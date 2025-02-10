اليوم، وفي المستقبل، تكسب الشركات وتخسر بناء على كيفية تبنيها ونشرها للتقنية.
إن صعود العمل الافتراضي، والتقنيات الاصطناعية، ورقمنة العديد من العمليات تخلق تعقيدات تنظيمية. علاوة على ذلك، أصبحت كل ما تفعله الشركات وما تبيعه يتم تحويله إلى النظام الرقمي بشكل متزايد.
وجدت دراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال أن أكبر 2000 مؤسسة حول العالم ستحقق 40% من إجمالي الإيرادات من خلال المنتجات والخدمات والتجارب الرقمية بحلول عام 2026. يؤدي هذا إلى قيام العديد من المؤسسات بتبني التحول الرقمي. ومع ذلك فإن عدداً قليلاً جداً من هذه المبادرات قد أثمر حتى الآن عن نتائج إيجابية. وجدت دراسة أجرتها IBM لعام 2022 أن 23% من الميزانيات التقنية للمؤسسات تنفق على الجهود التي تعزز دخل الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، وجد تقرير IBM أن 84% من المديرين التنفيذيين أشاروا إلى أن شركتهم واجهت صعوبة في إزالة صوامع الانعزال التشغيلية. واستجابة لهذه الفرصة، يجب على فرق القيادة العليا أن تعزز الرغبة في التغيير، كما يجب على فرق القيادة التقنية إعادة التفكير في البنية المطلوبة للنجاح في بيئة سريعة الحركة، وهو ما يمكن أن يخلق سلسلة من التحديات المتتالية. ولكي تنجح، يجب أن يكون البساطة هو الهدف.
تعد الاستراتيجية التقنية مهمة للغاية بحيث لا يمكن أن تظل مسألة داخلية تخضع لقسم تكنولوجيا المعلومات. يجب أن تصبح مبادرة تعاونية تدعمها القيادة العليا مع مهمة واضحة مشتركة بين جميع أنحاء المؤسسة. يتطلب المنهج الصحيح: التصميم الهجين.
تدرك العديد من الشركات أن بيئات تكنولوجيا المعلومات لديها ستكون متنوعة على المدى الطويل. لكن معظمهم حسّنوا بيئاتهم بشكل منفصل. يؤدي هذا إلى إنشاء نهج هجين بشكل افتراضي يؤدي إلى الافتقار إلى أساس المعلومات التكنولوجية الإستراتيجية حيث تظل العناصر المطلوبة لإدارة السحابة في صوامع منعزلة، كما وصفتها Deloitte.
يضع التصميم الهجين قابلية التشغيل البيني في صميمه من خلال التكامل الرأسي والأفقي الذكي والمتعمد لمكونات التقنية. يركز التصميم الهجين على نهج منصات يتيح الابتكار والممارسات التشغيلية المشتركة. فهو يقلل بشكل كبير من تعقيد إدارة البيئة الهجينة مع تحسين المكاسب الناتجة عنها.
علاوة على ذلك، زادت المؤسسات من تبني الأساليب التقنية مثل هندسة المنصات، التي تستخدم قدرات الخدمة الذاتية وعمليات البنية التحتية المؤتمتة لتحسين تجربة المطور وإنتاجيته. غالباً ما تكون هندسة المنصة استجابة للتعقيد المتزايد باستمرار في بنيات البرمجيات الحديثة والبيئات السحابية الهجينة.
يتطلب الابتكار في مجال الأعمال من المؤسسات نشر التقنية في أي مكان تدير فيه المؤسسة أعمالها التجارية وتحتاج إليها، مثل السحابة أو مركز البيانات أو موقع الحافة أو الجهاز. يتطلب الأمر تنسيقاً محكماً بين البنية التقنية والعمليات والفرق والثقافة لتحقيق النجاح.
يمنع التصميم الهجين عدم تجانس النشر الذي يتحول إلى عدم تجانس تقني وتشغيلي، وهو ما نراه غالبًا في النهج الهجين الافتراضي.
