مع إصدار نماذج رئيسية جديدة باستمرار على لوحات صدارة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، يستمر السباق لتحسين الأداء والكفاءة في طبقة النماذج. تواجه المؤسسات والشركات الناشئة على حد سواء صعوبات في مواكبة التطورات.

لم يعد الذكاء الاصطناعي يعتمد على الحجم فقط، حيث تعني النماذج الأكبر نتائج أفضل. تعمل الشركات الناشئة، مثل Not Diamond، على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر عملية وانتشارًا من خلال تطوير حلول فعالة من حيث التكلفة تعتمد على الكفاءة. من خلال الاستفادة من إستراتيجية مفتوحة متعددة النماذج وملائمة للغرض، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تتوسع في الإنتاج وتصبح تحويلية حقًا. ومع ذلك، ما زالت المؤسسات تواجه صعوبات بسبب سلسلة من الأسئلة الصعبة:

ما النموذج الذي يجب أن أختاره للتطبيق؟

كم يجب أن أنفق؟

هل يجب عليّ تحديث النموذج الحالي؟

هل يجب عليّ دمج نماذج الاستدلال؟

هل يجب عليّ أن أدرب النموذج على بياناتي الخاصة؟

ما الموجّهات التي تعمل على نحو أفضل لمجموعة النماذج المعتمدة الحالية؟

هذه هي الأسئلة التي تساعد IBM العملاء على الإجابة عنها من خلال حلول مبتكرة.

المستقبل ليس نموذجًا واحدًا متجانسًا. بل هو عبارة عن شبكة من النماذج—نموذجية وفعالة ومنسقة بذكاء—لتعزيز الإنتاجية والنمو.



لا يتفوق نموذج واحد على الباقين في كل المجالات— فبعضها أسرع، أو أرخص، أو أفضل لمجالات ومتطلبات تنظيمية محددة. إن فكرة أن نموذجًا عملاقًا واحدًا يمكنه حل كل مهمة أصبحت غير عملية بشكل متزايد مع تباين احتياجات الأداء والتكلفة والامتثال. تكتسب النماذج مفتوحة المصدر، مثل LLaMA وMistral، زخمًا متزايدًا.

وفي الوقت نفسه، بدأت النماذج التي تركز على المؤسسات في الظهور لحالات الاستخدام المتخصصة، كما أن الضغوط التنظيمية تؤدي إلى زيادة الطلب على سيادة البيانات والتحكم فيها. تحتاج الشركات إلى المرونة للتكيف مع تطور النظام البنائي—سواء كان ذلك في التلخيص أو توليد الرموز البرمجية أو الامتثال.

لا يكمن الحل في اختيار نموذج واحد، بل في توجيه كل موجِّه إلى النموذج المناسب للمهمة. عبر الرئيس التنفيذي لشركة Not Diamond عن هذا الأمر بدقة عندما قال: لقد أدرك العالم بالفعل أن شبكة من أجهزة الكمبيوتر أفضل من جهاز كمبيوتر واحد ضخم. وينطبق الشيء نفسه على النماذج: شبكة النماذج ستتفوق على نموذج واحد كبير.