ماذا يحمل المستقبل لقطاع الاستدامة؟ الخبراء يعرضون آراءهم

في كل عام، يصبح تحقيق أهداف الاستدامة أكثر أهمية في الجهود الجماعية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. لم يكن عام 2024 استثناءً، وعلى الرغم من أنه كان عامًا شهد حالات مدمرة من الطقس المتطرف، إلا أنه حقق أيضًا العديد من الإنجازات البارزة لجهود الاستدامة العالمية.
تشير مؤشرات تشمل الانخفاض الكبير في إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة، والانتهاء التام لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في المملكة المتحدة، ومستويات قياسية من الاستثمار في التقنية النظيفة إلى وجود حركة حقيقية ومستمرة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة. إلى جانب التطور والتنفيذ السريعين للذكاء الاصطناعي وقدرته على المساعدة في تحسين استهلاك الطاقة وتسهيل تحقيق اختراقات في التقنية النظيفة، هناك سبب للتفاؤل في المستقبل.
ومن المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا للابتكار البيئي. يمثل هذا منتصف العقد، وفرصة للصناعات والخبراء لمتابعة التقدم نحو معايير 2030، مثل تعهد البيت الأبيض بتقليل التلوث من غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 50% من مستويات عام 2005. كما أنه بمثابة فحص مهم للأهداف التي تلوح في الأفق، مثل معيار الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق صافي صفري للطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2050.
سألنا المديرين التنفيذيين في الصناعات المختلفة والخبراء والمدافعين والمعلمين عن اتجاهات الاستدامة التي سيراقبونها في عام 2025. ترسم توقعاتهم صورة لعام لا تساعد فيه التقنية المؤسسات على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة فحسب، بل تغير بشكل أساسي كيفية تعاملها معها - طالما أنها تجعل الاستدامة أولوية.
"ستجمع الشركات بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز تنفيذ أهداف الاستدامة لعام 2030. لدى الشركات أهداف جريئة للاستدامة لعام 2030، لكنها أيضا تمتلك بنية تحتية أكثر تعقيداً ومصادر بيانات أكثر مما كانت عليه عند الإعلان عن هذه الأهداف قبل سنوات.
في عام 2025، يجب على المؤسسات التي لديها طموحات وأهداف تتعلق بالاستدامة تنفيذ قدرات أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قابلية الملاحظة وإدارة الموارد و إدارة دورة حياة التطبيقات. تستطيع هذه القدرات المساعدة في تخفيف الضغط على مراكز البيانات، بما في ذلك إدارة استهلاك الطاقة وتحسين أداء الأصل ودورة حياته، مما يمكن أن يساعد في نهاية المطاف على دفع أهداف الاستدامة بشكل عام.
"سيكون هناك نمو مستمر في قطاع الطاقة النظيفة، مدفوعاً بعوامل رئيسية مثل [قانون خفض التضخم] والتوسع السريع في الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات والمركبات الكهربائية. إن تركيز الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRA) على تغير المناخ يعمل على تسريع الاستثمارات وتعزيز سلسلة التوريد، مما يخلق أساسًا متينًا للمتخصصين لتقديم مساهمات ذات مغزى. سيؤدي تخزين الطاقة دوراً حاسماً في تخزين الطاقة المتجددة الزائدة، مما يوفر حلاً مستداماً للكهرباء في المستقبل.
"لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، يجب على المجال إعطاء الأولوية لتطوير القوى العاملة، والاستثمار في كل من تدريب المهنيين النشطين وجذب المواهب الماهرة الجديدة إلى هذا المجال سيكون أمراً غير قابل للتفاوض للحفاظ على أهميته في سوق الطاقة."
"أتابع التطورات في التوائم الرقمية لدعم التصنيع المستدام والمرن، وابتكارات المواد لبطاريات السيارات الكهربائية التي تحسن المدى وعمر البطاريات، والمركبات الآلية الكهربائية، وبنية تحتية متنامية لشحن السيارات الكهربائية. لقد كانت هناك استثمارات كبيرة في هذه المجالات، ومن المرجح أن نشهد عمليات طرح جديدة ومثيرة لهذه الابتكارات."
