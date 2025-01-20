حرائق كاليفورنيا تقود السباق نحو أدوات الكشف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحديد مناطق الحرائق عالية المخاطر ليس سوى خطوة أولى. ومع تزايد وتيرة الحرائق المحتملة وشدتها، يتسابق الباحثون لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بأماكن اندلاع الحرائق وكيفية انتشارها.

طور باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف باسم Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN)، وقد تدرب في البداية على بيانات محاكاة في ظروف مثالية. ثم جرى اختبار النظام على حرائق الغابات في كاليفورنيا بين عامي 2020 و2022، حيث جرى تحليل الأنماط المتأثرة بالطقس والوقود والتضاريس.

ويأتي هذا البحث في الوقت الذي تنشر فيه الوكالات بالفعل الذكاء الاصطناعي في الميدان. نشرت شركة Austin Energy شبكة كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في وسط ولاية تكساس لرصد علامات حرائق الغابات تلقائيًا، بهدف اكتشاف الحرائق قبل انتشارها. يستخدم النظام 13 كاميرا عالية الدقة تراقب باستمرار منطقة مساحتها 437 ميلاً مربعًا، وتنبه رجال الإطفاء من خلال بيانات الموقع والصور المباشرة عند رصد الدخان.

تتسابق شركات أخرى لتطوير أنظمة كشف مماثلة ذات إمكانات موسعة. Brad Listerman، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة PriviNet ومقرها لوس أنجلوس، يعمل على تطوير شبكات أجهزة استشعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تعمل على طاقة البطاريات لمدة عام أو أكثر باستخدام الطاقة الشمسية. وتعمل شركته على وضع اللمسات الأخيرة على النماذج الأولية والاستعداد لطرح منتجها الأول.

يقول Listerman: "ما لم يكن لديك عرض النطاق الترددي لشبكة wifi أو 5G منتشرة في جميع الأنحاء، فأنت بحاجة إلى وجود أجهزة استشعار منخفضة الطاقة على الأرض". سيتضمن نظامه طرق كشف متعددة لتحديد مخاطر الحرائق، بما في ذلك أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة كشف الحرارة ومجموعة من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) التي من شأنها تنبيه المستخدمين إلى أي نشاط مريب. وستوفر الكاميرات عندئذٍ إثباتًا مرئيًا للوضع من خلال الصور.

تعتمد هذه التقنية على شبكة LoRaWAN، وهي شبكة مجانية يمكنها العمل على مسافات تصل إلى 10 كيلومترات. يقول Listerman: "الشيء المهم حقًا هو، كيف يمكنك الحفاظ على تشغيل الأجهزة منخفضة الطاقة، وكيف يمكنك الحصول على تلك المعلومات؟".

يُعد التحدي المتمثل في جمع البيانات البيئية وتحليلها تحديًا تواجهه أيضًا كبرى الشركات التقنية. طورت IBM ووكالة ناسا نموذج أساس جغرافي مكاني، وهو متوفر على Hugging Face، يمكن أن يساعد العلماء على تقدير مدى انتشار حرائق الغابات السابقة. ويُعد النموذج جزءًا من تعاون أوسع لتسهيل الوصول إلى تطبيقات المناخ والطقس، مع تطويرات مستقبلية تهدف إلى تحديد الظروف التي قد تؤدي إلى حرائق الغابات.