حرائق الغابات السابقة. ويُعد النموذج جزءًا من تعاون أوسع لتسهيل الوصول إلى تطبيقات المناخ والطقس، مع تطويرات مستقبلية تهدف إلى تحديد الظروف التي قد تؤدي إلى حرائق الغابات.
بينما تتسابق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التقدم، تقف دقة الأقمار الصناعية عائقًا أمام تتبع حرائق الغابات.
يقول Derek Mallia، الأستاذ المساعد والباحث في قسم علوم الغلاف الجوي بجامعة يوتا: "تصور الأقمار الصناعية اليوم مواقع الحرائق بالبكسلات، والتي يتراوح حجمها بين 300 × 300 متر إلى 2 × 2 كم، وهو غالبًا ما يكون غير كافٍ لتحديد حدود الحريق بشكل واضح." وأشار إلى أن هناك طرقًا يُجرى تطويرها لدمج البيانات من أقمار صناعية مختلفة لتحديد حدود الحرائق هذه بدقة أكبر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما قد يساعد أيضًا على تحديد الاكتشافات الكاذبة الناتجة عن الدخان الساخن أو الأسطح الدافئة.
ويشير Mallia إلى أن الضرورة الملحة لهذه التطورات التقنية تتجلى في الظروف التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق الحالية. ويوضح أن حرائق الغابات في لوس أنجلوس تتشارك في خصائصها مع حرائق مدمرة أخرى، بما في ذلك حرائق لاهاينا في هاواي عام 2023، وحرائق كامب في كاليفورنيا عام 2018: على سبيل المثال، حدثت جميعها في أثناء العواصف الرياحية المنحدرة التي تسببت في ظروف جوية استثنائية للحرائق.
يقول Mallia: "في ظل هذه الظروف، تكون المساحة المتاحة للسيطرة على هذه الحرائق صغيرة، حيث إن النيران تنتشر بشكل سريع". وبمجرد أن تصل الحرائق إلى حجم معين، تجتاح الأشجار والشجيرات بالكامل وتنبعث منها "ألسنة لهب نارية"—وهي أوراق شجر وأغصان محترقة يمكن أن تحملها الرياح لأميال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق في أماكن جديدة.
يمكن لمراكز إطفاء الحرائق استكمال هذه الأساليب الوقائية بأدوات تنبؤ متطورة يمكن أن تساعد المجتمعات على إدارة مخاطر الحرائق والاستجابة لها. يجمع نظام مؤشر طقس حرائق الغابات الكندي، الذي تستخدمه حاليًا العديد من مراكز الإطفاء في الولايات المتحدة وكندا، بين سمات الطقس والبيانات العلمية لتقدير مخاطر الحرائق. بمجرد اندلاع الحرائق، تتنبأ نماذج الانتشار بمدى انتشار النيران.
يقول Mallia: "تعمل نماذج انتشار الحرائق القائمة على التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي ويمكن لمديري الحرائق استخدامها لتحديد أفضل الإستراتيجيات للسيطرة على الحرائق".
بينما يمكن لنماذج التنبؤ بالطقس توقع الظروف الخطرة بدقة قبل أيام من وقوعها، إلا أن الحرائق يمكن أن تظل مدمرة. تستخدم هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مصطلحات مثل "عاصفة رياح منحدرة كارثية" و"خطر اندلاع حرائق هائلة" للإبلاغ عن الخطر. ومع ذلك، يشير Mallia إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على منع اندلاع الحرائق أصلاً.
يوضح Mallia قائلاً: "بشكل عام، لم تندلع حرائق لوس أنجلوس في منطقة عملية لتنفيذ عمليات الحرق الوقائي". ويقترح العديد من التدابير الوقائية، بما في ذلك "قطع التيار الكهربائي، وتحسين صيانة البنية التحتية للطاقة وتعزيز الوعي بالأنشطة التي لا يجب فعلها في أثناء طقس الحرائق."