"من المتوقع أن نرى المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على مجموعات البيانات الجغرافية المكانية. سوف يستمر الطقس المتطرف والأزمات المتعلقة بالمناخ في عام 2025، مما يؤدي إلى اضطرابات مكلفة. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تقوم المزيد من الحكومات والمرافق وشركات القطاع الخاص بالجمع بين مجموعات البيانات الجغرافية المكانية ونماذج الذكاء الاصطناعي على أمل التنبؤ بالاضطرابات المناخية والتخفيف من حدتها."
"نحن نرى أن عام 2025 سيكون عاماً محورياً للتقدم في قطاع إعادة تدوير المنسوجات إلى منسوجات الآخذ في التوسع. في عام 2024، شهدنا العديد من الالتزامات من شركات إعادة تدوير المنسوجات والعلامات التجارية، ونحن نراقب باهتمام التطورات المستقبلية، لا سيما في أمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، نحن ندرك إمكانات الذكاء الاصطناعي في العام المقبل، لا سيما في تعزيز تتبع معايير الاستدامة وتعزيز الكفاءات ضمن النظام الدائري البنائي. مع تطور هذه التطورات، نتوقع فرص عمل في مجالات التصنيع والمهن التقنية المتخصصة في مجال النسيج."
"لا أريد أن أبدو دراماتيكيًا بشكل مبالغ فيه، ولكن عام 2025 قد يكون العام الذي تتجه فيه الولايات المتحدة حقًا نحو التحول في التخفيف من آثار تغير المناخ والمظلة الأوسع للاستدامة.
لا يهتم الأمريكيون عمومًا بالميول السياسية اليمينية أو اليسارية عندما يتعلق الأمر بالادخار وكسب المال. إنهم يريدون فقط رؤية اللون الأخضر! كما أن خيارات الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية أرخص بشكل متزايد من الوقود الأحفوري التقليدي. "إن الألواح الشمسية الموزعة على أسطح المنازل السكنية، على سبيل المثال، تشكل دائرة انتخابية ثنائية الحزبية حقاً، كما هو الحال هنا في ولايتي فلوريدا."
"على المستوى المحلي، أعتقد أنه عندما يتاح لهم الخيار، سيستمر المستهلكون في اختيار المواد والمنتجات الصحية وغير السامة والخالية من البلاستيك في المنزل وفي العلامات التجارية والشركات التي يدعمونها. سيستمر التسميد المجتمعي والبلدي في أن يصبح أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة.
على الصعيد الوطني، ستستمر الملاعب والأماكن الكبيرة في تنفيذ طرق لتبسيط تدفقات النفايات وتحقيق هدف التخلص من النفايات في الفعاليات. ستستمر المواد الحيوية الجديدة مثل PHA والراتنجات المصنوعة من الأعشاب البحرية والمنتجات الزراعية في إحداث اضطراب في قطاعات الأدوات الخدمية القابلة للتحلل والتغليف مع سعي المستهلكين والشركات لحل المشكلة الموروثة المتمثلة في استخدام البلاستيك المصنوع من البترول.
ولأن اعتماد السماد العضوي والتوعية بهدر الطعام يسيران جنبًا إلى جنب، فإن الاستراتيجية لمعالجة هدر الطعام كتدبير لتوفير التكاليف والإصرار على زيادة الوصول إلى خيارات غذائية صحية أكثر ستترسخ أكثر فأكثر."
"يُحرز تقدم كبير في تقليل كمية النفايات التي ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات لدينا من خلال دمج السماد العضوي التجاري، الذي يحول الطعام والعشب والعبوات القابلة للتسميد مرة أخرى إلى تربة. تشمل الحلول المبتكرة الأخرى تشجيع تحويل نفايات البناء مثل ألواح الأسقف والجدران الجافة والخشب والخرسانة إلى محتوى معاد تدويره، مما يخلق اقتصاداً دائرياً تشتد الحاجة إليه. كما أن تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) في ازدياد كوسيلة لإذابة البلاستيك تمامًا، بحيث لا يمكن أن يتحول إلى مواد بلاستيكية دقيقة موجودة الآن في جسم الإنسان."
