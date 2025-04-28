يتعين على قادة أقسام التوريد والمشتريات وإدارة البائعين (SPVM) بذل جهود كبيرة فيما يتعلق بدمج حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في برمجياتهم وعقودهم. يحذر تقرير حديث صادر عن Gartner من أن قادة SPVM الذين يتجاهلون ضرورة دمج حوكمة الذكاء الاصطناعي يعرضون المؤسسة لمخاطر كبيرة.

تقول Gartner: "تفتقر معظم عقود بائعي البرامج والخدمات السحابية إلى التزامات صريحة تجعلهم مسؤولين عن توفير الذكاء الاصطناعي المسؤول، بينما تتضمن عقود أخرى إخلاء مسؤولية يرفع عنهم المساءلة عن أنظمة ونتائج الذكاء الاصطناعي غير المسؤولة."

"عندما أتحدث إلى جمهور كبير وأطرح السؤال: من في المؤسسة يجب أن يكون مسؤولاً عن النتائج المسؤولة للذكاء الاصطناعي؟ الإجابات الثلاث الأولى التي أحصل عليها مقلقة للغاية.

الإجابات الثلاث الأكثر شيوعا التي أحصل عليها هي: "لا أحد" و "نحن لا نستخدم الذكاء الاصطناعي" و "الجميع". لا يوجد أي إجابة صحيحة من هذه الإجابات، وكلها مثيرة للقلق.

الإجابة الأولى والأكثر شيوعًا، وهي عدم مساءلة أي شخص عن نتائج نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي إجابة مثيرة للقلق بشكل علني. لا يوجد عذر هنا. لا ينبغي، ولا يمكن أن يكون مقبولاً، أن نكتفي بانعدام المساءلة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

أما الإجابة الثانية، وهي أننا لا نستخدم الذكاء الاصطناعي، فهي مضحكة بالنظر إلى أن الذكاء الاصطناعي مدمج بالفعل في العديد من تراخيص تطبيقات برامج المؤسسات التي تستخدمها بالفعل. علاوة على ذلك، يظهر أن المؤسسة لا تتعقب الذكاء الاصطناعي في مخزونها، أو الأسوأ من ذلك، لا تقوم بإبلاغ موظفيها بالاستخدامات المناسبة وغير المناسبة للذكاء الاصطناعي. وهذه مشكلة كبيرة.

والإجابة الأخيرة، وهي أنها مسؤولية الجميع، هي إجابة نبيلة على الأقل. كل من يلمس نماذج الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياتها مسؤول بالفعل. ومع ذلك، إذا كان الجميع يعتبرون مسؤولين عن الحوكمة، فهل يعتبر أي شخص مسؤولاً فعليًا عن الحوكمة؟ يجب أن يكون هناك ما هو أكثر لمسؤولية الذكاء الاصطناعي من فكرة أننا سنكون بخير إذا تعامل كل فرد مع إدارته الخاصة.