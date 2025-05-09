الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الأعمال في IBM Think 2025

ركّزت إحدى الكلمات الرئيسية على التحول في كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. قدَّمت IBM الحوسبة التوليدية، وهو نهج يبتعد عن هندسة المطالبات ويتجه نحو البرمجة المنظمة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). قال خبراء IBM إن هذه الطريقة تهدف إلى جعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتوسع والأمان والمرونة مع تطور النماذج.

يربط الإطار الجديد بين الحوسبة عالية الأداء والأنظمة الكمية، ما يُتيح ما تُطلق عليه IBM اسم "الحوسبة الفائقة المرتكزة على الكم". بحسب Zaira Nazario، مديرة العلوم والتكنولوجيا في IBM Research، فإن هذا الربط قيد التنفيذ بالفعل.

تُتيح المنهجية الجديدة للمطورين تحديد سلوك الذكاء الاصطناعي باستخدام عناصر معيارية وقيود قابلة للبرمجة بدلًا من المطالبات النصية الطبيعية. يقول Sriram Raghavan، نائب الرئيس في IBM Research AI، إن نموذج هندسة المطالبات الحالي يؤدي إلى "كتب وكتب من المطالبات"، ما ينتج عنه ما وصفه بـ "الأمان بالدعاء".

يقول خبراء IBM إن الاختبارات الداخلية أظهرت أن الحوسبة التوليدية يمكن أن تحقق نفس مستوى الدقة مثل النماذج التي تحتوي على 70 مليار مَعلمة باستخدام مليار مَعلمة فقط. ويقول Raghavan إن النتيجة تتمثل في سرعة أكبر، وأداء أكثر موثوقية، وأمان أقوى عبر مجموعة من حالات الاستخدام.

كان Shobhit Varshney، رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM® Consulting Americas، حاضرًا في الحدث وقال في مقابلة مع IBM Think إن التحول نحو الحوسبة التوليدية لا يمكن أن يأتي في وقت أكثر إلحاحًا.

يقول: "مع نشر المؤسسات لحلول متعددة الوكلاء وتفويض المهام الأكثر تعقيدًا للذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى طريقة أكثر شفافية وقوة لبرمجة هذه النماذج من مجرد اللغة الإنجليزية". يقول Varshney إنه سمع المطورين يكررون نفس النقطة: الحاجة إلى مزيد من التحكم والموثوقية مع تعمُّق الذكاء الاصطناعي في الوظائف الأساسية للأعمال. وأضاف: "هذا هو المكان الذي يغيّر فيه إطار العمل الجديد من IBM قواعد اللعبة". "إنه يجلب الصرامة والانضباط المتَّبع في هندسة البرمجيات إلى عملية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية".

لكن بناء نماذج أسرع وأصغر حجمًا ليس سوى جزء من التحدي. مع تعمق المؤسسات في الأتمتة ونشر الوكلاء عبر العمليات، ظهرت أسئلة جديدة حول الرقابة والتكلفة. كانت Maryam Ashoori، المدير الأول لإدارة المنتجات في IBM watsonx.ai، حاضرةً في الحدث وقالت في مقابلة مع Think إنه بينما يتجه المزيد من الشركات إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي عمليًا، فإن الوكلاء ما زالوا في مراحلهم المبكرة. وأضافت أن "ستة عشر بالمائة من العملاء انتقلوا من مرحلة التجربة إلى مرحلة التوسع، لكن العملاء بدأوا للتو في التطور".

وأشارت إلى تزايد الاهتمام باستخدام الوكلاء لاستخلاص قيمة أكبر من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية. يُتيح الوكلاء للشركات دفع الذكاء الاصطناعي التوليدي بعمق أكبر داخل سير العمل عبر استدعاء الأدوات والوظائف، لكن أغلب المؤسسات لم تدرس المخاطر بشكل كامل بعد.