تُقدم بطولة UFC واحدة من أكثر التجارب الرياضية إثارة وسرعة في العالم، حيث تولّد كل فعالية كميات هائلة من بيانات الأداء وسجلات النزالات التاريخية وإحصائيات المقاتلين.
ومع ذلك، ظل جزء كبير من هذه البيانات غير مستغل بالشكل الكافي. إذ تسبب سير عمل التحليلات اليدوية في إبطاء عملية تحويل المعلومات الخام إلى رؤى جاهزة للبث المباشر.
ومع تزايد تطلعات الجمهور نحو سرد قصصي قائم على البيانات، ظهر اختلال واضح في التوازن: كانت النزالات تتوسع، في حين عجزت آليات توليد الرؤى اليدوية عن مواكبة هذا التوسع.
Grant Norris-Jones
رئيس قسم الشراكات العالمية في TKO
تُعَد هذه الشراكة مع IBM واحدة من أبرز المحطات المهمة في تاريخ UFC، وتمثل تحولاً جذريًا في تجربة متابعة الجماهير لرياضتنا. “
عقدت المؤسسة شراكة مع IBM لبناء Insights Engine لـ UFC—وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد رؤى فريدة وتحليلات متقدمة فور الطلب. كما تتيح المنصة لمحرري UFC إمكانية التنقيب في مكتبة ضخمة من بيانات النزالات باستخدام اللغة الطبيعية.
والنتيجة هي تحول حاسم في الزخم يحول البيانات الخام إلى ميزة إستراتيجية قائمة على السرد القصصي.
يقدم Insights Engine لـ UFC سردًا قصصيًا عالي التأثير والإبداع للقنوات الرقمية وشبكات البث، كما يسرّع المسار من البيانات إلى الرؤى، ويزيد بشكل كبير من القدرة الإنتاجية للمحتوى.
يكتسب المشجعون فهمًا أعمق للمقاتلين والنزالات. كما يحصل الجمهور على محتوى أسرع وأكثر ديناميكية عبر كل القنوات الرقمية.
يقضي المحللون وقتًا أقل بكثير في تجهيز البيانات وإعدادها يدويًا. يمكنهم أخيرًا التركيز على السرد القصصي الإستراتيجي الذي يرتقي بكل حدث.
تعمل العلامة التجارية الآن على بنية تحتية قابلة للتوسيع مصممة خصوصًا لتحقيق مشاركة مستدامة من المعجبين. كما أنها تعزز ميزتها التنافسية في اقتصاد رياضي سريع التطور قائم على البيانات.
ستظل الـ UFC دائمًا مزدهرة بقوة الحماس والنزالات الاستعراضية. ولكن بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، باتت المؤسسة قادرة الآن على تقديم رؤى تضاهي في قوتها شراسة النزالات نفسها. في البيئات التي تعمل في الوقت الفعلي، يعد التباطؤ عبئًا—سواء كنت تعمل في مجال القتال أو تجارة التجزئة أو قطاع التأمين. توضح تجربة UFC أن توسيع نطاق الأداء من دون توسيع نطاق قدرات التفسير يخلق العوائق. وعندما تسد هذه الفجوة، تتحول السرعة إلى إستراتيجية، وتصبح الرؤى ميزة تنافسية.
مع تصاعد حدة التعقيد وتصغير المدى الزمني، تتخذ المخاطر أشكالاً مختلفة عبر مستويات الإدارة العليا. تكشف هذه السلسلة عن الضغوطات الكامنة وراء كل دور وظيفي—بما في ذلك التبعات الحاسمة والنقاط العمياء والتنازلات المتبادلة التي تشكل في مجملها القرارات المصيرية. يُرجى ملء النموذج أدناه للاطلاع على رؤى مستندة إلى طبيعة دورك الوظيفي.