الحقيقة أن التشغيل عبر بيئات متعددة يخلق تعقيدًا يمتد عبر مراكز البيانات والسحابات المتعددة ومجموعات التقنية الحالية والفِرق. لكن الانتقال إلى السحابة العامة، تحديداً، دون تحسين وتبسيط المنصة التي تدير تلك البيئات، هو أيضاً وصفة تؤدي إلى عدم الكفاءة وارتفاع التكاليف.
البيئات المعزولة في النهج الهجين بشكل افتراضي لا تقوم بأي دور في تقليل تعقيد السحابة. ما تحصل عليه الشركات هو ارتفاع التكاليف وتقليل أي تأثير إيجابي قد تحدثه السحابة على المؤسسة. وهو ما يعادل قيام أحد الفنادق بتركيب كاميرات مراقبة في كل مكان دون إنشاء مركز تحكم حيث يمكن لشخص ما مراقبتها جميعًا في وقت واحد.
التصميم الهجين هو المنهجية الصحيحة لكل مؤسسة تأخذ في الاعتبار أهمية التحول الرقمي، والاعتماد المتزايد على السحابة، والفرصة الوشيكة في الذكاء الاصطناعي.
لهذا السبب تم استخدام التصميم الهجين في تحول IBM CIO كعميل صفر، مما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الاستضافة وعدد موظفي العمليات المطلوب. أدى ذلك إلى توفير 90% في تكلفة الاستضافة، وانخفاض بنسبة 55% في عدد موظفي العمليات، وتوفير 200 مليون دولار أمريكي باستخدام مجموعة Apptio المتكاملة.
وجد تحليل من IBM Consulting لأكثر من 50 عميلاً أن أولئك الذين أدرجوا مبادئ التصميم الهجين حققوا عائد استثمار أعلى بثلاث مرات من برامج تكنولوجيا المعلومات خلال خمس سنوات، ويرجع ذلك أساساً إلى تحقيق الاتساق عبر المنصات والعمليات والأشخاص. من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم أيضاً من خلال الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي التوليدي.
لقد أظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل العديد من حالات الاستخدام القيّمة في تعزيز كفاءة التعليمات البرمجية، وتحليل بيانات خدمة العملاء، وغير ذلك الكثير.
تضيف كل شركة برمجيات تقريبًا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مجموعة ميزاتها. نحن على طريق من المتوقع أن يحقق فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة تصل إلى تريليونات الدولارات، بحسب McKinsey.
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يؤثر على سير العمل اليومي لكل عامل في مجال المعرفة. يتزايد اهتمام الشركات التي تنظر إلى هذه التقنية على أنها تقنية ذات أهمية بالغة بتنويع موردي الذكاء الاصطناعي التوليدي الذين يعملون معهم.
وفقا لشركة Menlo Ventures، تستخدم الشركة متوسطة الحجم على الأقل ثلاثة نماذج أساسية في مجموعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. إن النضوج المتزايد للنماذج الرأسية الخاصة بمجال معين سيضيف إلى مجموعات الشركات. ولا نرى أي علامة على تعرض ذلك المسار للتباطؤ أو التغير. للاستفادة من حركة الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد النماذج، يجب على الشركات تبني التصميم الهجين.
بعض الشركات متقدمة بالفعل على منافسيها في دمج التصميم الهجين. حوالي 68% من مستخدمي السحابة الهجينة قد وضعوا بالفعل سياسات رسمية على مستوى المؤسسة لتوجيه نهجهم نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقاً لمعهد IBM لقيمة الأعمال.
لا يمكن أن تحدث تغييرات تكنولوجية وتشغيلية كبيرة إلا عندما تتحرك المؤسسة كوحدة واحدة. يجب على القيادة التنفيذية العليا فهم التصميم الهجين وأن تؤيد التعديلات على الاستراتيجية والأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة قبل أن يبدأ أي عمل له قيمة.
لا تتشابه رحلة أي مؤسسة مع غيرها، وذلك لأن كل مؤسسة تبدأ من نقطة مختلفة. تحديد نقطة البداية من خلال إجراء العناية الواجبة حول التقنيات التي تستخدمها المؤسسة والسياسات المعمول بها يساعد في دفع العملية على طول مسارها. يجب أن يشمل هذا التقييم البنية التحتية المحلية، والخدمات السحابية، والأنظمة القديمة، والتقنيات الناشئة. يساعد تخطيط البنية الحالية وقدراتها على تحديد الثغرات في النظام التي تحتاج إلى تصحيح.
