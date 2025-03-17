إن مفهوم الذكاء الاصطناعي العام، أي الآلات التي يمكنها التفكير والتعلم والاستنتاج بنفس كفاءة البشر، قد استحوذ على اهتمام العلماء ورواد الأعمال وكتّاب الخيال العلمي على حد سواء. يقترح قادة الصناعة مثل Sam Altman من OpenAI وDemis Hassabis من Google DeepMind أن الذكاء الاصطناعي العام قد يكون في متناول اليد، مدعوما بالتوسع المستمر للشبكات العصبية. الفكرة هي: كلما كبر النموذج، كلما كان الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً.
لكن استطلاع لخبراء الذكاء الاصطناعي يكشف عن تزايد الشكوك تجاه هذه الفكرة. بينما يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي اليوم توليد نصوص سلسة، والتعرف على الصور، وحتى أداء مهام حل المشكلات المعقدة، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الذكاء البشري في نواح رئيسية. يعتقد معظم الباحثين في الذكاء الاصطناعي الذين شملهم الاستطلاع أن التعلم العميق وحده لا يكفي للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام. وبدلاً من ذلك، يجادلون بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يدمج المنطق المنظم والفهم الأعمق للسبب والنتيجة.
إن Francesca Rossi، زميلة IBM والرئيسة السابقة لرابطة النهوض بالذكاء الاصطناعي التي نشرت الاستطلاع، هي من بين الخبراء الذين يتساءلون عما إذا كانت النماذج الأكبر ستكون كافية على الإطلاق. تقول Rossi لـ IBM Think "لقد أحرزنا تقدما هائلا، لكن الذكاء الاصطناعي لا يزال يواجه صعوبة في مهام الاستدلال الأساسية". "للوصول إلى أقرب نقطة من الذكاء الاصطناعي العام، تحتاج النماذج إلى أن تفهم حقًا، وليس مجرد التنبؤ".
لسنوات، اتبعت أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير صيغة واحدة: مزيد من البيانات، نماذج أكبر، نتائج أفضل. وقد أدى هذا النهج إلى إنجازات كبيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث وصلت نماذج مثل ChatGPT وGemini وClaude إلى إنجازات جديدة في القدرة على المحادثة.
لكن كما ترى Rossi، فإن مجرد جعل الشبكات العصبية أكبر لن يحل أهم قيود الذكاء الاصطناعي الأساسية: لا تزال النماذج اللغوية الكبيرة اليوم تكافح مع الاستدلال المنطقي والاتساق والقدرة على التكيف، فهي تنتج نصًا بطلاقة، لكنها في بعض الأحيان تناقض نفسها، أو ترتكب أخطاء في الحقائق أو تفشل في تعميم المعرفة عبر مختلف المجالات. وتصبح نقاط الضعف واضحة بشكل خاص في مجالات مثل الرياضيات أو المجالات الأخرى التي تكون فيها الموثوقية وصحة المخرجات أمرًا بالغ الأهمية.
تقول Rossi: "بعض نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها الآن حل مشاكل رياضية معقدة على مستوى الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات". "ولكن في الوقت نفسه، لا تزال ترسب في العمليات الحسابية البسيطة التي يمكن لأي طالب في مدرسة ابتدائية التعامل معها. هذا التناقض هو قيد واضح لمقاربات التعلم العميق الحالية".
المشكلة الأساسية، كما تقول Rossi، هي أنه بينما يمكن للشبكات العصبية التعرف على الأنماط الإحصائية، إلا أنها لا تدرك المفاهيم بشكل طبيعي. ويمكنها توليد استجابات تبدو صحيحة، من دون فهم حقيقي للمعنى الذي يقف وراءها. وفي غياب هيكل صريح للمنطق والاستدلال، يظل الذكاء الاصطناعي عرضة للهلوسات واتخاذ قرارات غير موثوقة.
تعتقد Rossi وبعض الباحثين الآخرين أنه إذا تم تحقيق الذكاء الاصطناعي العام في أي وقت، فلن يكون ذلك من خلال التعلم العميق وحده. بدلا من ذلك، سيكون ذلك من خلال دمج الشبكات العصبية بالاستدلال المنظم، مما يحسن قدرته على التفكير والتكيف وتطبيق المعرفة عبر سيناريوهات مختلفة.