يتطلب التصميم الهجين التفكير المسبق والتفكير الاستراتيجي العميق لكي يعمل بشكل جيد. يجب على المدير التنفيذي للمعلومات بالتعاون مع الأطراف المعنية في المؤسسة صياغة رؤية واضحة لحالة البيئة الهجينة المستقبلية. يجب أن يتماشى كل ذلك مع أهداف العمل الأوسع نطاقاً، وقابلية التوسع، والأمان، والفعالية من حيث التكلفة، والمرونة.
تعمل منهجية التصميم الهجين الفائزة على تحسين الأمان وتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف. وهي تحكم ليس فقط التغييرات التي تحتاج المؤسسة إلى إجرائها على مجموعتها الحالية وأفرادها الحاليين ولكن أيضًا الاستثمارات المستقبلية في الموارد.
أفضل طريقة للبدء هي تحقيق فوز سريع لإظهار القيمة لبقية العمل. يمكن أن يساعد المشروع الناجح الأول المؤسسة على تصور ما يبدو عليه النجاح بشكل أعمق وكيف يمكن للانتقال الشامل إلى التصميم الهجين أن يحقق أرباحاً كبيرة.
الآن بعد أن أدركنا أهمية التصميم الهجين للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحسينات الرقمية الأخرى، إليك سبب حاجة المؤسسات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها مع مؤسسات أخرى لتنفيذه بنجاح.
مزودو التقنية الذين تختار العمل معهم هم شركاء رئيسيون في سعيك لتحقيق أقصى استفادة من السحابة. ركّز على من يفهم عملك، ويمكنه أن يجلب لك القيمة وسيعمل معك، وليس من أجلك، على إيجاد الحلول المناسبة. ويُعد هذا أمرًا مهمًا للغاية بحيث لا يمكن العودة إلى العقلية القديمة المتمثلة في اختيار المورد الذي يمكنه توفير الحل الأقل تكلفة والذي يعمل بشكل جيد.
تعامل مع هذه الشركات باعتبارها شركاء، وليس بائعين. قم بدمجها في فِرقك وتعاون على تخفيف التعقيد في البيئة. إذا تمت معاملتهم كمقدمين للحلول، فهذا كل ما يقدمونه. إذا تم التعامل معهم كشركاء في النظام البنائي، فإنهم يعملون جنباً إلى جنب لحل المشاكل، وليس لخلق مشاكل جديدة.
إحدى الطرق البسيطة لبناء شراكة حقيقية هي دمج اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع أهداف مشتركة ونتائج رئيسية (OKRs) التي تتجاوز مجرد الحفاظ على مدة التشغيل. يؤدي القيام بذلك إلى خلق رؤية مشتركة من الحوافز حول تحول الأعمال. أي شريك يهتم فقط بتوفير مدة التشغيل أو يرفض المساءلة عن أهداف العمل الفعلية ليس الشريك المناسب لهذا المشروع المهم.
إن مفتاح التصميم الهجين هو من خلال التقنية مفتوحة المصدر. لطالما كانت IBM من المؤيدين لقوة المصدر المفتوح، ولهذا السبب استحوذنا على Red Hat في عام 2019. يوفر المصدر المفتوح عدة مزايا رئيسية لإدارة البيئة الهجينة مع تشجيع المرونة والقابلية للتوسع والابتكار. المصدر المفتوح يخلق إطار عمل يعزز التعاون بين الفرق الموزعة، مما يحفّز دورات تطوير أسرع.
تساعد منهجية التصميم الهجين من IBM Consulting المؤسسات على تحقيق السرعة والترحيل منخفض المخاطر والتحديث والابتكار، إلى جانب دفع قيمة الأعمال والإنتاجية وتقليل التكاليف عبر السحابة. تساعد ممارستنا ومنهجيتنا المتقدمة المؤسسات في رحلتها نحو تنفيذ التصميم الهجين وتعمل كعلاج لارتفاع تكاليف السحابة لأنها تجعل إدارة السحابة أكثر كفاءة وفعالية.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