تقول Rossi: "البشر لا يعتمدون على الغريزة فقط؛ فنحن نستدل بشكل متعمد". "نحن نتأمل، ونستخدم قواعد منظمة، ونفكر في حلول للمشكلات المعقدة. يمكن للذكاء الاصطناعي الاستفادة من هذا التوازن".
لقد ظلت IBM تستكشف هذه الفكرة من خلال مشروع بحثي بعنوان "التفكير بسرعة وببطء" في الذكاء الاصطناعي، المستوحى من عمل Daniel Kahnemanحول الإدراك البشري الحائز على جائزة نوبل. يركز المشروع على دمج عملية صناعة القرار السريعة والبديهية بالاستدلال البطيء والأكثر تعمقاً.
وتوضح Rossi قائلة "في مشروعنا، نستكشف كيف يمكن الذكاء الاصطناعي الجمع بين "التعرف السريع على الأنماط" و"الاستدلال الصريح القائم على القواعد". "على سبيل المثال، قد يولد نموذج لغوي إجابة، لكن مكون الذكاء الاصطناعي الرمزي يمكن أن يتحقق مما إذا كان الرد منطقيا."
يمكن أن يساعد هذا النهج الهجين في حل أحد أكبر تحديات الذكاء الاصطناعي: ميله إلى توليد إجابات واثقة ولكنها غير صحيحة. من خلال إدخال الاستدلال المنظم، تساعد IBM في جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر موثوقية وقابلية للتفسير وقابلية للتكيف مع المهام المعقدة والواقعية.
إذا لم يكن الذكاء الاصطناعي العام مجرد مسألة تكبير لشبكات الخلايا العصبية، فما هو المطلوب لتحقيقه؟ تعتقد Rossi أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يطور فهمًا أكثر ثراءً وتنظيمًا للعالم، بدلاً من الاعتماد فقط على الارتباطات الإحصائية.
في الوقت الحالي، تتفوق نماذج الذكاء الاصطناعي في إنتاج نصوص شبيهة بالنصوص البشرية. لكنها لا تفهم العالم بعمق حقًا، حيث إنها تفتقر إلى نموذج مفاهيمي للواقع، لذلك غالبًا ما تعاني تلك النماذج عندما يُطلب منها تطبيق تفكير استدلالي على مشاكل غير مألوفة.
تقول Rossi: "نحتاج إلى التفكير فيما هو أبعد من مجرد توسيع نطاق النماذج والتركيز على كيفية تطبيق الذكاء فعليًا". "وهذا يعني دمج نُهج مختلفة، وليس مجرد جعل النماذج أكبر".
يجادل بعض الباحثين بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يتعلم من أنواع متعددة من البيانات، وليس فقط من النصوص. يمكن للذكاء الاصطناعي بناء فهم أوسع للسبب والنتيجة من خلال دمج التفاعلات البصرية والسمعية والواقعية. يقترح آخرون أن الذكاء الاصطناعي سيحتاج إلى أدوات تفكير واضحة، مما يتيح له إمكانية تطبيق الاستدلال بدلاً من مجرد التنبؤ بالاستجابات المحتملة.
واحدة من أكبر المناقشات في الذكاء الاصطناعي ليست فقط كيفية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام - بل ما إذا كان الذكاء الاصطناعي العام يمثل مفهومًا مفيدًا أو لا. يعتقد البعض أن الذكاء الاصطناعي العام سوف ينشأ تدريجيا مع تزايد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. ويجادل آخرون بأن الذكاء الاصطناعي الحقيقي—الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التفكير والاستدلال والتصرف كإنسان بشكل كامل—لا يزال بعيدا عن الواقع.
حذرت Rossi من المصطلح نفسه. حيث تقول: "إن الأشخاص المختلفين لديهم معنويات مختلفة عندما يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي العام". "إذا كان الذكاء الاصطناعي العام يوحي بالاستبدال، فنحن نعتقد أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعزز الذكاء البشري، لا أن يستبدله".
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
تعمّق في العناصر الثلاثة الهامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.